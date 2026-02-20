Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 20. febrúar 2026 12:54 Sjúkrahúsið á Ísafirði er meðal stofnana sem fellur undir HVest. Vísir/Vilhelm Mönnun fagfólks er ein helsta áskorunin hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, líkt og víða annars staðar, samkvæmt úttekt embættis Landlæknis. Einn læknir sinnir þremur stjórnendastöðum og eru fengnir læknar frá Danmörku til að manna stöður. Þá fer rafmagnið reglulega af í húsnæði stofnunarinnar á Patreksfirði. „Viðvarandi skortur er á læknum við stofnunina og mikill tími stjórnenda fer í að finna og ráða lækna til starfa,“ segir í úttekt embættis Landlæknis á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, eða HVest. HVest rekur tvær meginstarfsstöðvar á Ísafirði og Patreksfirði, og sjö heilsugæslusel. Þegar úttektin fór fram voru tveir sérfræðilæknar búsettir á svæðinu, báðir í fullu starfi og þarf af í fjörutíu prósenta starfi á sjúkradeildinni. Annar var ráðinn tímabundið en hinn er þremur stjórnunarstöðum, allt í senn sem framkvæmdastjóri lækninga, yfirlæknir heilsugæslu og yfirlæknir sjúkradeildar. Þá sinnir læknirinn einnig læknisstörfum á sjúkradeildum og vaktþjónustu. Á Patreksfirði starfar einn læknir á hverjum tíma í verktakafyrirkomulagi. Hann vinnur sjálfur tuttugu vikur á ári og sér svo um að útvega lækna þær vikur sem hann er ekki við störf. „Til að skapa betri samfellda þjónustu á norðanverðum Vestfjörðum hefur HVest ráðið danska lækna sem starfa hjá stofnuninni í 6-12 mánuði í senn.“ Enginn svæfingarlæknir né röntgenlæknir Skortur á starfsfólki nær víða en enginn svæfingarlæknir er í föstu starfi við stofnunina. Þess í stað sér hjúkrunarfræðingur með framhaldsmenntun í svæfingarhjúkrun um svæfingarnar. Þá er enginn starfandi röntgenlæknir svo úrlestur fer fram hjá myndgreiningarlæknum hjá Röntgen Domus. „Ónóg mönnun lækna getur haft í för með sér að annað fagfólk taki á sig verkefni og ábyrgð, án þess að hafa til þess næga þekkingu,“ segir í úttektinni. Í ábendingum embættisins er tekið fram að áfram þurfi að leita leiða til þess að styrkja fagmönnun stofnunarinnar og þá sérstaklega mönnun lækna. Þar sem umdæmið er veðrasamt og einangrað er ekki alltaf hægt að koma sjúklingum á Landspítalann með flugi né akandi. Mikil starfsmannavelta getur einnig valdið því einnig að erfitt verður að halda skipulagi og vinna að umbóta- og gæðastarfi. Stjórnendur þurfi í miklum mæli að sinna klínískri vinnu svo enginn tími gefst til umbótastarfs. Starfsemin nýtur þó almennt trausts meðal notenda þjónustunnar en þeir hafa jafnframt áhyggjur af óstöðugleika í mönnum lækna. Rafmagnsleysið öryggishætta Húsnæði HVest var einnig tekið út. Á Ísafirði er húsnæði sjúkrahússins almennt gott og hentar starfseminni ágætlega. Sömu sögu er ekki að segja um húsnæðið á Patreksfirði sem er komið til ára sinna. Reglulega hefur rafmagni slegið út á heilsugæslunni en úrbætur eru hafnar eftir að forstjóri HVest hafði samband við Fjársýsluna. „Samkvæmt stjórnendum er í undirbúningi mikil endurnýjun á húsnæðinu, verkefnið er komið af stað og er að hluta fjármagnað,“ segir í úttektinni. Í tilmælum embættisins kemur fram að koma þurfi á aðgangsstýringum á stofnuninni til þess að tryggja öryggi sjúklinga og starfsmanna. 