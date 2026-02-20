Kinký bangsar og leðurklæddir kroppar

Bíó Paradís, í samstarfi við Bangsafélagið og BDSM á Íslandi, hélt djarfa frumsýningu á erótísku BDSM-gamanmyndinni Pillion í gærkvöldi fyrir fullum sal.
Gestir voru hvattir til að mæta í fatnaði sem hæfði stemningunni, og þeir sviku ekki. Kvikmyndahúsið við Hverfisgötu fylltist af fólki klæddu leðri frá toppi til táar eða í glæsilegum kinký klæðnaði sem settu tóninn fyrir kvöldið.
Að sýningu lokinni var svo stemningin færð yfir á Regnbogann, nýjan kokteilbar Bíó Paradísar, þar sem frumsýningarpartýið hélt áfram langt fram á kvöld í litríkri og leikandi stemningu.
Pillion segir frá kynþokkafulla mótorhjólatöffaranum Ray (Alexander Skarsgård) sem dregur feimna kórsöngvarann Harry (Harry Melling) inn í heim BDSM. Þar gilda aðrar reglur og veröldin getur snúist á hvolf á einni svipan.
Flókið og spennuþrungið valdasamspil drottnunar fléttast saman við undirgefni, en léttleikinn og húmorinn lúra við yfirborðið: Hver vill ekki sleikja stígvél dularfulls manns í leðurklæðum?