Framlag Íslands mun minna en á hinum Norðurlöndunum Smári Jökull Jónsson skrifar 13. febrúar 2026 13:14 Pawel Bartoszek er formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Vísir/Arnar Formaður utanríkismálanefndar segir framlag Íslands til Úkraínu mun minna á hvern íbúa en á hinum Norðurlöndunum en í gær tilkynnti utanríkisráðuneytið um milljarðs framlag til vopnakaupa til handa Úkraínumönnum. Nauðsynlegt sé að gefa Úkraínu færi á að verja sig til að stöðva hæga framrás Rússa. Utanríkisráðuneytið tilkynnti í gær um milljarðs króna framlag Íslands til PURL-verkefnis Atlantshafsbandalagsins vegna kaupa á varnartengdum búnaði í Úkraínu. Pawel Bartoszek, formaður utanríkismálanefndar og þingmaður Viðreisnar, segir það ekki stefnubreytingu af hálfu Íslands að svona hárri upphæð sé varið til vopnakaupa. „Alls ekki. Þessi stuðningur er náttúrulega að fullu leyti í samræmi við þingsályktunartillöguna sem hefur verið samþykkt á Alþingi með stuðningi allra flokka,“ segir Pawel. Engin sérstök pressa sé frá Bandaríkjunum hvað þetta varðar. „Pressan snýst einfaldlega um það að ég tel nauðsynlegt, að gefa Úkraínu færi á því að verja sig til þess að stöðva þessa hægu framrás Rússa sem hefur átt sér stað og er í rauninni það sem tefur fyrir friðarviðræðum vegna þess að á meðan Rússland sér fyrir sér að geta haldið áfram að vinna land, þá hafa þeir ekki áhuga á samningum.“ Meginverkefnið sé að styðja við vini Íslands í Úkraínu sem eigi í sjálfstæðisstríði gegn ólöglegri innrás. „Þá verður líka kannski að setja þetta í það samhengi að ef við skoðum framlög Norðurlanda. Þá eru framlög hinna Norðurlandanna, per íbúa, margfalt hærri heldur en framlög Íslands. Ég held að framlög Danmerkur,“ segir Pawel. „Frá upphafi stríðsins séu tífalt hærri heldur en framlög Íslands, þannig að ef eitthvað er, þá mættum við gera betur. Í öllum stuðningi.“ Hann segir að fé sé einnig varið til mannúðarmála og nefnir til dæmis kaup á rafölum þar sem raf- og hitakerfi Úkraínu sé lamað. Árleg öryggisráðstefna fer fram í Munchen í dag sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sækir fyrir Íslands hönd. Í aðdraganda ráðstefnunnar sagði Metta Fredriksen forsætisráðherra Danmerkur að allt hnigi í þá átt að Bandaríkin væru á leið frá Evrópu og að álfan þyrfti að vígbúast. „Ég myndi nú ekki spá því að Bandaríkin myndu hverfa frá Evrópu alfarið. Bandaríkin gegna lykilhlutverki í vörnum Evrópu og munu gera það áfram. Hins vegar, hafa skilaboð frá þessum stjórnvöldum í Bandaríkjunum, og reyndar þeim síðustu, verið þau að Evrópa þurfi að taka meiri þátt í eigin vörnum og það hefur hún verið að gera.“ Öryggis- og varnarmál Utanríkismál Bandaríkin Viðreisn Mest lesið Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Innlent Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Innlent Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Innlent Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Innlent Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Innlent Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Innlent Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins Erlent Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Innlent Dorrit líkaði aldrei við „slepjulegan“ Epstein Innlent Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Erlent Fleiri fréttir VG vex og býður á stefnumót og Vor til vinstri leitar að fólki Allt rykbindiefni búið Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Bruninn látinn klára sig og vettvangur afhentur lögreglu Framlag Íslands hlutfallslega lítið og svifrykið hrellir borgarbúa Dorrit líkaði aldrei við „slepjulegan“ Epstein Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Fá sálfræðitíma en vilja bætur Yngra fólk líklegra til að strengja áramótaheit Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Líkamsárásir, þjófnaðir og fíkniefnabrot Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Ósammála um að það sé kostur að vera formaður utan þings Tengslanet veikara og andleg líðan verri í dag en fyrir rýmingu „Sprengjuflugvélar er ógnin sem við sjáum hér“ „Eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989“ Vinnur fallega muni úr íslenskum trjám ASÍ og SA telja stjórnvöld á villigötum Jákvæð skref hafi verið tekin í vinnuhópi um málefni Grænlands Forstjóri í beinni, herþotur og bjór á vellinum Stúlkan er fundin Skoða að leigja hótel til að létta undir með bráðamóttökunni Ingibjörg fljót að rífa upp boxhanskana Hækkuðu gjaldið í skugga stúdentamótmæla Bjórinn nú leyfður á vellinum Íhugar að bjóða fram til varaformanns Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Sjá meira