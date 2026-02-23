Bíó og sjónvarp

Borðtennisspaðar fóru tóm­hentir af BAFTA-hátíðinni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Chalamet fór heim tómhentur af BAFTA-hátíðinni þrátt fyrir að hafa verið talinn ansi sigurstranglegur.

One Battle After Another hlaut flest verðlaun á BAFTA-hátíðinni í gær, sex talsins. Íþróttamyndin Marty Supreme jafnaði met yfir flestar tilnefningar án sigurs, var tilnefnd í ellefu flokkum og tapaði þeim öllum.

One Battle After Another var tilnefnd til þrettán verðlauna og hlaut alls sex, þar á meðal var hún valin besta kvikmyndin, Paul Thomas Anderson var valin besta leikstjórinn og Sean Penn hlaut verðlaun sem besti leikarinn í aukahlutverki. Myndin hlaut fern Golden Globe-verðlaun í síðasta mánuði og þykir sigurstrangleg á Óskarsverðlaununum sem eru framundan.

Vampírumyndin Sinners hlaut þrenn verðlaun úr þrettán tilnefningum, meðal annars fyrir bestu tónlist, besta upprunalega handrit og bestu leikkonu í aukahlutverki sem féll í skaut Wunmi Mosaku.

Hamnet í leikstjórn Chloe Zhao hlaut tvenn verðlaun, var valin besta breska kvikmyndin og þá var Jessie Buckley kjörin besta leikkonan í aðalhlutverki fyrir hlutverk sitt sem Agnes Hathaway í myndinni.

Mörgum kom á óvart að Bretinn Robert Aramayo var valinn besi leikarinn í aðalhlutverki fyrir frammistöðu sína í myndinni I Swear sem fjallar um mann sem elst upp með Tourette-heilkenni í Skotlandi og byggir á ævi hins skoska Johns Davidson. Aramayo var einnig valinn besti nýliðinn. Hann sagðist ekki geta trúað niðurstöðunni og sagði myndina sýnda takmarkaðan skilning fólks á Tourette-heilkenninu.

Timothee Chalamet var fyrirfram talinn sigurstranglegastur í flokki aðalleikara fyrir leik sinn í Marty Supreme. Hann fór tómhentur sem og allir aðrir sem komu að myndinni. Hún hafði verið tilnefnd í ellefu flokkum, tapaði í þeim öllum og jafnaði þar með met myndanna Women in Love (1969) og Finding Neverland (2004) sem höfðu gert það sama.

Hér að neðan má sjá alla sigurvegarana:

Besta kvikmynd

  • One Battle After Another
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Besta breska kvikmynd

  • Hamnet
  • 28 Years Later
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Mad about the Boy
  • Die My Love
  • H Is For Hawk
  • I Swear
  • Mr Burton
  • Pillion
  • Steve

Besta leikkona í aðalhlutverki

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Chase Infiniti - One Battle After Another
  • Renate Reinsve - Sentimental Value
  • Emma Stone - Bugonia

Besti leikari í aðalhlutverki

  • Robert Aramayo - I Swear
  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B Jordan -Sinners
  • Jesse Plemons - Bugonia

Besta leikkona í aukahlutverki

  • Wunmi Mosaku - Sinners
  • Odessa A'zion - Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
  • Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor - One Battle After Another
  • Emily Watson - Hamnet

Besti leikari í aukahlutverki

  • Sean Penn - One Battle After Another
  • Benicio del Toro - One Battle After Another
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Paul Mescal - Hamnet
  • Peter Mullan - I Swear
  • Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Besti leikstjóri

  • Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
  • Yorgos Lanthimos - Bugonia
  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Joachim Trier - Sentimental Value
  • Ryan Coogler - Sinners

Besta frumraun bresks handritshöfundar, leikstjóra eða framleiðanda

  • My Father's Shadow
  • The Ceremony
  • Pillion
  • A Want In Her
  • Wasteman

Besta mynd ekki á enskri tungu

  • Sentimental Value
  • It Was Just An Accident
  • The Secret Agent
  • Sirât
  • The Voice of Hind Rajab

Besta breska framlag til kvikmynda

  • Clare Binns, listrænn stjórnandi Picturehouse Cinemas og Picturehouse Entertainment

Besta heimildarmynd

  • Mr Nobody Against Putin
  • 2000 Meters to Andriivka
  • Apocalypse in the Tropics
  • Cover-Up
  • The Perfect Neighbor

Besta teiknimynd

  • Zootropolis 2
  • Elio
  • Little Amélie

Besta barna- og fjölskyldumynd

  • Boong
  • Arco
  • Lilo & Stitch
  • Zootropolis 2

Besta upprunalega handrit

  • Sinners
  • I Swear
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value

Besta handritsaðlögun á öðru verki

  • One Battle After Another
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Pillion

Rísandi stjarna (kosið af almenningi)

  • Robert Aramayo
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

Besta kvikmyndatónlist 

  • Sinners - Ludwig Göransson
  • Bugonia - Jerskin Fendrix
  • Frankenstein - Alexandre Desplat
  • Hamnet - Max Richter
  • One Battle After Another - Jonny Greenwood

Besta leikaraval (e. casting)

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Besta kvikmyndataka

  • One Battle After Another
  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Train Dreams

Besta búningahönnun 

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Besta klipping

  • One Battle After Another
  • F1
  • A House of Dynamite
  • Marty Supreme
  • Sinners

Besta leikmyndahönnun

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Besta förðun og hár

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

Besta hljóð

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Warfare

Besta hljóðhönnun

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Frankenstein
  • How to Train Your Dragon
  • The Lost Bus

Besta breska stuttmynd

  • This Is Endometriosis
  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • Welcome Home Freckles

Besta breska stutta teiknimynd

  • Two Black Boys in Paradise
  • Cardboard
  • Solstice
