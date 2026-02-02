Menning

„Ljúf­sárt og svo­lítið erfitt að kveðja kvik­mynda­húsin“

Agnar Már Másson skrifar
Skarphéðinn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Sagafilm, neitar því að bíóhúsin muni hverfa fyrir fullt og allt.
Framkvæmdastjóri Sagafilm segir það alltaf erfitt að kveðja bíóhús en trúir því ekki að bíóhúsin muni hverfa fyrir fullt og allt.

Mikil tímamót urðu í sögu kvikmyndahúsa landsins um helgina þegar dyrum Bíóhallarinnar og Sambíóanna í Álfabakka í Mjódd var lokað í síðasta skipti. Árni Samúelsson opnaði Bíóhöllina þann 2. mars árið 1982 sem þótti bylting á sínum tíma.

„Ég held að það gerist seint að við gefum bíóið alveg upp á bátinn,“ sagði hann í viðtali í beinni útsendingu í fréttatíma Sýnar í kvöld.

„Þetta er einfaldlega liður í breytingum sem eru búnar að vera að eiga sér stað og breytingar í áhorfu hafa átt sér stað alveg frá því að við vorum fyrst að horfa á bíó.“

Hann viðurkennir þó að vegna streymisveitna hafi bíóaðsókn breyst.

„Við förum sjaldnar í bíó, en þegar það eru myndir sem við viljum sjá þá förum við á þær í bíó.“ 

Þetta sé liður í breytingum sem eigi sér stað um allan heim.

„Það er alltaf ljúfsárt og svolítið erfitt að kveðja kvikmyndahúsin. En þetta er liður í þróun sem er löngu hafin og að horfa á eftir svona bíóhúsi vekur upp minningar um allar stundirnar sem maður hefur átt í bíóhúsum.

Hann segist ávallt hafa kallað Sambíóin í Álfabakka sínu upprunalega nafni: Bíóhöllina. Þetta var algjör bylting þegar Bíóhöllinni var komið á fót.

„Þetta gekk út á annað og meira en hver sýndi hvaða bíómynd heldur líka aðstöðuna,“ sagði Skarphéðinn.

