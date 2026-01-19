Líkamsumhirða sem þróast í þráhyggju Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 19. janúar 2026 20:03 Listakonan Kristín Helga Ríkharðsdóttir var að opna sýninguna Silkimjúk. Hildur Inga Björnsdóttir Listakonan Kristín Helga Ríkharðsdóttir fer einstakar leiðir í listsköpun sinni og hefur vakið mikla athygli hérlendis undanfarið ár. Kristín Helga, sem er fædd árið 1993 og lærði í New York, var að opna einkasýningu í D-sal Listasafns Reykjavíkur sem ber heitið Silkimjúk. Viðfangsefnið snertir meðal annars á þráhyggju fyrir líkamsumhirðu og óútskýrðum ótta við stutt, svört hár. Sýningin opnaði með pompi og prakt 15. janúar og stendur fram til 8. maí. View this post on Instagram A post shared by Kristín Helga Ríkharðsdóttir (@krixrikhards) Það var margt um manninn á opnuninni en hér má sjá vel valdar myndir frá því: Mikil stemning í D-sal!Hildur Inga Björnsdóttir Kristín Helga er meðal annars með vídjóverk á skjávarpa og tásur upp úr gólfinu.Hildur Inga Björnsdóttir Það var stútfullt á opnuninni í D-salHildur Inga Björnsdóttir Íris María Leifsdóttir og Kristín Helga Ríkharðsdóttir.Hildur Inga Björnsdóttir Glæsilegir gestir.Hildur Inga Björnsdóttir Gengið inn í D-sal og eftirvænting í loftinu!Hildur Inga Björnsdóttir Skvísur!Hildur Inga Björnsdóttir Skvísulæti á skjánum.Hildur Inga Björnsdóttir Gestir fylgjast grant með.Hildur Inga Björnsdóttir Þrjár ofurpæjur! Helga Hvanndal Björnsdóttir umhverfis-og auðlindafræðingur, Aníta Björk pípari og listakonan Kristín Helga.Hildur Inga Björnsdóttir Sýningin heitir Silkimjúk eða The Smooth Operator.Hildur Inga Björnsdóttir Kristín Helga og Daría Sól í góðum félagsskap.Hildur Inga Björnsdóttir Þessi voru sátt með sýninguna.Hildur Inga Björnsdóttir Skvísur skáluðu fyrir listinni!Hildur Inga Björnsdóttir Glaðir gestir.Hildur Inga Björnsdóttir Stemningsmenn.Hildur Inga Björnsdóttir Strákar í stuði.Hildur Inga Björnsdóttir Bleikt og glimmerað.Hildur Inga Björnsdóttir Aníta Björk, Álfrún Perla og Helga Hvanndal.Hildur Inga Björnsdóttir Stemmari.Hildur Inga Björnsdóttir Gestir á djúpu spjalli.Hildur Inga Björnsdóttir Listakonurnar Karen Ösp Pálsdóttir, Daría Sól, Kristín Helga og María Guðjohnsen.Hildur Inga Björnsdóttir Gaman!Hildur Inga Björnsdóttir Listrænar skvísurHildur Inga Björnsdóttir Gæjar í gír!Hildur Inga Björnsdóttir Glæsileg.Hildur Inga Björnsdóttir Auga!Hildur Inga Björnsdóttir Kristín Helga var í skýjunum.Hildur Inga Björnsdóttir Gellur grandskoða list.Hildur Inga Björnsdóttir Doppótt og hress og kát!Hildur Inga Björnsdóttir Fríða Ísberg lét sig ekki vanta en hún og Kristín Helga eru vinkonur úr MH.Hildur Inga Björnsdóttir Bleikir rokokó stólar færðu líf og fjör í upphaf sýningar. Hildur Inga Björnsdóttir Sýningar á Íslandi Menning Myndlist Mest lesið Aron Mola ástfanginn í bíó Lífið Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til Lífið Valentino er allur Tíska og hönnun Rybak snýr aftur en frægir bræður sniðganga Lífið „Kynlíf okkar hjóna hefur breyst mikið síðustu ár“ Lífið Þekkja Kringlugestir borgarstjórann? Lífið Krútteyjurnar Ischia og Sikiley: Ástu leist ekki á einnar evru húsin Lífið Stórt hlutverk og gefandi að vera stjúpforeldri þótt réttindin séu engin Áskorun Fagna tíu árum af ást Lífið „Ég er til í að gera allt svo ég þurfi ekki að grafa þriðja barnið mitt í viðbót“ Lífið Fleiri fréttir Líkamsumhirða sem þróast í þráhyggju Bestu og verstu leiksýningar síðasta leikárs Trölli stelur jólunum í Borgarleikhúsinu Baltasar Samper látinn Nýr óperustjóri: Lengri samningar og stöðugleiki nýlunda í íslensku óperulífi Vilhjálmur Bergsson er látinn Ólafur Jóhann er konungur bóksölunnar 2025 Enginn formaður Sjalla, Kaffi Vest-samsærið og vinir skoðanabræðra Egill Ólafs og Gísli Marteinn sprækir á annan í jólum Tekur yfir borgina á nýársdag Græna gímaldið ljótast Óléttan uppgötvaðist þremur dögum fyrir byrjun skólans Glænýr bóksölulisti: Ólafur Jóhann skákar Arnaldi Eru þetta ljótustu og fallegustu nýbyggingar ársins? „Sat í átta klukkutíma á dag og horfði út um gluggann“ Bandalag listamanna lýsir yfir stuðningi við Dóru „Við erum öll dauð hvort sem er“ Flýta jólasýningunni um klukkutíma vegna lengdar Vangreiðslugjald orð ársins 2025 Fólk eigi ekki að vera hrætt við að skilja ekki „Ef einhver telur að ég hljóti að vera sjúkur, þá verður að hafa það“ Konungur bóksölunnar á í vök að verjast Að gluða tómatsósu yfir sushi-ið Auður segir skilið við Gímaldið Ráðherra tekur sjálfur viðtöl Hvert er mest óþolandi orð íslenskunnar? Heigulsleg ákvörðun Rúv, hörundsárir listamenn og versta bók flóðsins Sigurður Sævar fyllti Landsbankahúsið „Versta hljómsveit Íslandssögunnar“ segir rappara vera með sig á heilanum Kanónur í jólakósí Sjá meira