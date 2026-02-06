Tónlistarverðlaun Reykjavík Grapevine voru haldin á skemmtistaðnum Lemmy í gærkvöldi og var hiphop-senan sigursæl. Alaska1867 var valin listamaður ársin, Dyrnar eftir Birni var valin plata ársins og „eh plan“ með Digital Ísland valið lag ársins.
Tónlistarverðlaun The Reykjavík Grapevine eru veitt tónlistarfólki sem þykir hafa skarað fram úr á árinu. Verðlaunin hafa verið haldin árlega frá árinu 2013 og því veitt í fjórtánda sinn í gær. Tilnefnd voru 36 atriði í níu flokkum af dómnefnd sem ritstjórn tímaritsins setti saman.
María Rut Reynisdóttir, framkvæmdarstjóri Tónlistarmiðstöðvar og Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur, veittu verðlaunin.
Í dómnefnd í ár sátu Alexander Le Sage de Fontenay, grafískur hönnuður og tónlistarpenni, Ish Sveinsson Houle og Jóhannes Bjarkason, blaðamenn Reykjavík Grapevine, Kristján Guðjónsson, dagskrárgerðarmaður á Rás 1 og Maria-Carmela Raso, tónlistarkona og viðburðarstjóri.
Alaska1867 var valin listamaður ársins, Dyrnar með Birni var valin plata ársins, „eh plan“ með Digital Ísland valið lag ársins, Flesh Machine vann fyrir bestu myndrænu framsetningu, quean : kven : queen voru valdir tónleikar ársins, platan Halidome eftir Emmu var valin best geymda leyndarmálið og svo hlaut útvarpsþátturinn Ólátagarður sérstök þakklætisverðlaun.
Hér að neðan má sjá alla sem voru tilnefndir og sigurvegara í hverjum flokki: