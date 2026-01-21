Menningarvitar landsins komu saman í Ásmundarsal síðastliðna helgi og skáluðu fyrir glæsilegri opnun samsýningarinnar Blint stefnumót eða Blind date. Þar mætast listamennirnir Kristín Karólína Helgadóttir og Sigurður Guðmundsson á skemmtilegan máta.
Kristín Karólína er fædd árið 1988 og Sigurður 1942 en bæði hafa þau komið víða við í listsenunni. Sigurður, einn þekktasti listamaður landsins, skaust fyrst fram á sjóðarsviðið á sjöunda áratuginum en Kristín Karólína hefur verið virk í senunni undanfarin ár.
Það var margt um manninn á opnuninni og hér má sjá vel valdar myndir frá gleðinni: