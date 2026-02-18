Handtekinn fyrir að sýna typpið Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 18. febrúar 2026 12:30 Monty Lopez komst í kast við lögin síðastliðið sumar fyrir nekt á almannafæri. Amy Graves/Getty Images for TJK Classic Monty Lopez sem er hvað þekktastur fyrir að vera faðir poppstjörnunnar Addison Rae var handtekinn fyrir óviðeigandi nekt á almannafæri síðastliðið sumar. Guli miðillinn TMZ afhjúpaði nýverið skjöl um þessa afhjúpun Lopez en atvikið átti sér stað í Louisiana. Var Lopez, sem er fimmtíu ára gamall, sakaður um að hafa viljandi afhjúpað kynfæri sín og skapahár á almennum stað sem var opinn öllum, með það að markmiði að kveikja kynferðislega þrá eða vera óviðeigandi, samkvæmt skjölunum. Hann neitar alfarið sök. Íslandsvinurinn Addison Rae er 25 ára gömul og á að baki sér marga smelli, svo sem lögin Obsessed og Diet Pepsi. Hún tók upp tónlistarmyndband fyrir lagið Headphones on hér á Íslandi. Foreldrar hennar skildu endanlega árið 2022 eftir framhjáhöld Montys. Hann á að mæta aftur í dómssal 19. mars en Monty hefur ekki tjáð sig opinberlega um málið. Bandaríkin Hollywood Erlend sakamál Mest lesið Hætti að drekka og flutti til Balí Lífið LaBeouf buffaði tvo og sambandið búið spil Lífið Pedro Pascal og Rafa saman á Valentínusardag Lífið „Ég er alltaf þreyttur á sjálfum mér“ Lífið Laufey segir skilið við Wasserman í skugga Epstein-skandals Tónlist „Ósmekkleg“ meðferð á eldri leikurum og álagið keyrt upp Menning Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Lífið Vatnaskil hjá Draugum fortíðar: „Dálítið sérstakt að upplifa það að rekast á vegg“ Lífið Furðulegar þýðingar netverslunar: „Smjaðandi silúett“ og „skjaldbökunnarbrún rammi“ Tíska og hönnun Maguire hlóð rafhlöðurnar á Fróni Lífið Fleiri fréttir Handtekinn fyrir að sýna typpið LaBeouf buffaði tvo og sambandið búið spil Pedro Pascal og Rafa saman á Valentínusardag „Ég er alltaf þreyttur á sjálfum mér“ Hætti að drekka og flutti til Balí Vatnaskil hjá Draugum fortíðar: „Dálítið sérstakt að upplifa það að rekast á vegg“ Maguire hlóð rafhlöðurnar á Fróni Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Tók í spaðann á Gene Simmons: „You would be popular in jail“ Epstein sem Drakúla endurfæddur Birgir Hákon orðinn pabbi Borðaði „bara“ 30 bollur á bolludaginn Robert Duvall látinn Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Raunveruleg saga Rothschild: Stríð, goðsagnir og ævintýraleg auðæfi Aldrei áður eytt jafn miklu í samgöngur Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Júnía Lín frumsýndi kærastann Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Dimmt um hábjartan dag „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Fréttatía vikunnar: Oddvitar, Apple og medalíur Sjá meira