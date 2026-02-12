Ekki sammála um að það sé kostur að vera formaður utan þings Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 12. febrúar 2026 22:00 Frambjóðendur til formanns Framsóknarflokksins, Ingibjörg Ólöf Isaksen, Lilja Alfreðsdóttir. Getur næsti formaður Framsóknarflokksins verið utan þings? Um þetta var deilt í Pallborðsþætti í dag þegar formannsefnin Lilja Dögg Alfreðsdóttir varaformaður Framsóknar og Ingibjörg Isaksen þingflokksformaður Framsóknar mættust í kappræðum. Um næstu helgi hefst 38. flokksþing Framsóknar sem fer fram á Hilton Reykjavík Nordica og Framsóknarmenn velja sér nýja forystu. Það kemur síðan í ljós á sunnudag hvort það verður Lilja eða Ingibjörg sem ber sigur úr býtum og leiðir Framsókn inn í framtíðina. Það er ekkert launungarmál að það verður á brattann að sækja fyrir þá sem verður valin formaður því flokkurinn hefur ekki verið að mælast með mikið fylgi. Í síðustu Maskínukönnun mældist flokkurinn með 7,1% en í síðasta Þjóðarpúlsi Gallup mældist flokkurinn með 5,4% fylgi. Staða Lilju var mikið rædd í Pallborðsþættinum en hún náði ekki inn á þing í síðustu Alþingiskosningum árið 2024 og yrði hún því formaður utan þings ef flokksmenn Framsóknar velja hana sem leiðtoga næsta sunnudag. Ingibjörg sagði að það væri stór hluti af starfi formanns að taka þátt í málstofu Alþingis og fjalla um stóru málin í samfélaginu. „Ég veit að Lilja þekkir störf Alþingis mjög vel og ef hún er sannfærð um það að – eins og hún segir – að það sé hreinlega betra að formaður stjórnmálaflokks sem vill láta taka sig alvarlega og ná röddu og trausti almennings út á við að það sé betra að vera formaður utan þings þá held ég að hún sé að tala gegn betri vitund. Allt þinghaldið byggist á því að formaður stjórnmálaflokks sé á Alþingi og taki þátt í umræðunni og þegar kemur að því að því að rækta grasrótina að þá er það viðvarandi verkefni en ekki eitthvað sem þú byrjar á korter í kosningar.“ Lilja var ósammála þessu og sagði að í ljósi þess að flokkurinn væri í erfiðri stöðu væri nauðsynlegt að hugsa út fyrir kassann. „Ég sagði að það gæti verið kostur í þessari stöðu að talsmaður Framsóknarflokksins gæti verið nokkuð frjáls í því að sinna grasrótinni betur af því að það þarf að endurræsa flokkinn og þú verður að gera það með öllu hjartanu og öllu sem þú átt til þess að ná þessari viðspyrnu.“ Hægt er að horfa á Pallborðsþáttinn í heild í spilaranum hér að neðan. Framsóknarflokkurinn Tengdar fréttir Ingibjörg fljót að rífa upp boxhanskana Framsóknarmenn velja sér næsta formann Framsóknarflokksins á 38. flokksþingi Framsóknar, sem verður nú um helgina. Á sunnudaginn verður leiðtoginn kjörninn en valið stendur á milli þeirra Lilju D. Alfreðsdóttur, sem er varaformaður flokksins, og Ingibjargar Isaksen þingmanns Norðausturkjördæmis en hún er formaður þingflokks Framsóknar. 12. febrúar 2026 16:50 Íhugar að bjóða fram til varaformanns Valdimar Víðisson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, íhugar nú að bjóða sig fram til varaformanns Framsóknarflokksins. Stefán Vagn Stefánsson þingmaður flokksins er sá eini sem hefur gefið kost á sér til embættisins en tvær hafa boðið fram til formanns. 12. febrúar 2026 16:09 Baráttan um formannsembætti Framsóknar Framsóknarmenn velja sér næsta formann Framsóknarflokksins á 38. flokksþingi Framsóknar um helgina. Tvær eru í framboði til formanns og berjast um að verða arftakar Sigurðar Inga Jóhannssonar núverandi formanns. 12. febrúar 2026 12:54 Mest lesið Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Innlent Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Innlent Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Innlent Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Innlent Átta ára dómur Sigurðar Ragnars staðfestur Innlent Bjórinn nú leyfður á vellinum Innlent Skoða að leigja hótel til að létta undir með bráðamóttökunni Innlent Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Erlent Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Innlent Blikkuðu í klukkustundir vegna skaddaðs jarðstrengs Innlent Fleiri fréttir Tengslanet veikara og andleg líðan verri í dag en fyrir rýmingu „Sprengjuflugvélar er ógnin sem við sjáum hér“ „Eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989“ Vinnur fallega muni úr íslenskum trjám ASÍ og SA telja stjórnvöld á villigötum Jákvæð skref hafi verið tekin í vinnuhópi um málefni Grænlands Forstjóri í beinni, herþotur og bjór á vellinum Stúlkan er fundin Skoða að leigja hótel til að létta undir með bráðamóttökunni Ingibjörg fljót að rífa upp boxhanskana Hækkuðu gjaldið í skugga stúdentamótmæla Bjórinn nú leyfður á vellinum Íhugar að bjóða fram til varaformanns Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Lýsa eftir bíl sem var stolið fyrir utan Landspítalann Rafmagnslaust á Siglufirði Ríkisfjármálaleg tímasprengja, mistök eða tímabært réttlætismál? Átta ára dómur Sigurðar Ragnars staðfestur Vísbendingar um gerviverktöku í geiranum Hálf-íslenskur hermaður hluti af sænsku herflugsveitinni Mikið svifryk þrátt fyrir rykbindingu Blikkuðu í klukkustundir vegna skaddaðs jarðstrengs Samtök atvinnulífsins höfðu betur í Félagsdómi Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Baráttan um formannsembætti Framsóknar Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Lýsa miklum vonbrigðum með viðbrögð Ölmu Vilja ráðast í breytingar á gamla bandaríska sendiráðinu Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Ómar og Þórólfur segja frá flugferðinni með Flosa Sjá meira