Það var margt um manninn og menningarlífið iðaði á tvöfaldri listasýningaropnun Listasafns Reykjavíkur í Hafnarhúsinu.
Það voru annars vegar sýningin Hraunmyndanir eða Lavaforming sem er framlag Íslands til arkitektatvíæringsins 2025 og vakti mikla athygli í Feneyjum og hins vegar sýningin Blómstrandi framtíð á verkum Katrínar Elvarsdóttur.
Katrín beinir sjónum sínum að plöntum sem hafa ferðast milli heimkynna. Í forgrunni eru þrjár plöntutegundir, kirsuberjatré, bananatré og fenjagreni sem hver um sig býr yfir langri og áhugaverðri sögu sem tengir saman ólíkar heimsálfur.
Er um að ræða mjög áhrifamikla sýningu þar sem ljósmyndir af þessum exótísku plöntum taka á sig margslungnar myndir.
