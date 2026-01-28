Fékk leyfi Nóbelskálds fyrir heiti nýrrar bókabúðar í Hamraborg Magnús Jochum Pálsson skrifar 28. janúar 2026 12:00 Trausti Ólafsson rekur Skugga útgáfu og Jon Fosse og kompaní með syni sínum, Inga Tandra Traustasyni. Opnun bókabúðarinnar verður á föstudaginn frá 12 til 18. Vísir/Ívar Fannar Feðgarnir Trausti Ólafsson og Ingi Tandri Traustason, sem reka Skugga útgáfu, hyggjast opna bókaverslunina Jon Fosse og kompaní í húsi Hljóðbókasafnsins í Hamraborg á föstudag. Þeir fengu leyfi hjá norska Nóbelskáldinu fyrir heitinu og hyggjast bjóða upp á sérhæft úrval. Skuggi útgáfa var stofnuð í september 2023 og hefur gefið út tvær bækur: skáldsöguna Furstana af Finntjörn eftir sænska myndlistarmanninn Lars Elling sem kom út 2024 og leikhússpekibókina Leikhúsið og tvívera þess eftir Antonin Artaud sem kom út 2025. Nú færa þeir feðgar út kvíarnar og ætla að opna bókabúð í húsi Hljóðbókasafnsins við Digranesveg 5 í Kópavogi. Blaðamaður heyrði hljóðið í Trausta Ólafssyni, útgefanda, leikhúskennara til margra ára og fyrrverandi leikhússtjóra á Akureyri. „Þetta er mjög sérhæfð bókaverslun, hún er kennd við Jon Fosse Nóbelsskáld,“ segir Trausti um Jon Fosse og kompaní. Þeir feðgar vilja bjóða upp á fallegar bækur.Vísir/Ívar Fannar Þetta er ekki beint þjálasta eða söluvænlegasta nafnið. „Það fer eftir því hvernig á það er litið. Þetta er stolin hugmynd, þannig er mál með vexti að ein frægasta verslun í heimi heitir Shakespeare & Company og er í París. Hún hefur verið starfrækt þar frá 1919,“ segir Trausti. „Hugmyndina fékk ég þaðan, hafði samband við Jon Fosse sem ég hafði verið í bandi við áður og hann sagði strax: „Já, þetta lýst mér vel á.“ Svo bætti hann því við að því sérstakari sem búðin er, því betra.“ Sértækt, skrítið og skemmtilegt úrval „Þetta er pínulítið og það er ekkert pláss fyrir nein ósköp, það verður dálítið um leikhús, ljóð og heimspeki,“ segir Trausti um úrval búðarinnar. „Antonin Artaud og Jon Fosse leika stórt hlutverk og við eigum von á fullt af bókum frá Fosse - þær eru ekki komnar en koma seinna. Svo verður svolítið af listaverkabókum og hugmyndin er að vera síðan með listmuni líka ef það verður pláss,“ bætir hann við. Húsið er ansi skemmtilegt að sjá.Vísir/Ívar Fannar Bókabúðin er í sama húsi og Hljóðbókasafnið við Digranesveg 5 en á hæðunum tveimur fyrir ofan safnið eru vinnustofur listamanna. Skuggi útáfa er það með aðstöðu og á annarri hæðinni verður Jon Fosse og kompaní. Til að komast að bókabúðinni er þó ekki gengið inn Digranesmegin heldur að aftan. „Eini gallinn við þetta er sá að það er pínu flókið að finna aðgengi. Það er gengið beint inn af bílastæði á annarri hæð, Fannborgarmegin og það verður fólk til að leiðbeina öllum þeim fjölda sem kemur,“ segir Trausti um opnunina. „Þýðir ekki að vera með enn eitt eins og allt hitt“ „Þetta er allt saman pínu skrítið og skemmtilegt. Það fást hérna nokkrar gersemar, til dæmis bók sem er mjög sjaldgæf, 4 leikþættir eftir Odd Björnsson með teikningum Dieter Roth. Ég held að markaðsverðið á þessu sé hundrað þúsund kall en ég veit ekki hvort við krefjumst þess, við Skuggi, það verður samkomulagsatriði. Svo á ég líka heildarútgáfu Nietzche með gotnesku letri, gefið út í Basel 1892,“ segir Trausti. Er Nietzche ekki kominn aftur í tísku. „Hann er alltaf að koma í tísku, aftur og aftur,“ segir Trausti. Trausti Ólafsson hefur verið viðriðinn íslenska leikhússenu í áratugi, var leikhússtjóri á Akureyri, hefur kennt um árabil og er leikhúsgagnrýnandi Víðsjár.Vísir/Ívar Fannar Einnig er þar að finna frumútgáfu leikritsins Galdra Lofts eftir Jóhan Sigurjónsson og frumútgáfu á fyrsta leikriti Guðmundar Kamban, Höddu pöddu. Svo er þar örlítil útgáfa af Passíusálmunum bundin í rautt skinn, Fást eftir Goethe í þýðingu Bjarna frá Vogi bundin í svart leðurlíki með gylltri áletrun og Fjallkirkjan eftir Gunnar Gunnarsson á dönsku frummálinu. Þú heldur að það sé alveg rekstrargrundvöllur fyrir þessu? „Það er voða lítil áhætta tekin, við erum að gefa út þessar bækur og þær mjatlast út, Artaud-bókin gengur bara vel,“ segir hann. „Þetta er öðruvísi. Það þýðir ekki að vera með enn eitt eins og allt hitt og það er ekkert gaman að því heldur. Hér eru hlutir sem þú færð ekki annars staðar, allt um list Túrkmenistann, dönsk ljóð og dadaismi. Við leggjum líka upp úr því að þetta séu fallegar bækur, ekki mjög ljótar.“ Bókaútgáfa Bókmenntir Verslun Mest lesið Er Ormstunga djarfasta sýning ársins? 