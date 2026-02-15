Áþreifanleg eftirvænting eftir nýja formanninum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 15. febrúar 2026 13:30 Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir er ritari Framsóknarflokksins. Vísir/Lýður Valberg Allt er til reiðu á 38. flokksþingi Framsóknarflokksins og óðum styttist í að flokkurinn kjósi sér nýjan formann. Hvor sem verður fyrir valinu, Lilja Alfreðsdóttir eða Ingibjörg Isaksen, verður fyrsti kjörni formaður Framsóknarflokksins í 109 ára sögu hans. Frá í morgun hafa Framsóknarmenn setið við hringborðin og unnið málefnavinnuna sem lauk í hádeginu með samþykktri stjórnmálaályktun sem birt verður seinna í dag. Auk formannskosninganna er einnig kosið um embætti varaformanns og ritara. Stefán Vagn Stefánsson er einn í framboði til varaformanns sem komið er en allir Framsóknarmenn eru kjörgengir alveg fram að ögurstundu. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir sækist eftir því að halda áfram sem ritari flokksins og er sömuleiðis ein í framboði. Hún segist ekki hafa hugmynd um það hver niðurstaðan verði en að Framsóknarmenn komi samheldin út af flokksþinginu. „Það eina sem mér finnst skipta máli er að við göngum hérna út samheldin og algjörlega sannfærð um það að Framsóknarstefnan sé það sem skiptir máli,“ segir hún. Flokksþing Framsóknar 2026 Framsóknarflokkurinn Mest lesið Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Erlent „Við erum áratugum of sein“ Innlent „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Innlent Bein útsending: Barist um formennsku í Framsóknarflokknum Innlent Obama um apamyndbandið: Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd Erlent „Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“ Innlent Tölvuárás á Grund: Afrituðu gögn um tugi þúsunda manns Innlent Rósin segir sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar Innlent „Erfitt fyrir formann að taka við sitjandi utan þings“ Innlent Ný samræmd próf lögð fyrir Innlent Fleiri fréttir Áþreifanleg eftirvænting eftir nýja formanninum Formaður Bændasamtakanna hefur aldrei orðið hræddur við tré „Erfitt fyrir formann að taka við sitjandi utan þings“ Bein útsending: Barist um formennsku í Framsóknarflokknum „Við erum áratugum of sein“ „Margt jákvætt að gerast en allir á tánum“ Mikil spenna fyrir formannskjör Framsóknarflokksins „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Öryggi, heilbrigðismál, Evrópa og efnahagur á Sprengisandi Tölvuárás á Grund: Afrituðu gögn um tugi þúsunda manns Rósin segir sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar Ný samræmd próf lögð fyrir Framsókn þurfi að þora að svara rangfærslum og hálfsannleik popúlista „Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“ Kjartan er kominn heim til Íslands Aldrei fleiri útskrifast frá Bifröst Gagnrýnir hversu seint og illa endurreisn Grindavíkur gengur Íslendingar stemmningsfólk sem taki öllum gleðidögum fagnandi Bein útsending: Sigurður Ingi ávarpar Framsóknarmenn í síðasta sinn sem formaður Segir einkaðila ekki hafa fengið svör í marga mánuði Ánægja með bæjarstjórann en Sjálfstæðismenn með mest fylgi Uppnám á bráðamóttökunni og seinagangur í Grindavík Fluttur á sjúkrahús eftir líkamsárás í Grafarvogi WhatsApp-skilaboð Auðuns til konunnar ekki metin gild Safnstjórinn segir þessa flugvél merkasta gripinn Herþotur frá Svíþjóð, Danmörku og Þýskalandi á Íslandi Tveir handteknir fyrir stórfellda líkamsárás og vörslu fíkniefna Landfylling í Skerjafirði: Óttast að borgin vaði af stað Loðnutorfur á hraðferð með suðurströndinni „Þá er Ísland kannski næsti biti“ Sjá meira