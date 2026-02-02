„Ljúfsárt og svolítið erfitt að kveðja kvikmyndahúsin“ Agnar Már Másson skrifar 2. febrúar 2026 22:01 Skarphéðinn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Sagafilm, neitar því að bíóhúsin muni hverfa fyrir fullt og allt. Vísir/Lýður Valberg Framkvæmdastjóri Sagafilm segir það alltaf erfitt að kveðja bíóhús en trúir því ekki að bíóhúsin muni hverfa fyrir fullt og allt. Mikil tímamót urðu í sögu kvikmyndahúsa landsins um helgina þegar dyrum Bíóhallarinnar og Sambíóanna í Álfabakka í Mjódd var lokað í síðasta skipti. Árni Samúelsson opnaði Bíóhöllina þann 2. mars árið 1982 sem þótti bylting á sínum tíma. Skarphéðinn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Sagafilm, neitar því að bíóhúsin muni hverfa fyrir fullt og allt. „Ég held að það gerist seint að við gefum bíóið alveg upp á bátinn,“ sagði hann í viðtali í beinni útsendingu í fréttatíma Sýnar í kvöld. „Þetta er einfaldlega liður í breytingum sem eru búnar að vera að eiga sér stað og breytingar í áhorfu hafa átt sér stað alveg frá því að við vorum fyrst að horfa á bíó.“ Hann viðurkennir þó að vegna streymisveitna hafi bíóaðsókn breyst. „Við förum sjaldnar í bíó, en þegar það eru myndir sem við viljum sjá þá förum við á þær í bíó.“ Þetta sé liður í breytingum sem eigi sér stað um allan heim. „Það er alltaf ljúfsárt og svolítið erfitt að kveðja kvikmyndahúsin. En þetta er liður í þróun sem er löngu hafin og að horfa á eftir svona bíóhúsi vekur upp minningar um allar stundirnar sem maður hefur átt í bíóhúsum. Hann segist ávallt hafa kallað Sambíóin í Álfabakka sínu upprunalega nafni: Bíóhöllina. Þetta var algjör bylting þegar Bíóhöllinni var komið á fót. „Þetta gekk út á annað og meira en hver sýndi hvaða bíómynd heldur líka aðstöðuna,“ sagði Skarphéðinn. Bíó og sjónvarp Menning Mest lesið Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Lífið Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 Lífið Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Lífið Fundu ástina í stjórnarráðinu Lífið Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Lífið Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Lífið Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ Lífið Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Lífið „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Lífið Fleiri fréttir „Ljúfsárt og svolítið erfitt að kveðja kvikmyndahúsin“ Ellefu milljónir fyrir óskrifaða óperu Verður staðartónskáld Sinfó Fékk leyfi Nóbelskálds fyrir heiti nýrrar bókabúðar í Hamraborg Líf og fjör í loðnu málverkunum Kristrún og Isabelle Huppert flottar á opnun Húsó fjarlægðir af Rúv Sígildar myndir og heimsfræg leikkona á franskri kvikmyndahátíð Viðbjóðurinn fær sviðsljósið: „Eilíft vakir minning þín, slef, prump, piss, og þvag og slím“ Blint stefnumót heppnaðist vel Halla T meðal sofandi risa Líkamsumhirða sem þróast í þráhyggju Bestu og verstu leiksýningar síðasta leikárs Trölli stelur jólunum í Borgarleikhúsinu Baltasar Samper látinn Nýr óperustjóri: Lengri samningar og stöðugleiki nýlunda í íslensku óperulífi Vilhjálmur Bergsson er látinn Ólafur Jóhann er konungur bóksölunnar 2025 Enginn formaður Sjalla, Kaffi Vest-samsærið og vinir skoðanabræðra Sjá meira