„Ég er hugfangin af hestum enda eru þeir einstaklega falleg dýr,“ segir listakonan og vöruhönnuðurinn Salóme Hollanders sem hefur algjörlega slegið í gegn með listræna spegla sína og einstök listaverk.
Þann 6. febrúar klukkan 17:00 opnar hún einkasýningu á eigin verkum í galleríinu HERMA á Hverfisgötu 4. Sýningin ber titilinn MÓSKA sem vísar í mistur eða þokuslæðu og draumkennt landslag.
Salóme er fædd árið 1996 og er búsett í Reykjavík en hún ólst upp fyrir norðan.
„Sýningin fjallar um skynjun og túlkun á landslagi í gegnum form og liti. Hvernig form eiga í samspili innan strigans og skapa í gegnum það litlar sögur innan hvers verks.
Innblásturinn á að mögu leyti rætur að rekja til æskunnar þar sem ég ólst upp í sveit á Norðurlandi.
Ég sæki í eigin minningar og verkin taka því oft á sig dulrænan blæ. Það er smá eins og maður sé ekki alveg viss hvar maður er, en staðurinn er samt á einhvern hátt mjög kunnuglegur,“ segir Salóme um sýninguna og heldur áfram:
„Ég hef mikinn áhuga á því hvernig umhverfi okkar endurmótast í minningum, hvernig landslag leysist upp í form og raðast aftur saman í huganum þar til það verður að tilfinningu frekar en raunverulegum stað.
Í verkunum má sjá glitta í hest hér og þar. Ég ólst upp meira eða minna á hestbaki og hugfangin af hestum enda einstaklega falleg dýr og eru þeir hluti af persónulegu táknsæi innan verkanna.“
Sýningin stendur til 15. febrúar.