Baltasar Samper látinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar

14. janúar 2026 13:14

Hjónin Baltasar Samper og Kristjana á frumsýningu Gerplu í leikstjórn sonar þeirra, Baltasars Kormáks, árið 2010.

Katalónsk-íslenski listmálarinn Baltasar Samper er látinn, 88 ára að aldri. Ríkisútvarpið greinir frá andláti hans.

Baltasar Samper fæddist í Barselóna í Katalóníu á Spáni 9. janúar 1938 og ólst þar upp, sonur hjónanna Ramiro Bascompte de La Canal og Maríu Samper de Córdoba. Baltasar stundaði nám við Listaháskólann í Barcelona og útskrifaðist þaðan sem myndlistarkennari árið 1961. Hann ferðaðist það árið til Norðurlandanna og kom þá til Íslands þar sem hann dvaldi í átta mánuði, bjó á Akureyri og var þar á síldarveiðum. Hann fór þá í eins árs reisu um Evrópu til að kynna sér listasöfn álfunnar en sneri svo aftur til Íslands, kynntist þá konu sinni, Kristjönu Guðnadóttir Samper og bjó á Íslandi samfleytt frá 1963.

Baltasar var afkastamikill myndlistarmaður, hélt tugi einkasýninga hér á landi og kenndi við Myndlista- og handíðaskóla Íslands. Meðal þekktustu verka hans eru stórar freskumyndir sem hann málaði inni í Víðistaðakirkju og myndir á kirkjulofti Flateyjarkirkju sem sýna þætti úr atvinnulífi og sögu Flateyjarhrepps.

Baltasar lætur eftir sig eftirlifandi eiginkonu, Kristjönu Guðnadóttur Samper, og þrjú börn þeirra, Ragnheiði Mireyju Samper, Baltasar Kormák og Rebekku Rán Samper, sem öll fetuðu listabrautina.

Andlát
Myndlist
Spánn