Pedro Pascal og Rafa saman á Valentínusar­dag

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Pedro Pascal og Rafa Olarra eyddu Valentínusarhelginni saman.
Pedro Pascal og Rafa Olarra eyddu Valentínusarhelginni saman.

Leikarinn, sjarmatröllið og stórstjarnan Pedro Pascal eyddi Valentínusardeginum í faðmi listræna stjórnandans Rafa Olarra. Strákarnir skelltu sér meðal annars í bíó á rómantísku myndina Wuthering Heights.

Rafa Olarra er listrænn stjórnandi lúxus-keðjunnar Faena og hefur unnið með flestum tískuhúsum heims. Hann var í sambandi með leikaranum og söngvaranum Luke Evans en þeir fóru í sitt hvora áttina árið 2021. 

Pedro Pascal er hvað þekktastur fyrir hlutverk sitt í The Last of Us og The Mandalorian og er mikil stjarna. Hann er þekktur fyrir að halda einkalífinu sínu algjörlega utan sviðsljóssins en var meðal annars tengdur við Jennifer Aniston í fyrra. Þau hinsvegar sögðust opinberlega bara vera vinir. 

Rafa og Pedro virðast í það minnsta mjög góðir vinir. Þeir sáust sömuleiðis í faðmlögum ganga um götur New York borgar í vetrarkuldanum um helgina og snæddu saman hádegismat. Hver veit hvað gerist næst hjá þessu glæsilega tvíeyki. 

Rafa er fæddur 1979 og Pedro 1975. 

