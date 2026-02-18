Gengu tíu kílómetra til að geta óskað eftir aðstoð Lovísa Arnardóttir skrifar 18. febrúar 2026 10:28 Ferðamennirnir gengu tíu kílómetra eftir aðstoð. Þeir gátu svo keyrt af stað eftir að hafa fengið aðstoð við að losa sig úr skafli. Flugbjörgunarsveitin í Varmahlíð Flugbjörgunarsveitin í Varmahlíð og björgunarsveitin Skagfirðingasveit á Sauðárkróki komu fjórum ferðamönnum til aðstoðar í gær sem höfðu fest bíla sína í Mælifellsdal. Fólkið gekk tíu kílómetra í 18 stiga frosti til að komast í símasamband til að láta vita af sér. Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir að fólkið hafi gengið í símasamband og svo aftur í bíla sína og beðið þar. Hann segir útkallið hafa komið um kvöldmatarleytið og að björgun hafi verið lokið um klukkan níu. Björgunarsveitirnar hafi aðstoðað við að losa bíla fólksins og hjálpað því að komast rétta leið. Björgunarsveitir við störf. Ferðamennirnir voru komnir langleiðina undir Blöndulón. Flugbjörgunarsveitin í Varmahlíð „Í kvöld aðstoðuðum við fólk sem hafði setið fast uppi í Mælifellsdal í nokkra klukkutíma. Þurfti fólkið að labba tæpa 10 km í allt að 18 stiga frosti til að komast í símasamband og fá aðstoð. Gekk björgunin vel og héldu ferðalangarnir áfram með bros á vör en frekar kaldir,“ segir í tilkynningu björgunarsveitarinnar á Facebook. Ferðamennirnir voru á tveimur bílum. Flugbjörgunarsveitin í Varmahlíð Björgunarsveitir Skagafjörður Mest lesið Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Innlent Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Innlent Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Veður „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Innlent Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Erlent Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Erlent Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Innlent Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á samband Evrópu og Bandaríkjanna Innlent Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Innlent Fleiri fréttir Meðalgreiðslur öryrkja tæpar 650 þúsund krónur Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á samband Evrópu og Bandaríkjanna Gengu tíu kílómetra til að geta óskað eftir aðstoð Maðurinn sem lýst var eftir fundinn Bein útsending: Umhverfið í hnattrænu samhengi Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Getur ekki séð að „heimsendaspár gagnrýnendanna“ séu að rætast „Algjörlega óboðlegt hvernig þetta hefur verið undanfarin ár“ Hafna kröfum bálstofunnar um endurskoðun starfsleyfis „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Enn enginn matur á boðstólum félagsmiðstöðvanna Sáttur við að staða hans sé auglýst Holtavirkjun og Skrokkölduvirkjun í orkunýtingarflokk Neitar að hafa nauðgað stúlku milli trjáa Annað hvort í pólitíkina eða á eftirlaun Fleiri reita hár sitt yfir skorti á þrifum en nagladekkjum Kvikuhlaup og eldgos enn líklegasta sviðsmyndin Grásleppan hleypir upp störfum þingsins Hættur sem framkvæmdastjóri Framsóknar Fyrrverandi markvörður vill fram fyrir Miðflokk Viðgerð vegna eldsvoða að ljúka og Landspítali fær pláss Ungir menn sátu fyrir bjórsala og rændu tugum vodkaflaska Stærstur hluti foreldra falli algjörlega utan afsláttarkerfis Lögreglan leitar manns Annar bíll mögulega í „samfloti“ þegar banaslysið varð Ný leið í leikskólamálum kynnt og von á snjókomu í kvöld Sjá meira