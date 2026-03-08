Vesturlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. mars 2026 13:44 Vesturlandsvegur. Vísir/Vilhelm Vesturlandsvegi hefur verið lokað vegna umferðarslyss við Laxárbakka og Vogatungu í Leirársveit. Veginum var lokað um tuttugu mínútur yfir eitt. Þetta kemur fram á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is. Þar segir að talið sé að ekki sé um langa lokun að ræða. Varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu sagði viðbragðsaðila vera á vettvangi. Fyrst um sinn líti slysið út fyrir að vera minni háttar. Fréttin verður uppfærð. Samgönguslys Mest lesið Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Innlent Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Innlent Sprenging við bandaríska sendiráðið í Osló Erlent Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Innlent Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Innlent „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Innlent Til skoðunar hvort um hryðjuverk sé að ræða Erlent Rósa Björk nýr formaður VG Innlent Vesturlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Innlent Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Innlent Fleiri fréttir Vesturlandsvegi lokað vegna umferðarslyss Sunna Hlín leiðir lista Framsóknar áfram „Ákall eftir stjórnmálum sem snúast um umhverfisvernd og mannréttindi“ Skemmdir í Marteinstungukirkju vegna heits vatns „Við hefðum náð meiri árangri með því að vera innan Evrópusambandsins“ Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Rósa Björk nýr formaður VG Mun aldrei samþykkja aðild nema að við ráðum sjálf okkar auðlindum Loftleiðir voru við það að kaupa tvær júmbó-þotur Ógnaði fólki með hníf og beitti svo lögreglumann ofbeldi Þriggja bíla árekstur varð á Hafnarfjarðarvegi við Arnarnes Sumarstarfsmaður stal sjö milljónum af Happdrætti Háskóla Íslands Gríðarlegur verðmunur á þyngdarstjórnunarlyfjum Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Kvenfélagskonur eru orðnar þreyttar á heilbrigðiskerfinu „Evrópusambandið hefur meiri hag af því núna að mæta óskum Íslands“ Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Gerir ráð fyrir harkalegri umræðu um þjóðaratkvæðagreiðsluna Hafa ekki náð á 26 Íslendinga í Mið-Austurlöndum Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Tveir á slysadeild með áverka í andliti Einn drengur í meðferð á nýju meðferðarheimili Tveir grunaðir um stórfellda líkamsárás í miðbænum Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Sjá meira