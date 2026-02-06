Menning

Alaska og Birnir sigur­sæl

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Marteinn Bangerboy og Birnir tóku á móti verðlaunum fyrir Dyrnar sem bestu plötu ársins.
Tónlistarverðlaun Reykjavík Grapevine voru haldin á skemmtistaðnum Lemmy í gærkvöldi og var hiphop-senan sigursæl. Alaska1867 var valin listamaður ársin, Dyrnar eftir Birni var valin plata ársins og „eh plan“ með Digital Ísland valið lag ársins.

Tónlistarverðlaun The Reykjavík Grapevine eru veitt tónlistarfólki sem þykir hafa skarað fram úr á árinu. Verðlaunin hafa verið haldin árlega frá árinu 2013 og því veitt í fjórtánda sinn í gær. Tilnefnd voru 36 atriði í níu flokkum af dómnefnd sem ritstjórn tímaritsins setti saman.

María Rut Reynisdóttir, framkvæmdarstjóri Tónlistarmiðstöðvar og Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur, veittu verðlaunin.

Í dómnefnd í ár sátu Alexander Le Sage de Fontenay, grafískur hönnuður og tónlistarpenni, Ish Sveinsson Houle og Jóhannes Bjarkason, blaðamenn Reykjavík Grapevine, Kristján Guðjónsson, dagskrárgerðarmaður á Rás 1 og Maria-Carmela Raso, tónlistarkona og viðburðarstjóri.

Alaska1867 var valin listamaður ársins, Dyrnar með Birni var valin plata ársins, „eh plan“ með Digital Ísland valið lag ársins, Flesh Machine vann fyrir bestu myndrænu framsetningu, quean : kven : queen voru valdir tónleikar ársins, platan Halidome eftir Emmu var valin best geymda leyndarmálið og svo hlaut útvarpsþátturinn Ólátagarður sérstök þakklætisverðlaun.

Hér að neðan má sjá alla sem voru tilnefndir og sigurvegara í hverjum flokki:

Listamaður ársins

  • Alaska1867
  • Knackered
  • múm
  • Páll Óskar og Benni Hemm Hemm

Plata ársins

  • Dyrnar - Birnir 
  • History of Silence - múm 
  • a place to be - RAKEL 
  • Reykjavík Syndrome - Spacestation

Lag ársins 

  • „SMS“ - Alaska 1867
  • „Eitt af blómunum“ - Páll Óskar og Benni Hemm Hemm
  • “eh plan” - Digital Ísland
  • „HJÁ ÞÉR“ - Kusk & Óviti

Besta myndræna framsetning ársins

  • Listamennirnir Birnir, Doddi digital og Ragnhildur Stefánsdóttir fyrir plötuumslag Dyranna 
  • Flesh Machine fyrir tónlistarmyndbandið „Taking My Time í leikstjórn Snæfríðar Sólar Gunnarsdóttur
  • Ólafur Arnalds & Loreen fyrir „SAGES“ í leikstjórn Þóru Hilmarsdóttur 
  • Kári Egils fyrir „Midnight Sky“ í leikstjórn Diddu Flygenring

Bestu tónleikar

  • Norðanpaunk
  • Sátan
  • Kárahátíð með Spider Network
  • quean : kven : queen með Sóleyju Stefánsdóttur og Samönthu Shay

Best á tónleikum

  • Flesh Machine
  • Knackered
  • symfaux
  • Unfiled

Best geymda leyndarmálið 

  • Emma fyrir plötuna Halidome
  • Godchilla fyrir Psionic Dreams 
  • Oh Mama fyrir Dagskrá
  • Woolly Kind fyrir Í hringi

Listamenn til að fylgjast með 

  • BKPM 
  • Digital Ísland
  • Fríd
  • Julian Civilian

Þakklætisverðlaun fyrir vel unnin störf á vettvangi tónlistar 

  • marvaða
  • Útvarpsþátturinn Ólátagarður
  • Óli Dóri
  • Reykjavík Record Shop
