Andrew á Louvre Magnús Jochum Pálsson skrifar 23. febrúar 2026 14:36 Andrew hékk á Louvre-listasafninu í um fimmtán mínútur á sunnudaginn. Breskir aðgerðarsinnar hengdu upp innrammaða ljósmynd af Andrew Mountbatten-Windsor, fyrrverandi Bretaprinsi, á vegg í Louvre-safninu í gær. Á myndinni er flóttalegur Andrew í aftursæti bíls nýkominn úr gæsluvarðhaldi. Myndina tók Reuters-ljósmyndarinn Phil Noble af Andrew í Range Rover-jeppa á leið frá Aylsham-lögreglustöðinni í Norfolk þar sem hann var ellefu klukkustundir í gæsluvarðhaldi. Aðgerðarsinnar á vegum breska hópsins Everyone Hates Elon römmuðu ljósmyndina inn með gullnum ramma, hengdu hana upp í Louvre-listasafninu í París á sunnudag og skrifuðu við hana „Hann svitnar núna“. Myndin hékk í fimmtán mínútur með Monu Lisu og öðrum verkum eftir marga af þekktustu listamönnum heims. Hópurinn birti myndband af gjörningnum á Instagram og skrifuðu við hann: „Þau segja „Hengdu það upp á Louvre-safninu“ svo við gerðum það.“ View this post on Instagram A post shared by Everyone Hates Elon (@everyonehateselon_) Ratcliffe, Bezos og fleiri gerðir að skotspóni Hópurinn Everyone Hates Elon segist beina sjónum sínum að „milljarðamæringum og stjórnmálavinum þeirra“ með ögrandi uppátækjum. Eitt af nýjustu uppátækjum hópsins var að leigja fyrr í mánuðinum auglýsingu á skilti við Old Trafford, heimavöll knattspyrnuliðsins Manchester United, þar sem stóð: „Innflytjendur hafa gert meira fyrir þessa borg en skattsvikaramilljarðamæringar“. Auglýsingin sem hópurinn hengdi fyrir utan Old Trafford.Getty Beindust skilaboðin að stærsta eiganda klúbbsins, Jim Ratcliffe, sem hafði skömmu fyrr sagt að innflytjendur hefðu tekið yfir Bretlandseyjar. Sjá einnig: Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ Aðgerðarsinnahópurinn leigði einnig stórt skilti á Torgi heilags Markúsar í Feneyjum á sama tíma og Jeff Bezos giftist Lauren Sánchez í borginni síðasta sumar. Þar stóð: „Ef þú getur leigt Feneyjar fyrir brúðkaupið þitt geturðu borgað meiri skatt.“ Andrew Mountbatten-Windsor, áður Andrés Bretaprins, var handtekinn síðasta fimmtudag á 66 ára afmæli sínu vegna gruns um misferli í opinberum störfum. Hann er grunaður um að hafa lekið trúnaðargögnum, meðal annars til barnaníðingsins Jeffrey Epstein, meðan hann starfaði sem sérstakur erindreki Bretlands. Kallað hefur verið eftir því að Andrew verði sviptur erfðarétti sínum að bresku krúnunni þegar yfirstandandi lögreglurannsókn á máli hans er lokið. Mál Jeffrey Epstein Mál Andrésar prins Bretland Frakkland Kóngafólk Söfn Tengdar fréttir Rödd þolendanna að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum Michelle Licata var sextán ára nemandi við Royal Palm Beach High School þegar vinkona hennar sendi henni skilaboð í tíma, skömmu fyrir jól árið 2004. Hún spurði hana hvort hún vildi vinna sér inn auka pening með því að nudda gamla menn. Licata sá fyrir sér að veita mönnum nudd á einhvers konar heilsustofnun eða hjúkrunarheimili og sagði já; hana langaði til að geta gefið öllum í fjölskyldunni sinni smá jólagjöf. Þegar vinkonan sótti Licata einn daginn var áfangastaður þeirra hins vegar hvorki spa eða heimili fyrir aldraða, heldur glæsivilla Jeffrey Epstein við 358 El Brillo Way, á Palm Beach í Flórída. 22. febrúar 2026 20:02 Áfram húsleit á fyrra heimili Andrews Breska lögreglan mun halda áfram húsleit sinni á fyrra heimili Andrews Mountbatten Windsor sem handtekinn var í gær grunaður um spillingu í opinberu embætti. Andrew bjó um árabil í Royal Lodge en var gert að flytja þaðan fyrr á árinu. 20. febrúar 2026 08:01 Lak trúnaðargögnum um Icesave til viðskiptamógúls Fyrrverandi Bretaprins er sakaður um að hafa nýtt stöðu sína sem opinber erindreki til að útvega vini sínum í bankageiranum trúnaðargögn sem hefðu getað nýst honum í fjárfestingum, einkum í tengslum við eftirmál íslenska bankahrunsins. 