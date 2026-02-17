Kvikuhlaup og eldgos enn líklegasta sviðsmyndin Lovísa Arnardóttir skrifar 17. febrúar 2026 14:59 Enn er líklegasta sviðsmyndin að það komi til kvikuhlaups og svo mögulega eldgoss. Vísir/Vilhelm Kvikusöfnun undir Svartsengi er hæg en stöðug, líkt og hún hefur verið síðustu vikurnar. Samkvæmt líkanreikningum hafa nú um 22 milljón rúmmetrar af kviku safnast fyrir undir Svartsengi frá síðasta eldgosi í júlí. Þetta er eitt mesta rúmmál sem mælst hefur frá upphafi atburðanna. Í tilkynningu frá Veðurstofunni segir að á meðan kvikustöfnun haldi áfram og þrýstingur í kerfinu hækki sé líklegasta sviðsmyndin næstu vikurnar að kvikuhlaup fari frá Svartsengi að Sundhnúksgígaröðinni sem geri svo endað með eldgosi. „Ef gýs er líklegast að eldgosið verði sambærilegt þeim atburðum sem hafa orðið hingað til á Sundhnúksgígaröðinni,“ segir í tilkynningunni. Þar segir einnig að lítil skjálftavirkni hafi mælst yfir kvikuganginum líkt og síðustu vikur. Áfram mælist smáskjálftavirkni í Víkum en sú virkni sé túlkuð sem gikkskjálftavirkni vegna spennubreytinga á svæðinu. Hættumat Veðurstofunnar er óbreytt og gildir til 3. mars. Veðurstofan heldur áfram að fylgjast náið með þróuninni og uppfærir hættumatið ef breytingar verða á virkninni. Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Tengdar fréttir „Myndi ekki koma mér á óvart ef það færi að gjósa þarna“ Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur segir skjálftahrinu við Eldey til marks um að plötuskilin séu „komin í gang“ og ekki óvænt ef það fari að gjósa. Gjósi þar geti það valdið truflunum á flugi. 10. febrúar 2026 23:18 Reiknar með einu gosi í viðbót Ekki er útilokað að skjálftahrina við Eldey endi með eldgosi, að sögn prófessors í jarðeðlisfræði. Langmestu líkurnar séu þó á einu gosi til viðbótar á Sundhnúksgígaröð. Farið sé á að síga á seinni hlutann í yfirstandandi eldvirknitímabili á svæðinu. 9. febrúar 2026 13:01 Hættu að fá boð á vísindaráðsfundi almannavarna: „Menning þöggunar og útilokunar“ Tveir eldfjallafræðingar hættu að fá boð um að sitja vísindaráðsfundi almannavarna fyrir hátt í tveimur árum. Annar þeirra segir að það sé alls ekki gott að opinberar stofnanir nýti sér ekki alla þá þekkingu sem er til á landinu vegna persónulegs ágreinings. Hann vill að settur verði á fót óháður hópur til að skoða viðbrögð við eldgosatímabilinu á Reykjanesi. 28. janúar 2026 12:53 Mest lesið Vara við því að færð spillist í kvöld Innlent Annar bíll möglega í „samfloti“ þegar banaslysið varð Innlent Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt Innlent „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Innlent Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Innlent Lögreglan leitar manns Innlent Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Erlent Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Innlent Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Innlent Kynna breytta Reykjavíkurleið Innlent Fleiri fréttir Kvikuhlaup og eldgos enn líklegasta sviðsmyndin Grásleppan hleypir upp störfum þingsins Hættur sem framkvæmdastjóri Framsóknar Fyrrverandi markvörður vill fram fyrir Miðflokk Viðgerð vegna eldsvoða að ljúka og Landspítali fær pláss Ungir menn sátu fyrir bjórsala og rændu tugum vodkaflaska Stærstur hluti foreldra falli algjörlega utan afsláttarkerfis Lögreglan leitar manns Annar bíll möglega í „samfloti“ þegar banaslysið varð Ný leið í leikskólamálum kynnt og von á snjókomu í kvöld Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Deila um vegslóða fyrir Hæstarétt Körfuboltastjarna íhugar framboð í Garðabæ Íhugar alvarlega formannsframboð hjá Vinstri grænum Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Komi öllum við hverjir kaupa vændi eða ætli að gera það Vara við því að færð spillist í kvöld Sundhöllinni lokað á meðan píparar ráða ráðum sínum Flykktust upp í turn til að sjá hvort sexan kæmist í loftið Kynna breytta Reykjavíkurleið Bein útsending: Ásgeir og Þórarinn mæta fyrir þingnefnd Dregur líklega úr svifryksmengun seint í dag Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Grunaður fíkniefnasali stöðvaður fyrir að tala í síma Á ekki von á neinni byltingu innan Framsóknarflokksins Földu fíkniefni í morgunkornspökkum og fengu send Nýr samfélagsmiðill bara fyrir íslenskt samfélag Opinbera komið til móts við fimm ábendingar af 23 Óhollustuskattur hafi mest áhrif á þá tekjulægri Sjá meira