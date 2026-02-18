Lífið

Hand­tekinn fyrir að sýna typpið

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Monty Lopez komst í kast við lögin síðastliðið sumar fyrir nekt á almannafæri.
Monty Lopez sem er hvað þekktastur fyrir að vera faðir poppstjörnunnar Addison Rae var handtekinn fyrir óviðeigandi nekt á almannafæri síðastliðið sumar. 

Guli miðillinn TMZ afhjúpaði nýverið skjöl um þessa afhjúpun Lopez en atvikið átti sér stað í Louisiana. 

Var Lopez, sem er fimmtíu ára gamall, sakaður um að hafa viljandi afhjúpað kynfæri sín og skapahár á almennum stað sem var opinn öllum, með það að markmiði að kveikja kynferðislega þrá eða vera óviðeigandi, samkvæmt skjölunum. Hann neitar alfarið sök. 

Íslandsvinurinn Addison Rae er 25 ára gömul og á að baki sér marga smelli, svo sem lögin Obsessed og Diet Pepsi. Hún tók upp tónlistarmyndband fyrir lagið Headphones on hér á Íslandi.

Foreldrar hennar skildu endanlega árið 2022 eftir framhjáhöld Montys. 

Hann á að mæta aftur í dómssal 19. mars en Monty hefur ekki tjáð sig opinberlega um málið. 

