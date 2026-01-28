Það var margt um manninn í versluninni La Boutique Design á Granda síðastliðinn laugardag þegar frumlega listakonan Lilý Erla Adamsdóttir opnaði sýninguna Gróðurþel.
Lilý Erla hefur komið víða við í íslenska listheiminum og vakið athygli fyrir loðin og lífleg listaverk þar sem hún blandar saman list, handverki og hönnun.
View this post on Instagram
Verk hennar eru áferðarrík, í líflegum litum og lífrænum formum og hún skapar verk sín með tuftbyssuna að vopni.
Það var margt um manninn á opnun og hér má sjá nokkrar vel valdar myndir frá því: