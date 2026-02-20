Menning

Kinký bangsar og leðurklæddir kroppar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Gleðin var við völd í leðurkenndri hátíðarfrumsýningu á Pillion í gærkvöldi.
Gleðin var við völd í leðurkenndri hátíðarfrumsýningu á Pillion í gærkvöldi. Sunna Ben

Bíó Paradís, í samstarfi við Bangsafélagið og BDSM á Íslandi, hélt djarfa  frumsýningu á erótísku BDSM-gamanmyndinni Pillion í gærkvöldi fyrir fullum sal.

Gestir voru hvattir til að mæta í fatnaði sem hæfði stemningunni, og þeir sviku ekki. Kvikmyndahúsið við Hverfisgötu fylltist af fólki klæddu leðri frá toppi til táar eða í glæsilegum kinký klæðnaði sem settu tóninn fyrir kvöldið.

Að sýningu lokinni var svo stemningin færð yfir á Regnbogann, nýjan kokteilbar Bíó Paradísar, þar sem frumsýningarpartýið hélt áfram langt fram á kvöld í litríkri og leikandi stemningu.

Popp og kók er möst.sunna ben

Fannar Arnarson og Stefán Sandholt.Sunna Ben

Björn og Margrét.Sunna Ben

Gleðin var við völd.Sunna Ben

Adam og Höski leðurklæddir.Sunna Ben

Heba og Stefanía stilltu sér upp.Sunna Ben

Laimonas og Valdi brostu út að eyrum.Sunna Ben

Hafsteinn og Marteinn mættu í stíl.Sunna Ben

Jón Thoroddsen glæsilegur.Sunna Ben

Pillion segir frá kynþokkafulla mótorhjólatöffaranum Ray (Alexander Skarsgård) sem dregur feimna kórsöngvarann Harry (Harry Melling) inn í heim BDSM. Þar gilda aðrar reglur og veröldin getur snúist á hvolf á einni svipan. 

Flókið og spennuþrungið valdasamspil drottnunar fléttast saman við undirgefni, en léttleikinn og húmorinn lúra við yfirborðið: Hver vill ekki sleikja stígvél dularfulls manns í leðurklæðum?

Húsfyllir var á sýningunni.Sunna Ben

Popp og kók er lykilatriði.Sunna Ben

Put your hands up for Detroit...Sunna Ben

Þessi var sennilega í svalasta dressinu.Sunna Ben

Fannar, Solveig Páls og Stefán.Sunna Ben

Kolbrún var kát með palestínuklút um hálsinn.Sunna Ben

Nam Van Vien og Pétur Óli Gíslason.Sunna Ben

Guðmundur Ólafsson töffaralegur.Sunna Ben

Božidar Runić og Kolbeinn Rastrick með góðri vinkonu.Margrét

Mighty Bear skemmti fólkinu.Sunna Ben

Glæsilegur hópur.Sunna Ben

Laufey Soffía reif tappann úr flöskum.Sunna Ben

Tveir góðir félagar.Sunna Ben

BDSM-oreó eða hvað?Sunna Ben
Bíó og sjónvarp Samkvæmislífið Hinsegin


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.