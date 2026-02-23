Borðtennisspaðar fóru tómhentir af BAFTA-hátíðinni Magnús Jochum Pálsson skrifar 23. febrúar 2026 10:32 Chalamet fór heim tómhentur af BAFTA-hátíðinni þrátt fyrir að hafa verið talinn ansi sigurstranglegur. Getty One Battle After Another hlaut flest verðlaun á BAFTA-hátíðinni í gær, sex talsins. Íþróttamyndin Marty Supreme jafnaði met yfir flestar tilnefningar án sigurs, var tilnefnd í ellefu flokkum og tapaði þeim öllum. One Battle After Another var tilnefnd til þrettán verðlauna og hlaut alls sex, þar á meðal var hún valin besta kvikmyndin, Paul Thomas Anderson var valin besta leikstjórinn og Sean Penn hlaut verðlaun sem besti leikarinn í aukahlutverki. Myndin hlaut fern Golden Globe-verðlaun í síðasta mánuði og þykir sigurstrangleg á Óskarsverðlaununum sem eru framundan. Paul Thomas Anderson var valinn besti leikstjórinn á BAFTA-hátíðinni í fyrsta sinn.Getty Vampírumyndin Sinners hlaut þrenn verðlaun úr þrettán tilnefningum, meðal annars fyrir bestu tónlist, besta upprunalega handrit og bestu leikkonu í aukahlutverki sem féll í skaut Wunmi Mosaku. Hamnet í leikstjórn Chloe Zhao hlaut tvenn verðlaun, var valin besta breska kvikmyndin og þá var Jessie Buckley kjörin besta leikkonan í aðalhlutverki fyrir hlutverk sitt sem Agnes Hathaway í myndinni. Robert Aramayo hlaut verðlaun bæði fyrir besta leik í aðalhlutverki og sem rísandi stjarna.Getty Mörgum kom á óvart að Bretinn Robert Aramayo var valinn besi leikarinn í aðalhlutverki fyrir frammistöðu sína í myndinni I Swear sem fjallar um mann sem elst upp með Tourette-heilkenni í Skotlandi og byggir á ævi hins skoska Johns Davidson. Aramayo var einnig valinn besti nýliðinn. Hann sagðist ekki geta trúað niðurstöðunni og sagði myndina sýnda takmarkaðan skilning fólks á Tourette-heilkenninu. Timothee Chalamet var fyrirfram talinn sigurstranglegastur í flokki aðalleikara fyrir leik sinn í Marty Supreme. Hann fór tómhentur sem og allir aðrir sem komu að myndinni. Hún hafði verið tilnefnd í ellefu flokkum, tapaði í þeim öllum og jafnaði þar með met myndanna Women in Love (1969) og Finding Neverland (2004) sem höfðu gert það sama. Hér að neðan má sjá alla sigurvegarana: Besta kvikmynd One Battle After Another Hamnet Marty Supreme Sentimental Value Sinners Besta breska kvikmynd Hamnet 28 Years Later The Ballad of Wallis Island Bridget Jones: Mad about the Boy Die My Love H Is For Hawk I Swear Mr Burton Pillion Steve Besta leikkona í aðalhlutverki Jessie Buckley - Hamnet Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You Kate Hudson - Song Sung Blue Chase Infiniti - One Battle After Another Renate Reinsve - Sentimental Value Emma Stone - Bugonia Besti leikari í aðalhlutverki Robert Aramayo - I Swear Timothée Chalamet - Marty Supreme Leonardo DiCaprio - One Battle After Another Ethan Hawke - Blue Moon Michael B Jordan -Sinners Jesse Plemons - Bugonia Besta leikkona í aukahlutverki Wunmi Mosaku - Sinners Odessa A'zion - Marty Supreme Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island Teyana Taylor - One Battle After Another Emily Watson - Hamnet Besti leikari í aukahlutverki Sean Penn - One Battle After Another Benicio del Toro - One Battle After Another Jacob Elordi - Frankenstein Paul Mescal - Hamnet Peter Mullan - I Swear Stellan Skarsgård - Sentimental Value Besti leikstjóri Paul Thomas Anderson - One Battle After Another Yorgos Lanthimos - Bugonia Chloé Zhao - Hamnet Josh Safdie - Marty Supreme Joachim Trier - Sentimental Value Ryan Coogler - Sinners Besta frumraun bresks handritshöfundar, leikstjóra eða framleiðanda My Father's Shadow The Ceremony Pillion A Want In Her Wasteman Besta mynd ekki á enskri tungu Sentimental Value It Was Just An Accident The Secret Agent Sirât The Voice of Hind Rajab Besta breska framlag til kvikmynda Clare Binns, listrænn stjórnandi Picturehouse Cinemas og Picturehouse Entertainment Besta heimildarmynd Mr Nobody Against Putin 2000 Meters to Andriivka Apocalypse in the Tropics Cover-Up The Perfect Neighbor Besta teiknimynd Zootropolis 2 Elio Little Amélie Besta barna- og fjölskyldumynd Boong Arco Lilo & Stitch Zootropolis 2 Besta upprunalega handrit Sinners I Swear Marty Supreme The Secret Agent Sentimental Value Besta handritsaðlögun á öðru verki One Battle After Another The Ballad of Wallis Island Bugonia Hamnet Pillion Rísandi stjarna (kosið af almenningi) Robert Aramayo Miles Caton Chase Infiniti Archie Madekwe Posy Sterling Besta kvikmyndatónlist Sinners - Ludwig Göransson Bugonia - Jerskin Fendrix Frankenstein - Alexandre Desplat Hamnet - Max Richter One Battle After Another - Jonny Greenwood Besta leikaraval (e. casting) I Swear Marty Supreme One Battle After Another Sentimental Value Sinners Besta kvikmyndataka One Battle After Another Frankenstein Marty Supreme Sinners Train Dreams Besta búningahönnun Frankenstein Hamnet Marty Supreme Sinners Wicked: For Good Besta klipping One Battle After Another F1 A House of Dynamite Marty Supreme Sinners Besta leikmyndahönnun Frankenstein Hamnet Marty Supreme One Battle After Another Sinners Besta förðun og hár Frankenstein Hamnet Marty Supreme Sinners Wicked: For Good Besta hljóð F1 Frankenstein One Battle After Another Sinners Warfare Besta hljóðhönnun Avatar: Fire and Ash F1 Frankenstein How to Train Your Dragon The Lost Bus Besta breska stuttmynd This Is Endometriosis Magid / Zafar Nostalgie Terence Welcome Home Freckles Besta breska stutta teiknimynd Two Black Boys in Paradise Cardboard Solstice Bíó og sjónvarp BAFTA-verðlaunin Bretland Hollywood Mest lesið Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Lífið Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Lífið Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka Lífið Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Lífið Forstjórinn sem fór á atvinnuleysisbætur Áskorun Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Lífið Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Lífið Fékk yfir hundrað skilaboð á dag Lífið Borðtennisspaðar fóru tómhentir af BAFTA-hátíðinni Bíó og sjónvarp Yfirgefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea Lífið Fleiri fréttir Borðtennisspaðar fóru tómhentir af BAFTA-hátíðinni Gyða semur tónlist fyrir kvikmynd Bad Bunny Hryllilega góð stemming á frumsýningu Röskunar Tæklar næst ítalskar kynlífskómedíur Nicolas Cage dularfullur köngulóarspæjari Múmían rís í fjórða sinn Ungir hjartaknúsarar mæta á hvíta tjaldið Meryl Streep verður Joni Mitchell Dragi úr trúverðugleika Eddunnar og útiloki fagfólk Leikið sjónvarpsefni aftur hluti af Eddunni Segir sig frá hlutverkinu vegna óánægju með upprunann Ólafur Darri verður Þór Sækir um skilnað frá Schneider Kynlífssena sautján ára stúlku hafi splundrað samstarfi bræðranna Leo og félagar hlutu flestar tilnefningar Tíminn og vatnið frumsýnd á Sundance: „Viska afa í Teigó sigraði hjörtu þeirra“ Sinners slær met yfir flestar Óskarstilnefningar Balti tæklar veðmálasvindl með Wahlberg Þau eru tilnefnd fyrir verstu kvikmyndagerð síðasta árs Sveppi, Edda og Villi Neto keppa í Taskmaster Kvikmyndirnar sem beðið er eftir 2026 Maðurinn sem vann með Elton John, ABBA og Donnu Summer Fáum við einn þátt í viðbót af Stranger Things? 