Verður alltaf meyr þegar hann hugsar um lífsbjörgina Stefán Árni Pálsson skrifar 19. febrúar 2026 10:00 Júlíus verður alltaf meyr þegar hann rifjar upp ferlið. Fasteignasalinn Júlíus Margeir Steinþórsson var hress, hafði ekki fundið fyrir neinum einkennum og hélt að hann væri stálsleginn. Við segulómskoðun kom í ljós að hann var með krabbamein. Hann fellir tár þegar hann rifjar upp ferlið. Dóttir Júlíusar, Rúna Björg, er geislafræðingur og hvatti föður sinn til þess að fara í heilskoðun. Út frá þeirri skoðun kom í ljós illkynja krabbameinsæxli, fjögurra sentimetra stórt, í nýranu hjá Júlíusi. Æxlið var fjarlægt með skurðaðgerð og Júlíus Margeir hreinlega táraðist þegar hann rifjar upp þessa ótrúlegu reynslusögu. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og hitti Júlíus Margeir og einnig dóttur hans. Bauð pabba sínum í heilskoðun Júlíus Margeir, er sextugur og hamingjusamlega giftur, þriggja barna faðir og sem á fimm barnabörn sem hann dýrkar og dáir. Rúna starfar hjá fyrirtækinu Intuens sem býður upp á allsherjar segulómun á öllum líkamanum og telja forsvarsmenn fyrirtækisins að þeir geti greint yfir fjögur hundruð sjúkdóma í mannslíkamanum. Heilskönnun kostar 300 þúsund krónur skiptið fyrir almenning. Starfsemin hefur sætt nokkurri gagnrýni frá læknum og heilbrigðisstarfsfólki undanfarin ár. Rúna dóttir Júlíusar starfar sjálf hjá fyrirtækinu. „Þetta var lygilegt sko og þegar ég hugsa um þetta verð ég alltaf aðeins meyr. Dóttir mín, hún fékk vinnu þarna og hún var geislafræðingur. Hún kemur einn daginn heim og býður mér að koma. Ég segi já fyrir einhverja rælni enda fann ég ekki fyrir neinu og hugsaði að það væri bara gaman að prófa,“ segir Júlíus sem mætti því næst í skannann eins og hann orðar það sjálfur. Á leiðinni til Tenerife „Ég lamaðist öðrum megin á sínum tíma og bjóst kannski við einhverju út af því. Svo bara fer ég í þessa skoðun og hitti þannig á að við hjónin vorum að fara til Tenerife. Þremur vikum og tveimur dögum áður en við fórum, þá hringir læknirinn í mig, frá Íslenskri erfðagreiningu, Roland heitir hann og lætur mig vita að það þurfi að skoða mig aðeins betur. Hann spyr mig hvort ég vilji að hann fylgi þessu eftir. Ég segist vera með heimilislækni í Urðarhvarfi og hann segir mér að láta hann vita af málinu,“ segir Júlíus og heldur áfram. Skanninn sem um ræðir. „Ég heyri síðan ekkert frá heilsugæslunni og Roland hringir í mig daginn eftir eins og hann hafði lofað. Þá bara óska ég eftir því að hann fylgi þessu eftir fyrir mig. Hann pantar sem sagt tíma fyrir mig hjá lækni og ég fer í viðtal til hans og fer í aðrar tvær myndatökur. Það voru sem sagt einhverjir separ í hálsinum á mér og síðan æxli í nýranu á mér. Ég fer í einhverjar nánari myndatökur og það fer svo til Karls Erlings, læknis, og hann segir við mig að það þurfi að gera aðgerð á nýranu á mér, að æxlið sé það stórt að þeir þurfi að fjarlægja það og hugsanlega þyrfti að fjarlægja allt nýrað.“ Boðaður í viðtal mánuði eftir aðgerð Eftir dágóða bið fer Júlíus í umrædda aðgerð 27. júlí. „Aðgerðin gekk bara mjög vel, þeir skáru af þessu og hann kemur til mín, Karl Erling, daginn eftir og segir að aðgerðin hafi gengið vel og nú fari þetta í ræktun og ég kom til hans bara mánuði síðar. Og allt í góðu með það og ég pældi í sjálfu sér ekkert meira í því. Það tók mig svona tvær, þrjár vikur að jafna mig eftir aðgerðina.“ Hann á síðan viðtalstíma þann 28. ágúst. „Þá segir hann við mig, þú ert heppinn. Þetta var illkynja æxli og annars stigs krabbamein. Við erum búin að skera það í burtu og þú ert laus við hann,“ segir Júlíus en æxlið var eins og áður segir fjórir sentímetrar að stærð. „Hann sagði áður en hann framkvæmdi aðgerðina að þetta væri það stórt að þeir ætluðu alltaf að fjarlægja þetta allt, hvort sem þetta væri góðkynja eða illkynja, þannig að það var ekki það sem skipti höfuðmáli í þessu. En ég þurfti ekki að missa nýra, þeir skáru ofan af þessu.“ Hér að neðan má sjá viðtalið í heild sinni. 