Halla T meðal sofandi risa

Elegansinn var í fyrirrúmi í opnunarteiti Kristjáns Maack á ljósmyndasýningunni Sofandi risar. Meðal gesta voru Heiða Björg borgarstjóri og Halla Tómasdóttir forseti.
Í fréttatilkynningu segir:
„Á sýningunni Sofandi risar kynnumst við persónulegri sýn ljósmyndarans Kristjáns Maack á hlýnun jarðar og aðrar loftslagsbreytingar í heiminum.
Myndir hans sýna jökulform sem titill sýningarinnar vísar til – ægifögur en um leið ógurleg.
„Skriðjöklarnir eru útverðir jöklana, þar vakna risarnir og rísa reistir til himins eftir milljón ára svefn. Rumskandi risum fylgir mikil fyrirferð og hávaði,“ segir Kristján.
Markmið Kristjáns með sýningunni er að veita áhorfandanum innsýn inn í hverfandi veröld íshalla þar sem hinir „sofandi risar“ myndast og hverfa jafnharðan.“
Sýningin, sem er á Ljósmyndasafninu, stendur til fimmta apríl.
Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari Vísis var á svæðinu og smellti af nokkrum góðum myndum: