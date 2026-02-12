Starfsmenn bráðamóttökunnar hafa á síðustu dögum ítrekað lýst hættuástandi á deildinni og segja nóg komið í ályktun sem þeir sendu frá sér eftir hitafund í gærkvöldi. Starfsmenn líkja stöðunni við daglegar hamfarir og hafa gagnrýnt viðbrögð heilbrigðisráðherra við ástandinu. Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, mætir í myndver í kvöldfréttum og fer yfir stöðuna í beinni.
Við fylgjumst með sænska flughernum sem sinnir nú loftrýmisgæslu yfir Íslandi. Yfirliðsforingi segir rússneskar sprengjuflugvélar helstu ógnina. Við heyrum hávaðann í þotunum og sjáum myndir í kvöldfréttum.
Fyrirhugaðar binding á bótagreiðslum við launavísitölu hefur sætt harðri gagnrýni. Við ræðum við fulltrúa Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambandsins sem telja breytinguna misráðna.
Þá heyrum við í formannsframbjóðendum hjá Framsókn og verðum í beinni frá Tjörninni og fóðrum fugla með Dýravaktinni. Þar á bæ hefur fólk miklar áhyggjur af velferð fugla í frostinu og kalla eftir hjálp við fóðurkaup. Þá verðum við einnig í beinni frá Víkinni þar sem bjórsala hefur komið mönnum í vandræði. Borgarráð samþykkti í morgun að leyfa áfengissölu á íþróttaviðburðum og við athugum hvernig það leggst í Víkinga.
Þá heyrum við í hnefaleikakappanum Ronald Bjarka sem hefur unnið hvert alþjóðlega mótið á fætur öðru og í Íslandi í dag hittum við rússneskan dönskukennara við Garðaskóla. Hann talar sjö tungumál og er með fimm háskólagráður. Ekki missa af því.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Bylgjunnar, Sýnar og Vísis klukkan 18:30.