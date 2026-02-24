Síðasti þáttur Nágranna fór í loftið á Sýn í kvöld. Einn stærsti aðdáandi þáttanna hér á landi segir þetta sorgleg tíðindi. Hún ætli frekar út í göngutúr en að finna sér nýjan þátt.
Fyrsti þáttur Nágranna var sýndur 1985 og árið 1990 keypti Stöð 2 sýningarréttinn hér á landi. Nágrannar mættu skjá landsmanna 4. júní það ár og eftir það var ekki aftur snúið.
Þættirnir eru þekktir fyrir einstaka dramatík og þóttu þeir glaðlegri en aðrar sápuóperur. Leikararnir hafa alltaf þótt afar myndarlegir og nýtti fólk sér þættina til að gleyma hversdagslífinu.
Eftir rúmlega 9300 þætti var síðasta þáttaröðin sýnd erlendis í fyrra og lokaþátturinn sýndur á Sýn nú rétt fyrir fréttir. Hulda Magnúsdóttir, einn stærsti aðdáandi þáttanna hér á landi, hefði viljað hafa þá fleiri.
„Því miður, ég er alveg eyðilögð yfir þessu. Þetta eru svo góðir þættir, sérstaklega fyrir okkur fullorðna fólkið,“ segir Hulda.
Hún byrjaði að horfa á Nágranna þegar hún fór á eftirlaun og hefur reynt að missa ekki af þætti.
„Já, já, ég er föst við þetta. Já, já,“ segir Hulda.
Og ef hún missir af þætti, þá er hann tekinn í endursýningu.
En hvað horfir þú á í staðinn núna þegar Nágrannar eru búnir?
„Maður bara bíður. Þá fer maður bara út að labba og að gera eitthvað,“ segir Hulda.
Sápuóperan Nágrannar eða Neighbours fór í loftið árið 1985 og eru þættirnir sýndir um allan heim í dag.
Alan Fletcher heldur tónleika á Spot í janúar. Hann er hvað þekktastur fyrir að leika Karl Kennedy í Neighbours og ætlar að gefa sér tíma til að spjalla við aðdáendur sína þegar hann heimsækir land og þjóð.
Búið er að taka upp síðasta atriðið í áströlsku sápuóperunni Nágrönnum sem eru að hætta eftir 37 ár í sjónvarpi. Tárin féllu þegar Nágrannanir sögðu bless.