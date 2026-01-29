Verður staðartónskáld Sinfó Atli Ísleifsson skrifar 29. janúar 2026 11:08 Hugi Guðmundsson. Sinfó Hugi Guðmundsson hefur verið útnefndur staðartónskáld Sinfóníuhljómsveitar Íslands og mun hann gegna stöðunni starfsárin 2026-27 og 2027-28. Í tilkynningu segir að Hugi hafi fyrir löngu skipað sér í röð athyglisverðustu tónskálda þjóðarinnar. „Hann lærði tónsmíðar við tónfræðadeild Tónlistarskólans í Reykjavík, Konunglega danska tónlistarháskólann og raftónlist við Sonology stofnunina í Haag. Hugi hefur hlotið fjölda verðlauna og viðurkenninga, jafnt innanlands sem á alþjóðlegum vettvangi. Þar á meðal eru Íslensku tónlistarverðlaunin, sem hann hefur unnið fimm sinnum. Verk Huga hafa í þrígang verið tilnefnd til Tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs og hlotið viðurkenningu á alþjóðlega tónskáldaþinginu Rostrum. Hugi hlaut nýverið starfslaun til 12 mánaða úr Launasjóði tónskálda. Sem staðartónskáld Sinfóníuhljómsveitar Íslands mun Hugi semja fjögur hljómsveitarverk af ólíkum toga. Hann mun eiga verk á fyrstu áskriftartónleikum næsta tónleikaárs sem frumflutt verður undir stjórn Barböru Hannigan, en þetta eru jafnframt fyrstu tónleikar hennar eftir að hún tekur við stöðu aðalhljómsveitarstjóra og listræns stjórnanda Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þá vinnur Hugi að konsert fyrir Barböru Hannigan sem verður frumfluttur á tónleikum í maí 2027 þar sem hún verður bæði í hlutverki einsöngvara og hljómsveitarstjóra. Hugi vinnur einnig að tveimur tónverkum sem Sinfóníuhljómsveit Íslands frumflytur starfsárið á 2027-28,“ segir í tilkynningunni. „Fyrir um tveimur árum síðan var ég í samtali við SÍ og Barböru Hannigan og fann strax fyrir miklum áhuga á mögulegu samstarfi. Það kom samt ánægjulega flatt upp á mig þegar þau viðruðu hugmynd að enn stærra samstarfi, í formi staðartónskálds hljómsveitarinnar. Ég var 16 ára þegar ég keypti mína fyrstu áskriftarröð hjá SÍ og hljómsveitin átti stóran þátt í tónlistaruppeldi mínu og í að móta mig sem tónlistarunnanda. Ég hef áður unnið með hljómsveitinni og veit hvaða frábæra mannauð hún hefur að geyma og hlakka þess vegna gríðarlega til komandi samstarfs með Barböru Hannigan og hljómsveitinni allri í þeim spennandi verkefnum sem framundan eru,“ er haft eftir Huga. Þá er í tilkynningunni haft eftir Guðna Tómassyni, framkvæmdastjóra Sinfóníuhljómsveitar Íslands, að að heyra ný íslensk tónverk verða til í meðförum þjóðarhljómsveitarinnar sé sérlega gleðilegt og spennandi. „Það er líka algjörlega frábært að geta leitt þau saman til samstarfs, Barböru Hannigan og Huga, og ég hlakka mikið til að heyra hvað fæðist úr því samstarfi. Vonandi mun tónlistin sem þarna verður til ná að fljúga hátt og víða. Metnað, vandvirki og mikla hæfileika er víða að finna í íslenskri samtímatónlist og tónheimur Huga Guðmundssonar er frábært dæmi um það.“ Vistaskipti Sinfóníuhljómsveit Íslands Harpa Menning Tónlist Mest lesið Þess vegna ættir þú frekar að fara í partí en borða brokkolí Lífið „Konur í jakkafötum í ruglinu er geðveikt fyndið konsept“ Lífið Sækir um skilnað frá Schneider Bíó og sjónvarp Stjórinn mótmælir ICE með lagi um Minneapolis Tónlist Útskýrir hvers vegna hún eyddi myndum af Meghan og Harry Lífið Kynlífssena sautján ára stúlku hafi splundrað samstarfi bræðranna Bíó og sjónvarp „Ég er óléttur“ Lífið Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Lífið Klæðist því sem eykur sjálfstraustið Tíska og hönnun Sló í gegn sem barn en nú fyrsta konan á toppi listans frá aldamótum Lífið Fleiri fréttir Verður staðartónskáld Sinfó Fékk leyfi Nóbelskálds fyrir heiti nýrrar bókabúðar í Hamraborg Líf og fjör í loðnu málverkunum Kristrún og Isabelle Huppert flottar á opnun Húsó fjarlægðir af Rúv Sígildar myndir og heimsfræg leikkona á franskri kvikmyndahátíð Viðbjóðurinn fær sviðsljósið: „Eilíft vakir minning þín, slef, prump, piss, og þvag og slím“ Blint stefnumót heppnaðist vel Halla T meðal sofandi risa Líkamsumhirða sem þróast í þráhyggju Bestu og verstu leiksýningar síðasta leikárs Trölli stelur jólunum í Borgarleikhúsinu Baltasar Samper látinn Nýr óperustjóri: Lengri samningar og stöðugleiki nýlunda í íslensku óperulífi Vilhjálmur Bergsson er látinn Ólafur Jóhann er konungur bóksölunnar 2025 Enginn formaður Sjalla, Kaffi Vest-samsærið og vinir skoðanabræðra Egill Ólafs og Gísli Marteinn sprækir á annan í jólum Tekur yfir borgina á nýársdag Græna gímaldið ljótast Óléttan uppgötvaðist þremur dögum fyrir byrjun skólans Glænýr bóksölulisti: Ólafur Jóhann skákar Arnaldi Eru þetta ljótustu og fallegustu nýbyggingar ársins? „Sat í átta klukkutíma á dag og horfði út um gluggann“ Bandalag listamanna lýsir yfir stuðningi við Dóru „Við erum öll dauð hvort sem er“ Flýta jólasýningunni um klukkutíma vegna lengdar Vangreiðslugjald orð ársins 2025 Fólk eigi ekki að vera hrætt við að skilja ekki „Ef einhver telur að ég hljóti að vera sjúkur, þá verður að hafa það“ Sjá meira