Vestur­lands­vegi lokað vegna umferðarslyss

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Vesturlandsvegur.
Vesturlandsvegur. Vísir/Vilhelm

Vesturlandsvegi hefur verið lokað vegna umferðarslyss við Laxárbakka og Vogatungu í Leirársveit. Veginum var lokað um tuttugu mínútur yfir eitt.

Þetta kemur fram á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is. Þar segir að talið sé að ekki sé um langa lokun að ræða. 

Varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu sagði viðbragðsaðila vera á vettvangi. Fyrst um sinn líti slysið út fyrir að vera minni háttar.

Fréttin verður uppfærð.

