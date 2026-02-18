LaBeouf buffaði tvo og sambandið búið spil Magnús Jochum Pálsson skrifar 18. febrúar 2026 11:30 Samband Miu Goth og Shia LaBeouf ku hafa runnið sitt skeið fyrir ári síðan en þau eiga eina dóttur saman. Getty Leikarinn Shia LaBeouf var aðfaranótt þriðjudags handtekinn fyrir að kýla tvo menn í slagsmálum á Mardi Gras-hátíðinni í New Orleans. Ekki nóg með það heldur bárust í gær fregnir af því að LaBeouf og Mia Goth, barnsmóðir hans og kærasta til margra ára, séu hætt saman. Fjölmiðlar vestanhafs greindu frá handtöku LaBeouf í gær en hann var að skemmta sér í New Orleans í Louisiana yfir helgina vegna Mardi Gras-hátíðarinnar sem er ávallt stærst viðburður ársins í borginni. The Guardian hefur eftir lögregluembætti New Orleans að lögreglan hafi verið kölluð til í Faubourg Marigny-hverfið klukkan 12:45 aðfaranótt þriðjudags. LaBeouf er sagður hafa verið orðinn „verulega árásargjarn“ á skemmtistaðnum Royal Street Inn and Bar. Rekstrarstjóri staðarins hafi reynt að fylgja LaBeouf út eftir að leikarinn reyndi að komast aftur fyrir barborðið til að afgreiða gesti. Shia LaBeouf hefur oft komist í kast við lögin. Samkvæmt upplýsingum lögreglu reyndi LaBeouf að kýla rekstrarstjórann, náði að kýla annan starfsmann með lokuðum hnefa og yfirgaf loks vettvang. Hann hafi síðan snúið aftur og verið „enn árásargjarnari“ en vegfarendur haldið honum niðri. Fólkið hafi sleppt leikaranum í von um að hann myndi yfirgefa vettvang en hann hafi þá náð að kýla mann í andlitið. Var honum þá aftur haldið niðri þar til lögregla kom á vettvang. LaBeouf var fluttur á sjúkrahúsi með lítilsháttar áverka og var honum þar tilkynnt að hann ætti yfir höfði sér ákæru í tveimur liðum vegna líkamsárása. Sjá einnig: Handtekinn fyrir ölvun á almannafæri Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem LaBeouf kemst í kast við lögin, frá 2014 hefur hann verið handtekinn fjórum sinnum vegna drykkju á almannafæri, dólgsháttar, áreitni og þjófnaðar. Þá kærði tónlistarkonan FKA Twigs, fyrrverandi kærasta LaBeouf, leikarann fyrir heimilisofbeldi árið 2020 en þau voru saman um árabil. Leiðir skyldu í leyni Sjaldan er ein báran stök. Skömmu eftir að fréttir bárust af handtökunni greindi dægurmálamiðillinn TMZ frá því að samband LaBeouf og leikkonunnar Miu Goth væri búið spil og hefði liðið undir lok fyrir um ári síðan. Samband LaBeouf og Goth teygir sig mörg ár aftur í tímann en þau kynntust fyrst við tökur á Nymphomaniac eftir Lars von Trier árið 2012. Parið gifti sig hjá Elvis-eftirhermu í Las Vegas í október 2016 og Shia staðfesti tíðindin hjá Ellen DeGeneres í sama mánuði. Hjónabandið entist þó ekki lengi og skildu þau 2018. Sambandinu var þó ekki alveg lokið því í byrjun árs 2022 var greint frá því að þau væru tekin aftur saman og í mars það ár þá eignuðust þau dóttur. En nú virðist sem þau séu aftur hætt saman. Eftir sambandsslitin flutti LaBeouf til New Orleans og keypti sér þar hús til að vera nær fjölskyldu sinni. Veran fyrir sunnan hefur þó greinilega ekki gengið áfallalaust fyrir sig. Hollywood Bandaríkin Bíó og sjónvarp Tengdar fréttir Skiptir um trúfélag og íhugar að gerast djákni Bandaríski leikarinn Shia Labeouf hefur skráð sig í kaþólsku kirkjuna. Skiptir um trúfélag og íhugar að gerast djákni Bandaríski leikarinn Shia Labeouf hefur skráð sig í kaþólsku kirkjuna. Hann íhugar jafnframt að gerast djákni og starfa fyrir kirkjuna. 4. janúar 2024 13:17