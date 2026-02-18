Innlent

Gengu tíu kíló­metra til að geta óskað eftir að­stoð

Lovísa Arnardóttir skrifar
Ferðamennirnir gengu tíu kílómetra eftir aðstoð. Þeir gátu svo keyrt af stað eftir að hafa fengið aðstoð við að losa sig úr skafli. Flugbjörgunarsveitin í Varmahlíð

Flugbjörgunarsveitin í Varmahlíð og björgunarsveitin Skagfirðingasveit á Sauðárkróki komu fjórum ferðamönnum til aðstoðar í gær sem höfðu fest bíla sína í Mælifellsdal. Fólkið gekk tíu kílómetra í 18 stiga frosti til að komast í símasamband til að láta vita af sér.

Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir að fólkið hafi gengið í símasamband og svo aftur í bíla sína og beðið þar. Hann segir útkallið hafa komið um kvöldmatarleytið og að björgun hafi verið lokið um klukkan níu. Björgunarsveitirnar hafi aðstoðað við að losa bíla fólksins og hjálpað því að komast rétta leið.

Björgunarsveitir við störf. Ferðamennirnir voru komnir langleiðina undir Blöndulón. Flugbjörgunarsveitin í Varmahlíð

„Í kvöld aðstoðuðum við fólk sem hafði setið fast uppi í Mælifellsdal í nokkra klukkutíma. Þurfti fólkið að labba tæpa 10 km í allt að 18 stiga frosti til að komast í símasamband og fá aðstoð. Gekk björgunin vel og héldu ferðalangarnir áfram með bros á vör en frekar kaldir,“ segir í tilkynningu björgunarsveitarinnar á Facebook.

Ferðamennirnir voru á tveimur bílum. Flugbjörgunarsveitin í Varmahlíð
Björgunarsveitir Skagafjörður

