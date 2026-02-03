Menning

Ólöf og Magnús ást­fangin á frum­sýningu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Magnús Ragnarsson stjórnarformaður Leikfélags Reykjavíkur, Ólöf Skaftadóttir hlaðvarpsdrottning, Jónmundur Grétarsson framleiðandi sýningarinnar og Sonja Björk Jónsdóttir, íþróttafræðingur og einkaþjálfari, voru í stuði á frumsýningu Þegar ég sé þig sé ég mig.
Það var margt um manninn á vel heppnaðri frumsýningu verksins „Þegar ég sé þig sé ég mig“ í Borgarleikhúsinu. Fjölbreytileikinn var í fyrirrúmi og fjörið sömuleiðis.

Sýningin er samsköpunarverk og hér má nálgast nánari upplýsingar um hana. Í fréttatilkynningu segir: 

„Við hittum litað fólk á mismunandi stöðum í lífinu og heyrum sögur þeirra af öðrun, tengingu, fordómum og samstöðu. 

Leitast verður við að sviðsetja reynsluheim litaðra einstaklinga, gefa þeim rödd og brjóta niður ósýnilega veggi milli menningarstarfsemi og uppruna fólks. Sýningin er persónuleg en hefur víða skírskotun fyrir okkur öll sem búum hér í þessum heimi.“

Leikhópurinn Elefant stendur að sýningunni og Erna Kanema Mashinkila leikstýrir. 

„Elefant samanstendur af ungum leikurum og listafólki sem flest eiga það sameiginlegt að vera af blönduðum uppruna. Hópurinn hefur sett upp nokkrar sýningar – meðal annars hina margverðlaunuðu Íslandsklukku sem sýnd var í Þjóðleikhúsinu. 

Elefant vinnur gjarnan með fyrirframgefnar hugmyndir okkar um hvað sé að vera Íslendingur og í hverju þjóðerni felist þar sem þau endurskilgreina hugmyndir út frá breyttum forsendum og nýjum veruleika samtímans.“ 

Hér má sjá vel valdar myndir frá frumsýningu: 

Stórglæsilegur hópur sem stóð að sýningunni!Borgarleikhúsið

Flottar skvísur!Borgarleikhúsið
Erna Kanema Mashinkila höfundur og leikstjóri fékk blóm.Borgarleikhúsið
Dýrfinna Benita listamaður lengst til vinstri hannaði leikmynd hér ásamt Davíð Þór leikara og tónlistarmanni og vinum. Borgarleikhúsið
Æðibitarnir Patrekur Jaime og Binni Glee.Borgarleikhúsið
Þórdís Nadia Semichat og Haukur Hólmssteinsson glæsipar.Borgarleikhúsið

Sigrún Eva og Tara Mobee.Borgarleikhúsið
Þórdís Nadia Semichat og Erna Kanema Mashinkila eftir mjög vel heppnaða frumsýningu. Borgarleikhúsið

Eglé Sipaviciute og María Thelma Smáradóttir.Borgarleikhúsið
Jónmundur Grétarsson framleiðandi verksins og Sonja Björk eru glæsilegt par.Borgarleikhúsið
Glæsilegar!Borgarleikhúsið
Fólk í fjöri.Borgarleikhúsið
Jónas A. Guðmundsson, Ólöf Sara Gregory og Sonja Björk Jónsdóttir.Aðsend
Þóra Karítas og Davíð Þór Katrínarson.Borgarleikhúsið
Bjarni Snæbjörnsson, Gréta Kristín og Árni Pétur.Borgarleikhúsið
Haukur Hólmsteinsson umkringdur góðum konum.Borgarleikhúsið
Jóhanna Vigdís og Þorsteinn Guðbjörnsson glæsileg.Aðsend
Díana Sjöfn var í góðum félagsskap.Borgarleikhúsið
Ólafur Ásgeirs og Katrín Halldóra glæsileg.Borgarleikhúsið
Anna María Tómasdóttir ásamt foreldrum.Borgarleikhúsið
Flott tvö.Borgarleikhúsið
Egill Heiðar Anton Pálsson og góðir vinir.Borgarleikhúsið
Davíð Þór og ferskur félagi.Borgarleikhúsið
Steinunn Ólína í frábærum félagsskap.Borgarleikhúsið
Pæjur!Borgarleikhúsið

Harry Mashinkila í góðum félagsskap en dóttir hans Erna Kanima er leikstjóri verksins.Borgarleikhúsið
Glæsilegur leikhópur! Þórdís Nadia Semichat, Tara Sóley Mobee, Luis Lucas, Sedley Francis, Skúli Isaaq Qase og Viktoria Dalitso. Borgarleikhúsið
Þrjú sæt!Borgarleikhúsið
Magnús Ragnarsson og Ólöf Skaftadóttir brostu breitt! Borgarleikhúsið
Það var mikil stemning á frumsýningu.Borgarleikhúsið
Nína Hjálmars og Anna María Tómasdóttir.Borgarleikhúsið
Jorri í fíling. Borgarleikhúsið
Brynhildur Guðjóns goðsögn og Heimir Sverrisson glæsileg hjón.Borgarleikhúsið
Glæsilegar vinkonur! Sólveig Ásta Sigurðardóttir og Guðrún Sóley Gestsdóttir.Borgarleikhúsið
Tvö í stuði. Borgarleikhúsið
Gleði og gaman.Borgarleikhúsið
Glæsilegir gestir og skyrtan úr hönnun Sævars Markúsar ótrúlega smart á tískudrottningu lengst til vinstri.Borgarleikhúsið
Sigrún Eva ásamt góðum vini. Borgarleikhúsið
Sanna Magdalena glæsileg í fjólubláu og appelsínugulu ásamt vinkonu.Borgarleikhúsið
