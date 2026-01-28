Menning

Líf og fjör í loðnu mál­verkunum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Anna Fríða Jónsdóttir og Lilý Erla listakona voru í góðum gír á sýningaropnun þeirrar síðarnefndu.
Það var margt um manninn í versluninni La Boutique Design á Granda síðastliðinn laugardag þegar frumlega listakonan Lilý Erla Adamsdóttir opnaði sýninguna Gróðurþel.

Lilý Erla hefur komið víða við í íslenska listheiminum og vakið athygli fyrir loðin og lífleg listaverk þar sem hún blandar saman list, handverki og hönnun. 

Verk hennar eru áferðarrík, í líflegum litum og lífrænum formum og hún skapar verk sín með tuftbyssuna að vopni.

Verkið Upphaf eftir Lilý Erlu.Aðsend

Það var margt um manninn á opnun og hér má sjá nokkrar vel valdar myndir frá því: 

Skvísur í fíling.Aðsend
Verkin búa yfir skemmtilegri þrívídd og áferð.Aðsend
Glaðir gestir.Aðsend
Lilý Erla, Emma Hildur Helgadóttir og Casper Vissing.Aðsend
Hulda Hallgrímsdóttir, BergþóraBenediktsdóttir, LilýErla og Sólveig Ása Tryggvadóttir.Aðsend
Anna Árnadóttir og Lilý Erla.Aðsend
Maxime Sauvageon eigandi La Boutique og gestir.Aðsend
List og líf.Aðsend
Ásta Þórisdóttir og Adam Ásgeir Óskarsson.Aðsend
Hugsi yfir listinni.Aðsend
Verkin grandskoðuð.Aðsend
Litatónar að vinna vel saman þarna.Aðsend
Ungir gestir.Aðsend
Skvís.Aðsend
Lára og Lóa voru í stuði.Aðsend
List og húsgögn.Aðsend
Djúpir og skemmtilegir litir verkanna pössuðu oft vel við flíkur gestanna.Aðsend
Anna Árnadóttir og Árþóra Ágústsdóttir.Aðsend
Ólafur Már Lárusson og Sigríður María Lárusdóttir.Aðsend
Fríða og Elva Dögg Árnadætur.Aðsend
