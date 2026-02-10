Menning

Fimm frækin fylltu Landsbankahúsið

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Mogensen, Edwald og Jón Múli mættu á sýningu, það er Thelma Mogensen, Páll Edwald og Jón Múli Egilsson Pruner.
Listamennirnir Sindri Dýrason, Anna Jansdóttir, Jón Múli, Jón Sæmundur og Narfi Þorsteinsson héldu málverkasýningu í gamla Landsbankahúsinu í samstarfi við Vetrarhátíð Reykjavíkurborgar föstudaginn 5. febrúar. Um fimm hundruð gestir mættu til að dást að listinni.

Landsbankinn flutti höfuðstöðvar sínar í Austurhöfn og seldi hús sitt við Austurstræti 11 í fyrra. Þróunarfélagið Landsbyggð keypti húsnæðið auk þriggja húsa bankans við Hafnarstræti með það markmiði að gera þau að lifandi hluta af borginni á ný.

Myndlistarmaðurinn Sigurður Sævar Magnússon fyllti gamla Landsbankahúsið í desember síðastliðnum þegar hann hélt sýningu þar og varð hún Sindra Dýrasyni innblástur að samsýningu fimm listamanna. Hann fékk þau Önnu, Jón Múla, Jón Sæmund og Narfa til liðs við sig.

Jón Múli, Narfi Þorsteinsson, Anna Ólöf Jansdóttir, Sindri Dýrason og Jón Sæmundur voru öll með verk á sýningunni.Ragga Björk

Anna Ólöf Jansdóttir vinnur með olíumálverk sem sýna heim hulduvera og líf ungra elskhuga í íslenskri sveit; Jón Múli hefur verið virkur í tónlistarsenunni frá 2017 og býr til dularfulla og draumkennda myndlist; Jón Sæmundur vinnur innsetningar þar sem tvinnast saman málverk, skúlptúr, myndbandsverk og tónlist; Narfi Þorsteinsson vinnur mikið með fundna hluti og tæknilegar aðferðir við teikningu og list Sindra Dýrasonar snýst fyrst og fremst um að mála, hvort sem það er á striga eða úti.

Á sýningunni mátti sjá málverk þeirra fimm og mætti fjöldi góðra gesta eins og sjá má hér að neðan:

Magnús Gunnar Sigurbjörnsson, Andrea Alda, Páll Edwald og Rannveig Kristjánsdóttir.Ragga Björk

Thelma Mogensen og Anna Ólöf Jansdóttir.Ragga Björk

Oliver Devaney og Juan Melero.Ragga Björk

Þórir Már Davíðsson og Arnar Ingi í Digital ísland.Ragga Björk

Björgúlfur Jes og Haffi úr Spacestation tóku lagið.Ragga Björk

Sindri Dýrason og Anna Jansdóttir.Ragga Björk

Jón Múli og Gunnur Martinsdóttir Schlüter sælleg saman.Ragga Björk

Einar Skuggi og Sigríður Ásta.Ragga Björk

Birna Björnsdóttir dönnuð.Ragga Björk

Narfi Þorsteinsson og Atli Bollason flissa yfir einhverju skemmtilegu.Ragga Björk

Sviðslistar- og myndlistarmaðurinn Árni Vilhjálmsson lét sig ekki vanta.Ragga Björk

Anna Margrét Björnsson og Jón Sæmundur ræða málin.Ragga Björk
