Það var glatt á hjalla á Söguloftinu í Borgarnesi á laugardag þegar Þjóðleikhúsið frumsýndi í samstarfi við Landnámssetrið glænýjan einleik Unnar Aspar Stefánsdóttur, Sölku - ástina og dauðann í leikstjórn Björns Thors.
Salka Valka er ein eftirminnilegasta persóna Halldórs Laxness og í sýningunni þræðir Unnur sig í gegnum fyrri hluta sögunnar, Þú vínviður hreini, með tónlist úr plötusafni Halldórs Laxness sem var skáldinu innblástur við skrif bókarinnar.
Unnur kallar fram stórbrotnar persónur sögunnar með magnaðan texta skáldsins að vopni og finnu Sölkuna í sér og okkur öllum.
Tónlist Johanns Sebastians Bach leikur stórt hlutverk í sýningunni en Laxness var mikill aðdáandi verka Bach sem hann kallaði meistara meistaranna og sagði að nafnið eitt fengi „hvert saungvið hjarta til að slá örar“.
Landnámssetrið fagnar tuttugu ára afmæli í ár og af því tilefni stendur til að setja upp sígildu einleikina Brák með Brynhildi Guðjónsdóttur og Skallagrímsson með Benedikt Erlingssyni.
Frumsýningargestir voru í skýjunum með sýninguna og fögnuðu vel og innilega að henni lokinni. Forsetinn Halla Tómasdóttir lét sig ekki vanta og voru ýmsar gamlar kempur líka meðal gesta.