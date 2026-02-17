Innlent

Kviku­hlaup og eld­gos enn lík­legasta sviðs­myndin

Lovísa Arnardóttir skrifar
Enn er líklegasta sviðsmyndin að það komi til kvikuhlaups og svo mögulega eldgoss. 
Enn er líklegasta sviðsmyndin að það komi til kvikuhlaups og svo mögulega eldgoss.  Vísir/Vilhelm

Kvikusöfnun undir Svartsengi er hæg en stöðug, líkt og hún hefur verið síðustu vikurnar. Samkvæmt líkanreikningum hafa nú um 22 milljón rúmmetrar af kviku safnast fyrir undir Svartsengi frá síðasta eldgosi í júlí. Þetta er eitt mesta rúmmál sem mælst hefur frá upphafi atburðanna.

Í tilkynningu frá Veðurstofunni segir að á meðan kvikustöfnun haldi áfram og þrýstingur í kerfinu hækki sé líklegasta sviðsmyndin næstu vikurnar að kvikuhlaup fari frá Svartsengi að Sundhnúksgígaröðinni sem geri svo endað með eldgosi.

„Ef gýs er líklegast að eldgosið verði sambærilegt þeim atburðum sem hafa orðið hingað til á Sundhnúksgígaröðinni,“ segir í tilkynningunni.

Þar segir einnig að lítil skjálftavirkni hafi mælst yfir kvikuganginum líkt og síðustu vikur. Áfram mælist smáskjálftavirkni í Víkum en sú virkni sé túlkuð sem gikkskjálftavirkni vegna spennubreytinga á svæðinu.

Hættumat Veðurstofunnar er óbreytt og gildir til 3. mars. Veðurstofan heldur áfram að fylgjast náið með þróuninni og uppfærir hættumatið ef breytingar verða á virkninni.

Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga

Tengdar fréttir

Reiknar með einu gosi í viðbót

Ekki er útilokað að skjálftahrina við Eldey endi með eldgosi, að sögn prófessors í jarðeðlisfræði. Langmestu líkurnar séu þó á einu gosi til viðbótar á Sundhnúksgígaröð. Farið sé á að síga á seinni hlutann í yfirstandandi eldvirknitímabili á svæðinu.

Hættu að fá boð á vísindaráðsfundi almannavarna: „Menning þöggunar og útilokunar“

Tveir eldfjallafræðingar hættu að fá boð um að sitja vísindaráðsfundi almannavarna fyrir hátt í tveimur árum. Annar þeirra segir að það sé alls ekki gott að opinberar stofnanir nýti sér ekki alla þá þekkingu sem er til á landinu vegna persónulegs ágreinings. Hann vill að settur verði á fót óháður hópur til að skoða viðbrögð við eldgosatímabilinu á Reykjanesi.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið