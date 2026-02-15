Ingibjörg Isaksen þingflokksformaður Framsóknarflokksins segir alls konar hafa gengið á í kosningabaráttu til formanns flokksins. Hún segist þakklát fyrir þann stuðning sem hún fékk og nú sé mikilvægt að fylkja sér á bakvið nýja forystu og vinna saman.
Ingibjörg beið lægri hlut í formannskosningu gegn Lilju Alfreðsdóttur. Ingibjörg hlaut 42% atkvæða í kosningunni. Fréttamaður Sýnar, Rafn Ágúst Ragnarsson, ræddi við Ingibjörgu þegar úrslitin voru ljós.
„Ég var að vonast eftir annarri niðurstöðu en svona er lífið. Maður lærir líka af þessari reynslu og tekur þennan ósigur með sér og kemur bara enn sterkari til baka,“ sagði Ingibjörg.
Kosningabaráttan hefur verið nokkuð hörð og hafði Vísir eftir heimildum fyrir flokksþingið að óheiðarleiki og ógnarstjórnartilburðir hafi verið viðhafðir að tjaldabaki.
Ingibjörg segir að nú verði að axla þá ábyrgð að vinna fyrir hagsmuni þjóðarinnar og sagði að svo yrði gert.
„Það gekk alls konar á en ég er sátt við mína kosningabaráttu. Ég er ótrúlega þakklát fyrir fólkið sem gaf sér tíma til að koma hérna og ég veit að þetta er mikill kostnaður til dæmis fyrir landsbyggðarfólk. Ég er þakklát fyrir stuðninginn. Þetta er búið að vera dýrmætt og góð reynsla.“
Lilja Alfreðsdóttir hefur verið kjörinn nýr formaður Framsóknarflokksins og er hún fyrsta konan sem hlýtur kjör sem formaður í rúmlega 109 ára sögu flokksins. Atkvæðagreiðsla fór fram á 38. flokksþingi Framsóknar sem haldið er um helgina.