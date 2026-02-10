„Ný sýn, nýr heimur“

Menning

Pétur Markan bæjartstjóri Hveragerðis var í fíling á opnun um helgina.
Menningarlífið iðaði í Hveragerði um helgina þegar Pétur Markan bæjarstjóri opnaði formlega fimm sýningar á Listasafni Árnesinga. Fjöldi fólks leit við og listin veitti innblástur.

„Myndlistin gegnir margvíslegu hlutverki. Stundum er hún spegill, þess megnugur að varpa ljósi á tíðarandann og okkur sjálf. Stundum er hún fegurðarleit. Stundum kraftur sem umbylt getur sýn okkar á heiminn. 

Á yfirstandandi sýningum fær listin notið sín í margbreytileika sínum en listræn sköpun sem hreyfi- og umbreytingarafl er í forgrunni. 

Hér verður safnið ekki griðarstaður fortíðarþrár eða skjól frá hversdagslegum eða pólitískum áskorunum nútímans heldur rými til að kljást við þær með virku ímyndunarafli og íhuga þær djúpt,“ segja forsvarsmenn sýningarinnar. 

Sex listamenn úr ólíkum áttum umbreyta list í aðgerð, gagnrýni og vettvang fyrir samtal um samtímann. 

Frá ólíkum sjónarhornum skoða þeir vald, minni, rými, uppflosnun og merkingu þess að tilheyra. Þeir eru: Bernard Khoury, Styrmir Örn Guðmundson, Agata Mickiewicz, Rebekka Kühnis, Hlynur Hallsson og Jeannette Castioni.

Hér má sjá vel valdar myndir frá opnuninni: 

Tiha Toleva á sýningu Bernards Khoury.Listasafn Árnesinga
Yara sýningarstjóri ræðir við Erp Eyvindarson.Listasafn Árnesinga
Sigurþór Heimisson, Ólöf Kristín Sigurðardóttir og Hallgrímur Helgason goðsagnir.Listasafn Árnesinga
Pétur Markan bæjarstjóri Hveragerðis er smart í gráu fitti.Listasafn Árnesinga
Þór Vigfússon listamaður og Vilhjálmur Bjarnason.Listasafn Árnesinga
Tinna Gunnarsdóttir á spjalli á sýningu Hlyns Hallssonar.Listasafn Árnesinga
Cecilie C. Ragnheiðardóttir Gaihede, Inga Lára Baldvinsdóttir og Ingibjörg Jóhannsdóttir.Listasafn Árnesinga
Bernard Khoury og sendiherra Frakklands.Listasafn Árnesinga
Gauja Dögg Hauksdóttir og Erling Klingenberg.Listasafn Árnesinga
Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Ingibjörg Zoega, Fjóla Steindóra sveitarstjóri Grímsnes og Grafningshrepps og Sandra Sigurðardóttir þingmaður hjá Viðreisn.Listasafn Árnesinga
Yara Zein og Bernard Khoury héldu listamannsspjall á sunnudag.Listasafn Árnesinga
Erla Haraldsdóttir, Magnús Þór Þorbergsson og Eirún Sigurðardóttir.Listasafn Árnesinga
Íris María Leifsdóttir fyrir framan vídeóverkið sitt.Listasafn Árnesinga
Silva, Enja og Sölvi.Listasafn Árnesinga
Agata Mickiewicz, Styrmir Örn Guðmundsson og Erla Haraldsdóttir.Listasafn Árnesinga
Jeanette Castioni listakona með gesti fyrir framan innsetningu sína.
