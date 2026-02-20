Innlent

Skellur fyrir Trump

Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur fellt úr gildi flesta þá tolla sem Donald Trump forseti landsins hafði lagt á innfluttar vörur síðasta árið. Við förum yfir málið í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30.

Við heyrum í stærstu tækjaleigu landsins sem finnur fyrir miklum samdrætti á óvissutímum í kvikmyndaframleiðslu. Framkvæmdastjórinn kallar eftir fyrirsjáanleika frá stjórnvöldum.

Við verðum í beinni úr Bláfjöllum, heyrum frá oddvitaframbjóðendum Vinstri grænna í borginni og fylgjumst með flutningum leikskóla. 

Í sportinu eru það áskoranir íslensks handbolta, sem eru miklar, og íslenskur Ólympíufari sem þurfti að leiðrétta misskilning eftir hressa frammistöðu í ítölsku ölpunum.

Þetta og meira til í fréttum Sýnar á slaginu hálf sjö.

