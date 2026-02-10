„Ný sýn, nýr heimur“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 10. febrúar 2026 12:03 Pétur Markan bæjartstjóri Hveragerðis var í fíling á opnun um helgina. Listasafn Árnesinga Menningarlífið iðaði í Hveragerði um helgina þegar Pétur Markan bæjarstjóri opnaði formlega fimm sýningar á Listasafni Árnesinga. Fjöldi fólks leit við og listin veitti innblástur. „Myndlistin gegnir margvíslegu hlutverki. Stundum er hún spegill, þess megnugur að varpa ljósi á tíðarandann og okkur sjálf. Stundum er hún fegurðarleit. Stundum kraftur sem umbylt getur sýn okkar á heiminn. Á yfirstandandi sýningum fær listin notið sín í margbreytileika sínum en listræn sköpun sem hreyfi- og umbreytingarafl er í forgrunni. Hér verður safnið ekki griðarstaður fortíðarþrár eða skjól frá hversdagslegum eða pólitískum áskorunum nútímans heldur rými til að kljást við þær með virku ímyndunarafli og íhuga þær djúpt,“ segja forsvarsmenn sýningarinnar. Sex listamenn úr ólíkum áttum umbreyta list í aðgerð, gagnrýni og vettvang fyrir samtal um samtímann. Frá ólíkum sjónarhornum skoða þeir vald, minni, rými, uppflosnun og merkingu þess að tilheyra. Þeir eru: Bernard Khoury, Styrmir Örn Guðmundson, Agata Mickiewicz, Rebekka Kühnis, Hlynur Hallsson og Jeannette Castioni. Hér má sjá vel valdar myndir frá opnuninni: Tiha Toleva á sýningu Bernards Khoury.Listasafn Árnesinga Yara sýningarstjóri ræðir við Erp Eyvindarson.Listasafn Árnesinga Sigurþór Heimisson, Ólöf Kristín Sigurðardóttir og Hallgrímur Helgason goðsagnir.Listasafn Árnesinga Pétur Markan bæjarstjóri Hveragerðis er smart í gráu fitti.Listasafn Árnesinga Þór Vigfússon listamaður og Vilhjálmur Bjarnason.Listasafn Árnesinga Tinna Gunnarsdóttir á spjalli á sýningu Hlyns Hallssonar.Listasafn Árnesinga Cecilie C. Ragnheiðardóttir Gaihede, Inga Lára Baldvinsdóttir og Ingibjörg Jóhannsdóttir.Listasafn Árnesinga Bernard Khoury og sendiherra Frakklands.Listasafn Árnesinga Gauja Dögg Hauksdóttir og Erling Klingenberg.Listasafn Árnesinga Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Ingibjörg Zoega, Fjóla Steindóra sveitarstjóri Grímsnes og Grafningshrepps og Sandra Sigurðardóttir þingmaður hjá Viðreisn.Listasafn Árnesinga Yara Zein og Bernard Khoury héldu listamannsspjall á sunnudag.Listasafn Árnesinga Erla Haraldsdóttir, Magnús Þór Þorbergsson og Eirún Sigurðardóttir.Listasafn Árnesinga Íris María Leifsdóttir fyrir framan vídeóverkið sitt.Listasafn Árnesinga Silva, Enja og Sölvi.Listasafn Árnesinga Agata Mickiewicz, Styrmir Örn Guðmundsson og Erla Haraldsdóttir.Listasafn Árnesinga Jeanette Castioni listakona með gesti fyrir framan innsetningu sína. Myndlist Menning Sýningar á Íslandi Mest lesið Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Lífið Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Lífið Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu Tíska og hönnun Krakkaskaup fyrir fullorðna Gagnrýni Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Menning Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Lífið Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Lífið Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Metnaðarfull Mamma Mia í Hafnarfirðinum Menning Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Lífið Fleiri fréttir „Ný sýn, nýr heimur“ Metnaðarfull Mamma Mia í Hafnarfirðinum Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Alaska og Birnir sigursæl Vetrarhátíðin sjaldan verið stærri Ólöf og Magnús ástfangin á frumsýningu Hestastelpa úr sveit og sjóðheitur hönnuður Pétur Gunnarsson sæmdur heiðursdoktorsnafnbót „Ljúfsárt og svolítið erfitt að kveðja kvikmyndahúsin“ Ellefu milljónir fyrir óskrifaða óperu Verður staðartónskáld Sinfó Fékk leyfi Nóbelskálds fyrir heiti nýrrar bókabúðar í Hamraborg Líf og fjör í loðnu málverkunum Kristrún og Isabelle Huppert flottar á opnun Húsó fjarlægðir af Rúv Sígildar myndir og heimsfræg leikkona á franskri kvikmyndahátíð Viðbjóðurinn fær sviðsljósið: „Eilíft vakir minning þín, slef, prump, piss, og þvag og slím“ Blint stefnumót heppnaðist vel Halla T meðal sofandi risa Líkamsumhirða sem þróast í þráhyggju Bestu og verstu leiksýningar síðasta leikárs Trölli stelur jólunum í Borgarleikhúsinu Baltasar Samper látinn Nýr óperustjóri: Lengri samningar og stöðugleiki nýlunda í íslensku óperulífi Vilhjálmur Bergsson er látinn Ólafur Jóhann er konungur bóksölunnar 2025 Enginn formaður Sjalla, Kaffi Vest-samsærið og vinir skoðanabræðra Sjá meira