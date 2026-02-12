Innlent

Raf­magns­laust á Siglu­firði

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Rafmagnslaust er á Siglufirði.
Rafmagnslaust er á Siglufirði. Vísir/Egill

Rafmagnslaust hefur verið á Siglufirði frá um klukkan þrjú. Bilanaleit stendur yfir.

Þetta kemur fram í tilkynningu á heimasíðu Rarik. Enn liggur ekki fyrir hvar bilunin er og óskar Rarik eftir upplýsingum sem gætu aðstoðað við leitina. 

Hér má sjá hvar er rafmagnslaust.Rarik

Fréttin verður uppfærð.

Fjallabyggð

