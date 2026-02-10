Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. febrúar 2026 10:02 Svipmyndir frá Hellfoss sem fór fram á Selfossi um helgina og þeim Rúnari Hroða og Davíð Lúther undirrita samning um áframhald hátíðarinnar í miðbænum næstu 666 árin. Aðalsteinn Valur Grétarsson Rokkhátíðin Hellfoss fór fram í fyrsta skipti í miðbæ Selfoss, tónleikagestir komu víða að og seldist upp á hátíðina. Í tilefni af vel heppnaðri hátíð undirrituðu Davíð Lúther, eigandi Sviðsins, og Rúnar Hroði, stofnandi Hellfoss, samning til 666 ára um að hátíðin verði áfram haldin í miðbæ Selfoss. Einkaþjálfarinn Rúnar Hroði Geirmundsson ákvað á síðasta ári að taka málin í eigin hendur frekar en að bíða eftir því að aðrir myndu auðga grósku metalsenunnar með nýrri metal-hátíð og stofna rokkhátíðina Hellfoss. Hátíðin fór fram um helgina á tónleikastaðnum Sviðinu og á Miðbar í miðbæ Selfoss og komu þrettán hljómsveitir fram. Skipuleggjendur eru í skýjunum með velgengnina. „Þetta fór fram úr okkar björtustu vonum. Hátíðin var uppseld, stemningin frábær og framkvæmdin til fyrirmyndar,“ segir Rúnar um hátíðina. Dr. Spock trylltu lýðinn.Aðalsteinn Valur Grétarsson Gestir hátíðarinnar komu víða að, bæði alls staðar af landinu sem og erlendis frá. Meðal gesta voru rokkunnendur frá Danmörku, Þýskalandi, Póllandi og Bandaríkjunum sem höfðu rekist á hátíðina á netinu og lögðu leið sína til Íslands sérstaklega til að sækja hátíðina. „Það var ótrúlegt að sjá þetta gerast strax á fyrsta ári og sýnir að hátíðin hefur burði til að vaxa enn frekar,“ segir Rúnar. Rúnar Hroði og Davíð Lúther undirrituðu samning til 666 ára.Aðalsteinn Valur Grétarsson Í tilefni af vel heppnaðri hátíð undirrituðu Davíð Lúther, eigandi Sviðsins, og Rúnar Hroði samning til 666 ára um að HELLFOSS verði áfram haldin í miðbæ Selfoss. Með því er framtíð hátíðarinnar tryggð á sama stað og ljóst að HELLFOSS er komin til að vera. Öskrað í míkuna.Aðalsteinn Valur Grétarsson Dr. Spock trylltu lýðinn.Aðalsteinn Valur Grétarsson Rúnar Hroði steig sjálfur á svið.Aðalsteinn Valur Grétarsson Eitt gott crowd-sörf.Aðalsteinn Valur Grétarsson Það var slammað.Aðalsteinn Valur Grétarsson Öskrað í míkuna.Aðalsteinn Valur Grétarsson Finni á Prikinu alltaf jafn vígalegur.Aðalsteinn Valur Grétarsson Menning Árborg Samkvæmislífið Tónlist Mest lesið Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Lífið Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu Tíska og hönnun Krakkaskaup fyrir fullorðna Gagnrýni Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Menning Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Lífið Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Lífið Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Lífið Brynja Dan og Jóhann keyptu glæsihús í Garðabæ Lífið „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Lífið Fleiri fréttir Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Alaska og Birnir sigursæl Vetrarhátíðin sjaldan verið stærri Ólöf og Magnús ástfangin á frumsýningu Hestastelpa úr sveit og sjóðheitur hönnuður Pétur Gunnarsson sæmdur heiðursdoktorsnafnbót „Ljúfsárt og svolítið erfitt að kveðja kvikmyndahúsin“ Ellefu milljónir fyrir óskrifaða óperu Verður staðartónskáld Sinfó Fékk leyfi Nóbelskálds fyrir heiti nýrrar bókabúðar í Hamraborg Líf og fjör í loðnu málverkunum Kristrún og Isabelle Huppert flottar á opnun Húsó fjarlægðir af Rúv Sígildar myndir og heimsfræg leikkona á franskri kvikmyndahátíð Viðbjóðurinn fær sviðsljósið: „Eilíft vakir minning þín, slef, prump, piss, og þvag og slím“ Blint stefnumót heppnaðist vel Halla T meðal sofandi risa Líkamsumhirða sem þróast í þráhyggju Bestu og verstu leiksýningar síðasta leikárs Trölli stelur jólunum í Borgarleikhúsinu Baltasar Samper látinn Nýr óperustjóri: Lengri samningar og stöðugleiki nýlunda í íslensku óperulífi Vilhjálmur Bergsson er látinn Ólafur Jóhann er konungur bóksölunnar 2025 Enginn formaður Sjalla, Kaffi Vest-samsærið og vinir skoðanabræðra Sjá meira