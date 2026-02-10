Fimm frækin fylltu Landsbankahúsið Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. febrúar 2026 12:51 Mogensen, Edwald og Jón Múli mættu á sýningu, það er Thelma Mogensen, Páll Edwald og Jón Múli Egilsson Pruner. Ragga Björk Listamennirnir Sindri Dýrason, Anna Jansdóttir, Jón Múli, Jón Sæmundur og Narfi Þorsteinsson héldu málverkasýningu í gamla Landsbankahúsinu í samstarfi við Vetrarhátíð Reykjavíkurborgar föstudaginn 5. febrúar. Um fimm hundruð gestir mættu til að dást að listinni. Landsbankinn flutti höfuðstöðvar sínar í Austurhöfn og seldi hús sitt við Austurstræti 11 í fyrra. Þróunarfélagið Landsbyggð keypti húsnæðið auk þriggja húsa bankans við Hafnarstræti með það markmiði að gera þau að lifandi hluta af borginni á ný. Myndlistarmaðurinn Sigurður Sævar Magnússon fyllti gamla Landsbankahúsið í desember síðastliðnum þegar hann hélt sýningu þar og varð hún Sindra Dýrasyni innblástur að samsýningu fimm listamanna. Hann fékk þau Önnu, Jón Múla, Jón Sæmund og Narfa til liðs við sig. Jón Múli, Narfi Þorsteinsson, Anna Ólöf Jansdóttir, Sindri Dýrason og Jón Sæmundur voru öll með verk á sýningunni.Ragga Björk Anna Ólöf Jansdóttir vinnur með olíumálverk sem sýna heim hulduvera og líf ungra elskhuga í íslenskri sveit; Jón Múli hefur verið virkur í tónlistarsenunni frá 2017 og býr til dularfulla og draumkennda myndlist; Jón Sæmundur vinnur innsetningar þar sem tvinnast saman málverk, skúlptúr, myndbandsverk og tónlist; Narfi Þorsteinsson vinnur mikið með fundna hluti og tæknilegar aðferðir við teikningu og list Sindra Dýrasonar snýst fyrst og fremst um að mála, hvort sem það er á striga eða úti. Á sýningunni mátti sjá málverk þeirra fimm og mætti fjöldi góðra gesta eins og sjá má hér að neðan: Magnús Gunnar Sigurbjörnsson, Andrea Alda, Páll Edwald og Rannveig Kristjánsdóttir.Ragga Björk Thelma Mogensen og Anna Ólöf Jansdóttir.Ragga Björk Oliver Devaney og Juan Melero.Ragga Björk Þórir Már Davíðsson og Arnar Ingi í Digital ísland.Ragga Björk Björgúlfur Jes og Haffi úr Spacestation tóku lagið.Ragga Björk Sindri Dýrason og Anna Jansdóttir.Ragga Björk Jón Múli og Gunnur Martinsdóttir Schlüter sælleg saman.Ragga Björk Einar Skuggi og Sigríður Ásta.Ragga Björk Birna Björnsdóttir dönnuð.Ragga Björk Narfi Þorsteinsson og Atli Bollason flissa yfir einhverju skemmtilegu.Ragga Björk Sviðslistar- og myndlistarmaðurinn Árni Vilhjálmsson lét sig ekki vanta.Ragga Björk Anna Margrét Björnsson og Jón Sæmundur ræða málin.Ragga Björk Myndlist Reykjavík Vetrarhátíð Samkvæmislífið Mest lesið Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Lífið Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Lífið Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu Tíska og hönnun Krakkaskaup fyrir fullorðna Gagnrýni Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Menning Fimm frækin fylltu Landsbankahúsið Menning „Ný sýn, nýr heimur“ Menning „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Lífið Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Lífið Fleiri fréttir Fimm frækin fylltu Landsbankahúsið „Ný sýn, nýr heimur“ Metnaðarfull Mamma Mia í Hafnarfirðinum Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Alaska og Birnir sigursæl Vetrarhátíðin sjaldan verið stærri Ólöf og Magnús ástfangin á frumsýningu Hestastelpa úr sveit og sjóðheitur hönnuður Pétur Gunnarsson sæmdur heiðursdoktorsnafnbót „Ljúfsárt og svolítið erfitt að kveðja kvikmyndahúsin“ Ellefu milljónir fyrir óskrifaða óperu Verður staðartónskáld Sinfó Fékk leyfi Nóbelskálds fyrir heiti nýrrar bókabúðar í Hamraborg Líf og fjör í loðnu málverkunum Kristrún og Isabelle Huppert flottar á opnun Húsó fjarlægðir af Rúv Sígildar myndir og heimsfræg leikkona á franskri kvikmyndahátíð Viðbjóðurinn fær sviðsljósið: „Eilíft vakir minning þín, slef, prump, piss, og þvag og slím“ Blint stefnumót heppnaðist vel Halla T meðal sofandi risa Líkamsumhirða sem þróast í þráhyggju Bestu og verstu leiksýningar síðasta leikárs Trölli stelur jólunum í Borgarleikhúsinu Baltasar Samper látinn Nýr óperustjóri: Lengri samningar og stöðugleiki nýlunda í íslensku óperulífi Vilhjálmur Bergsson er látinn Ólafur Jóhann er konungur bóksölunnar 2025 Enginn formaður Sjalla, Kaffi Vest-samsærið og vinir skoðanabræðra Sjá meira