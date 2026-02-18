Pedro Pascal og Rafa saman á Valentínusardag Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 18. febrúar 2026 10:54 Pedro Pascal og Rafa Olarra eyddu Valentínusarhelginni saman. Leikarinn, sjarmatröllið og stórstjarnan Pedro Pascal eyddi Valentínusardeginum í faðmi listræna stjórnandans Rafa Olarra. Strákarnir skelltu sér meðal annars í bíó á rómantísku myndina Wuthering Heights. Rafa Olarra er listrænn stjórnandi lúxus-keðjunnar Faena og hefur unnið með flestum tískuhúsum heims. Hann var í sambandi með leikaranum og söngvaranum Luke Evans en þeir fóru í sitt hvora áttina árið 2021. Pedro Pascal er hvað þekktastur fyrir hlutverk sitt í The Last of Us og The Mandalorian og er mikil stjarna. Hann er þekktur fyrir að halda einkalífinu sínu algjörlega utan sviðsljóssins en var meðal annars tengdur við Jennifer Aniston í fyrra. Þau hinsvegar sögðust opinberlega bara vera vinir. Rafa og Pedro virðast í það minnsta mjög góðir vinir. Þeir sáust sömuleiðis í faðmlögum ganga um götur New York borgar í vetrarkuldanum um helgina og snæddu saman hádegismat. Hver veit hvað gerist næst hjá þessu glæsilega tvíeyki. Rafa er fæddur 1979 og Pedro 1975. Hollywood Ástin og lífið Mest lesið Hætti að drekka og flutti til Balí Lífið „Ég er alltaf þreyttur á sjálfum mér“ Lífið „Ósmekkleg“ meðferð á eldri leikurum og álagið keyrt upp Menning Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Lífið Vatnaskil hjá Draugum fortíðar: „Dálítið sérstakt að upplifa það að rekast á vegg“ Lífið Furðulegar þýðingar netverslunar: „Smjaðandi silúett“ og „skjaldbökunnarbrún rammi“ Tíska og hönnun Maguire hlóð rafhlöðurnar á Fróni Lífið Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu Lífið Tók í spaðann á Gene Simmons: „You would be popular in jail“ Lífið „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Lífið Fleiri fréttir Pedro Pascal og Rafa saman á Valentínusardag „Ég er alltaf þreyttur á sjálfum mér“ Hætti að drekka og flutti til Balí Vatnaskil hjá Draugum fortíðar: „Dálítið sérstakt að upplifa það að rekast á vegg“ Maguire hlóð rafhlöðurnar á Fróni Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Tók í spaðann á Gene Simmons: „You would be popular in jail“ Epstein sem Drakúla endurfæddur Birgir Hákon orðinn pabbi Borðaði „bara“ 30 bollur á bolludaginn Robert Duvall látinn Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Raunveruleg saga Rothschild: Stríð, goðsagnir og ævintýraleg auðæfi Aldrei áður eytt jafn miklu í samgöngur Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Júnía Lín frumsýndi kærastann Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Dimmt um hábjartan dag „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Fréttatía vikunnar: Oddvitar, Apple og medalíur Óðinn Svan hættur hjá Rúv: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi“ Mari Jaersk tilkynnti kynið úti í náttúrunni Sjá meira