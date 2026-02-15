„Erfitt fyrir formann að taka við sitjandi utan þings“ Smári Jökull Jónsson skrifar 15. febrúar 2026 12:52 Ingibjörg Isaksen og Lilja Alfreðsdóttir mættust í pallborðinu á Vísi í vikunni. Vísir/Vilhelm Stjórnmálafræðingur segir málefnalegan mun á milli frambjóðenda til formanns Framsóknarflokkinn ekki mikinn. Munurinn liggi í stöðu þeirra innan flokksins og erfitt sé að spá fyrir um niðurstöðu kosninganna í dag. Töluverð spenna er fyrir formannskosningu Framsóknarflokksins í dag þar sem tvær eru í framboði. Ingibjörg Isaksen er núverandi þingflokksformaður en Lilja Alfreðsdóttir varaformaður flokksins en situr ekki á þingi. Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði segist ekki hafa merkt mikinn málefnalegan mun þeirra á milli. „Fyrir seinustu kosningar hefði Lilja alltaf haft miklu sterkari stöðu heldur en Ingibjörg Isaksen sem hefur ekki náð sömu hæðum í frama í flokknum. En hún er á þingi og á því er auðvitað algjör grundvallarmunur og það er hennar styrkur í baráttunni hvað formlega stöðu varðar,“ sagði Eiríkur í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar. Hann segir að það sé klárlega akkilesarhæll Lilju í framboði til formanns að sitja ekki á þingi. „Það er bara virkilega erfitt fyrir formann í stjórnmálaflokki að taka við sitjandi utan þings, sér í lagi þegar flokkurinn er í stjórnarandstöðu. Væri flokkurinn í ríkisstjórn þá gæti formaður sest í ráðherrastól.“ „Svo er annað atriði sem gerir henni erfitt fyrir og það er hvað er langt í kosningar, heil þrjú ár.“ Ingibjörg hafi unnið á Framsóknarflokkurinn hafi legið lágt að undanförnu, sé rótgróinn flokkur og ætti að hafa sóknarfæri fram á við. Eiríkur segir erfitt að spá fyrir um niðurstöðu kosninganna í dag. „Fyrir seinustu kosningar hefði ég klárlega spáð því að Lilja Alfreðsdóttir myndi sigra í kjöri gegn Ingibjörgu Isaksen og hún hefur auðvitað haft sterkari stöðu í þjóðfélagsumræðunni almennt. Hins vegar held ég að Ingibjörg hafi unnið töluvert á að undanförnu og að hún hafi sótt meira í sig veðrið. En hvort að það dugi henni til sigurs, það kemur í ljós bara seinna í dag.“ Stórmerkileg staða Sama hvernig fer verður kona í fyrsta skipti kjörin formaður Framsóknarflokksins í dag. Valgerður Sverrisdóttir tók við embætti formanns til skamms tíma þegar Guðni Ágústsson sagði af sér sem ráðherra og formaður flokksins árið 2008. Valgerður gaf hins vegar ekki kost á sér sem formaður á flokksþingi í kjölfarið. „Mér finnst nú kannski lítið gert úr formannstíð Valgerðar með þeirri framsetningu, því að hún var auðvitað öflugur formaður fyrir Framsóknarflokkinn á sinni tíð,“ segir Eiríkur en bætir við að vissulega sé um tímamót að ræða. Þegar kona tekur við formennsku Framsóknarflokksins verður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson eini karkyns formaður sem eftir er hjá þeim flokkum sem eiga sæti á Alþingi. „Það er auðvitað stórmerkileg staða og segir alveg feikimikla sögu að svo skuli vera." Framsóknarflokkurinn Flokksþing Framsóknar 2026