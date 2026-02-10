Menning

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Einleikurinn Salka - ástin og dauðinn var frumsýndur um helgina á Söguloftinu í Landnámssetrinu í Borgarnesi.
Það var glatt á hjalla á Söguloftinu í Borgarnesi á laugardag þegar Þjóðleikhúsið frumsýndi í samstarfi við Landnámssetrið glænýjan einleik Unnar Aspar Stefánsdóttur, Sölku - ástina og dauðann í leikstjórn Björns Thors.

Salka Valka er ein eftirminnilegasta persóna Halldórs Laxness og í sýningunni þræðir Unnur sig í gegnum fyrri hluta sögunnar, Þú vínviður hreini, með tónlist úr plötusafni Halldórs Laxness sem var skáldinu innblástur við skrif bókarinnar. 

Unnur kallar fram stórbrotnar persónur sögunnar með magnaðan texta skáldsins að vopni og finnu Sölkuna í sér og okkur öllum.

Tónlist Johanns Sebastians Bach leikur stórt hlutverk í sýningunni en Laxness var mikill aðdáandi verka Bach sem hann kallaði meistara meistaranna og sagði að nafnið eitt fengi „hvert saungvið hjarta til að slá örar“. 

Landnámssetrið fagnar tuttugu ára afmæli í ár og af því tilefni stendur til að setja upp sígildu einleikina Brák með Brynhildi Guðjónsdóttur og Skallagrímsson með Benedikt Erlingssyni.

Frumsýningargestir voru í skýjunum með sýninguna og fögnuðu vel og innilega að henni lokinni. Forsetinn Halla Tómasdóttir lét sig ekki vanta og voru ýmsar gamlar kempur líka meðal gesta.

Brynhildur Guðjóns og Björn Thors fallast í faðma.Ágúst Elí Ágústsson

Ragnhildur Steinunn og Sigrún Ósk alltaf jafn glæsilegar.Ágúst Elí Ágústsson

Hjónin Unnur Ösp og Björn Thors standa að baki sýningunni.

Leikstjórin Björn Thors með syni sínum og hjónunum Ingibjörgu Ösp og Magnúsi Geir Þjóðleikhússtjóra.Ágúst Elí Ágústsson

Hjónin Gagga og Þorsteinn Bachmann með góðri vinkonu.Ágúst Elí Ágústsson

Silja Aðalsteinsdóttir og Gréta Sigurðardóttir.

Forsetahjónin létu sig ekki vanta.Ágúst Elí Ágústsson

Stefán Baldursson leikstýrði Jóhanni Sig og Gunnu Gísla í uppsetningu Sölku Völku í Iðnó árið 1982.Ágúst Elí Ágústsson

Auður Jónsdóttir og Davíð Þór Jónsson með ungum pilti.Ágúst Elí Ágústsson

Tveir stinnir og flottir.Ágúst Elí Ágústsson
