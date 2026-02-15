Innlent

Á­þreifan­leg eftir­vænting eftir nýja for­manninum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir er ritari Framsóknarflokksins. Vísir/Lýður Valberg

Allt er til reiðu á 38. flokksþingi Framsóknarflokksins og óðum styttist í að flokkurinn kjósi sér nýjan formann. Hvor sem verður fyrir valinu, Lilja Alfreðsdóttir eða Ingibjörg Isaksen, verður fyrsti kjörni formaður Framsóknarflokksins í 109 ára sögu hans.

Frá í morgun hafa Framsóknarmenn setið við hringborðin og unnið málefnavinnuna sem lauk í hádeginu með samþykktri stjórnmálaályktun sem birt verður seinna í dag.

Auk formannskosninganna er einnig kosið um embætti varaformanns og ritara. Stefán Vagn Stefánsson er einn í framboði til varaformanns sem komið er en allir Framsóknarmenn eru kjörgengir alveg fram að ögurstundu. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir sækist eftir því að halda áfram sem ritari flokksins og er sömuleiðis ein í framboði.

Hún segist ekki hafa hugmynd um það hver niðurstaðan verði en að Framsóknarmenn komi samheldin út af flokksþinginu.

„Það eina sem mér finnst skipta máli er að við göngum hérna út samheldin og algjörlega sannfærð um það að Framsóknarstefnan sé það sem skiptir máli,“ segir hún.

