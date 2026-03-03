Kanslari við kaþólsku kirkjuna á Íslandi segir að það sé ekki vandamál í sjálfu sér að vera samkynhneigður en það verði hins vegar að vandamáli þegar fólk sængar hjá öðrum af sama kyni. Utanríkisráðherra Íslands, sem er kaþólskrar trúar, harmar þessi viðhorf en við ræðum við formann Samtakanna 78 í beinni útsendingu.
Embættismenn Ísraels fullyrða að sprengju hafi verið varpað á byggingu sem hýsti svokallað sérfræðingaráð klerkastjórnarinnar í Íran sem hefur það hlutverk að kjósa næsta leiðtoga landsins. Við förum þróun stríðsins í Miðausturlöndum í kvöldfréttum en ófriðarbálið er að stigmagnast og breiðast út.
Stríðsátökin hafa slæm áhrif á efnahagskerfi heimsins og er útlit fyrir að olíuverð muni hækka. Við ræðum við framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins í setti um þróunina til lengri og skemmri tíma.
Verðhækkanir eru langt umfram allar spár að sögn hagfræðings hjá ASÍ. Berghildur Erla fréttamaður okkar fer á dýptina í frétt sinni um dýrtíðina sem nú ríkir.
Margir Akureyringar munu sjá eftir leigubílastöðinni sem þarf að víkja og segja að hún sé fyrir löngu orðin ein af kennileitum bæjarins. Í sportinu hitum við upp fyrir undankeppni EM í handbolta kvenna. Ísland mætir Svartfjallalandi á morgun og rýnum í góðan árangur íslenska karlalandsliðsins í körfubolta.
Í Íslandi í dag hittum við Sólveigu Eiríksdóttur heilsukokk sem reiðir fram dýrindis máltíðir fyrir skjólstæðinga meðferðarstofnunarinnar Krýsuvíkur. Þetta og fjölmargt fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu 18.30.