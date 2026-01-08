Myndlistarmaðurinn Vilhjálmur Bergsson lést á dvalarheimilinu Hjallatúni í Vík í Mýrdal, mánudaginn 5. janúar 2026, 88 ára að aldri.
Fjölskylda Vilhjálms greindi frá andlátinu en Vilhjálmur lætur eftir sig uppkomin son, sonardóttur og bróður auk frændsystkina.
Vilhjálmur Bergsson fæddist í Grindavík 1937 og sótti myndlistarnám í Reykjavík á sjötta áratugnum. Að loknu stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík árið 1958 hélt Vilhjálmur til Kaupmannahafnar þar sem hann hélt áfram myndlistarnámi frá 1958 til 1960. Þaðan lá leiðin til Parísar þar sem hann stundaði nám við Académie de la Grande Chaumière á árunum 1960 til 1962.
Vilhjálmur varð félagi í SÚM-hópnum 1969 og formaður hans frá 1971-1972. Hann dvaldi í Kaupmannahöfn á árunum 1963-1966 og 1972-1977, í Madríd 1967-1968 og í París 1977-1978. Vilhjálmur bjó og starfaði í Düsseldorf í Þýskalandi frá 1983 til 2000 og var búsettur í Grindavík á árunum 2000-2023. Síðustu tvö ár var aðsetur hans í Vík í Mýrdal.
Vilhjálmur hefur haldið tugi einkasýninga á verkum sínum, m.a. í Gallerí SÚM, Norræna húsinu, Listasafni ASÍ, Listasafni Reykjavíkur og í Galerie AP, Kaupmannahöfn. Þá hefur hann tekið þátt í fjölda samsýninga á Íslandi, í Bandaríkjunum og Evrópu.
Listasafn Reykjanesbæjar stóð fyrir yfirlitsýningunni Hulduefni á verkum Vilhjálms á liðnum vetri. Þar mátti sjá yfir fimmtíu verk frá 1959 til fyrstu ára þessa áratugar; olíumálverk voru í meirihluta en einnig voru á sýningunni tölvuverk, vatnslitaverk og teikningar. Þar mátti sjá yfir hvað tæknilegu færni og þekkingu hann bjó yfir og hvernig verk hans þróuðust gegnum árin.
„Einu má slá föstu, með skynsemi einni leysir manneskjan ekki lífsgátuna. Hversu víðtækt er skynsvið hennar? Eru heilar víddir, þegar allt kemur til alls, utan seilingar? Það skiptir í rauninni ekki sköpum, heldur hitt, að vera trúr sínu eðli og þeirri óvissu, sem er hlutskipti þess,“ sagði Vilhjálmur Bergsson árið 1996.