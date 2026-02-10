Metnaðarfull Mamma Mia í Hafnarfirðinum Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. febrúar 2026 11:02 Aðalleikararnir í Mamma mia ræddu við fréttastofu Sýnar í beinni útsendingu í gærkvöldi og frumsýna á föstudaginn. Nemendur Víðistaðaskóla í Hafnarfirði frumsýna uppsetningu á söngleiknum Mamma Mía á föstudaginn með fimmtíu manna leikhópi. Foreldrar, kennarar og nemendur hafa setið sveittir við að smíða leikmynd og búninga. Fréttamaðurinn Tómas Arnar kíkti upp í Víðistaðaskóla þar sem ræddi við hluta af leikhópnum, fylgdist með fjölda foreldra vinna að leikmynd og tugi krakka æfa sig. Er þetta búið að vera langt ferli? „Þetta er búið að vera rosalangt ferli, við erum búin að vera að æfa síðan í nóvember á fullu,“ sögðu krakkarnir áður en hann spjallaði við Völu Hrönn Pétursdóttur, foreldri og deildarstjóra unglingastigs, og leikstjórann Úlfhildi Harne Örnólfsdóttur. Krakkarnir í Víðistaðaskóla hafa unnið hörðum höndum að uppsetningunni. Foreldrar hafa verið hérna á milljón að undirbúa sviðsmyndina? „Foreldrar eru búnir að vera hérna síðan í janúar, allar helgar og fram á kvöld. Þetta væri ekki hægt ef það væri ekki fyrir foreldrahópinn, þau eru bara í öllu: smíða leikmynd, sauma búninga, markaðssetningu,“ sagði Vala Hrönn. Þetta er góð leið til að hrista saman hópinn, hér eru allir brosandi. „Þetta er náttúrulega rússíbani en þetta er fyrst og fremst búið að vera gaman. Allir svo jákvæðir og til í slaginn, leikhópurinn, allir sem koma að þessu, skólinn og foreldrarnir, þau eru búin að vera dásamleg. Það er líka greinilega að skólinn býr að svo ríku nærsamfélagi,“ sagði Úlfhildur. Að lokum mátti sjá krakkana dansa og syngja í fjölmennu dansatriði við sígilda slagarann „Voulez-Voulez“ með ABBA sem sjá má í klippunni að neðan. Leikhús Hafnarfjörður Börn og uppeldi Grunnskólar Mest lesið Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Lífið Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu Tíska og hönnun Krakkaskaup fyrir fullorðna Gagnrýni Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Menning Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Lífið Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Lífið Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Lífið Brynja Dan og Jóhann keyptu glæsihús í Garðabæ Lífið „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Lífið Fleiri fréttir Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Alaska og Birnir sigursæl Vetrarhátíðin sjaldan verið stærri Ólöf og Magnús ástfangin á frumsýningu Hestastelpa úr sveit og sjóðheitur hönnuður Pétur Gunnarsson sæmdur heiðursdoktorsnafnbót „Ljúfsárt og svolítið erfitt að kveðja kvikmyndahúsin“ Ellefu milljónir fyrir óskrifaða óperu Verður staðartónskáld Sinfó Fékk leyfi Nóbelskálds fyrir heiti nýrrar bókabúðar í Hamraborg Líf og fjör í loðnu málverkunum Kristrún og Isabelle Huppert flottar á opnun Húsó fjarlægðir af Rúv Sígildar myndir og heimsfræg leikkona á franskri kvikmyndahátíð Viðbjóðurinn fær sviðsljósið: „Eilíft vakir minning þín, slef, prump, piss, og þvag og slím“ Blint stefnumót heppnaðist vel Halla T meðal sofandi risa Líkamsumhirða sem þróast í þráhyggju Bestu og verstu leiksýningar síðasta leikárs Trölli stelur jólunum í Borgarleikhúsinu Baltasar Samper látinn Nýr óperustjóri: Lengri samningar og stöðugleiki nýlunda í íslensku óperulífi Vilhjálmur Bergsson er látinn Ólafur Jóhann er konungur bóksölunnar 2025 Enginn formaður Sjalla, Kaffi Vest-samsærið og vinir skoðanabræðra Sjá meira