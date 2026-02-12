Innlent

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Frambjóðendur til formanns Framsóknarflokksins, Ingibjörg Ólöf Isaksen, Lilja Alfreðsdóttir.

Getur næsti formaður Framsóknarflokksins verið utan þings? Um þetta var deilt í Pallborðsþætti í dag þegar formannsefnin Lilja Dögg Alfreðsdóttir varaformaður Framsóknar og Ingibjörg Isaksen þingflokksformaður Framsóknar mættust í kappræðum.

Um næstu helgi hefst 38. flokksþing Framsóknar sem fer fram á Hilton Reykjavík Nordica og Framsóknarmenn velja sér nýja forystu. Það kemur síðan í ljós á sunnudag hvort það verður Lilja eða Ingibjörg sem ber sigur úr býtum og leiðir Framsókn inn í framtíðina.

Það er ekkert launungarmál að það verður á brattann að sækja fyrir þá sem verður valin formaður því flokkurinn hefur ekki verið að mælast með mikið fylgi. Í síðustu Maskínukönnun mældist flokkurinn með 7,1% en í síðasta Þjóðarpúlsi Gallup mældist flokkurinn með 5,4% fylgi.

Staða Lilju var mikið rædd í Pallborðsþættinum en hún náði ekki inn á þing í síðustu Alþingiskosningum árið 2024 og yrði hún því formaður utan þings ef flokksmenn Framsóknar velja hana sem leiðtoga næsta sunnudag.

Ingibjörg sagði að það væri stór hluti af starfi formanns að taka þátt í málstofu Alþingis og fjalla um stóru málin í samfélaginu.

„Ég veit að Lilja þekkir störf Alþingis mjög vel og ef hún er sannfærð um það að – eins og hún segir – að það sé hreinlega betra að formaður stjórnmálaflokks sem vill láta taka sig alvarlega og ná röddu og trausti almennings út á við að það sé betra að vera formaður utan þings þá held ég að hún sé að tala gegn betri vitund. Allt þinghaldið byggist á því að formaður stjórnmálaflokks sé á Alþingi og taki þátt í umræðunni og þegar kemur að því að því að rækta grasrótina að þá er það viðvarandi verkefni en ekki eitthvað sem þú byrjar á korter í kosningar.“

Lilja var ósammála þessu og sagði að í ljósi þess að flokkurinn væri í erfiðri stöðu væri nauðsynlegt að hugsa út fyrir kassann.

„Ég sagði að það gæti verið kostur í þessari stöðu að talsmaður Framsóknarflokksins gæti verið nokkuð frjáls í því að sinna grasrótinni betur af því að það þarf að endurræsa flokkinn og þú verður að gera það með öllu hjartanu og öllu sem þú átt til þess að ná þessari viðspyrnu.“

Hægt er að horfa á Pallborðsþáttinn í heild í spilaranum hér að neðan.

Ingibjörg fljót að rífa upp boxhanskana

Framsóknarmenn velja sér næsta formann Framsóknarflokksins á 38. flokksþingi Framsóknar, sem verður nú um helgina. Á sunnudaginn verður leiðtoginn kjörninn en valið stendur á milli þeirra Lilju D. Alfreðsdóttur, sem er varaformaður flokksins, og Ingibjargar Isaksen þingmanns Norðausturkjördæmis en hún er formaður þingflokks Framsóknar.

Íhugar að bjóða fram til varaformanns

Valdimar Víðisson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, íhugar nú að bjóða sig fram til varaformanns Framsóknarflokksins. Stefán Vagn Stefánsson þingmaður flokksins er sá eini sem hefur gefið kost á sér til embættisins en tvær hafa boðið fram til formanns.

Baráttan um formannsembætti Framsóknar

Framsóknarmenn velja sér næsta formann Framsóknarflokksins á 38. flokksþingi Framsóknar um helgina. Tvær eru í framboði til formanns og berjast um að verða arftakar Sigurðar Inga Jóhannssonar núverandi formanns.

