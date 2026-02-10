Menning

Seldu upp og undir­rituðu samning til 666 ára

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Svipmyndir frá Hellfoss sem fór fram á Selfossi um helgina og þeim Rúnari Hroða og Davíð Lúther undirrita samning um áframhald hátíðarinnar í miðbænum næstu 666 árin.
Rokkhátíðin Hellfoss fór fram í fyrsta skipti í miðbæ Selfoss, tónleikagestir komu víða að og seldist upp á hátíðina. Í tilefni af vel heppnaðri hátíð undirrituðu Davíð Lúther, eigandi Sviðsins, og Rúnar Hroði, stofnandi Hellfoss, samning til 666 ára um að hátíðin verði áfram haldin í miðbæ Selfoss. 

Einkaþjálfarinn Rúnar Hroði Geirmundsson ákvað á síðasta ári að taka málin í eigin hendur frekar en að bíða eftir því að aðrir myndu auðga grósku metalsenunnar með nýrri metal-hátíð og stofna rokkhátíðina Hellfoss.

Hátíðin fór fram um helgina á tónleikastaðnum Sviðinu og á Miðbar í miðbæ Selfoss og komu þrettán hljómsveitir fram. Skipuleggjendur eru í skýjunum með velgengnina.

„Þetta fór fram úr okkar björtustu vonum. Hátíðin var uppseld, stemningin frábær og framkvæmdin til fyrirmyndar,“ segir Rúnar um hátíðina.

Gestir hátíðarinnar komu víða að, bæði alls staðar af landinu sem og erlendis frá. Meðal gesta voru rokkunnendur frá Danmörku, Þýskalandi, Póllandi og Bandaríkjunum sem höfðu rekist á hátíðina á netinu og lögðu leið sína til Íslands sérstaklega til að sækja hátíðina. 

„Það var ótrúlegt að sjá þetta gerast strax á fyrsta ári og sýnir að hátíðin hefur burði til að vaxa enn frekar,“ segir Rúnar.

Í tilefni af vel heppnaðri hátíð undirrituðu Davíð Lúther, eigandi Sviðsins, og Rúnar Hroði samning til 666 ára um að HELLFOSS verði áfram haldin í miðbæ Selfoss. Með því er framtíð hátíðarinnar tryggð á sama stað og ljóst að HELLFOSS er komin til að vera.

