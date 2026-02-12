„Erum bara vinir“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. febrúar 2026 15:05 Kolfreyja og Flóni rskemmtu sér á frumsýningu tónlistarmyndbands við lagið „Lífstíll“ fyrir skömmu en þau eru bara vinir. Róbert Arnar Tónlistarfólkið Kolfreyja Sól Bogadóttir og Friðrik Róbertsson, betur þekkt sem Alaska1867 og Flóni, eru „bara vinir“ en ekki að stinga saman nefjum eins og hefur komið fram á samfélagsmiðlum og mbl. Alaska1867 hefur verið ein heitasta stjarnan í íslensku tónlistarsenunni síðustu misseri og gefið frá sér vinsæl lög á borð við „SMS“ „ChatGPT“ og „Ljósin kvikna“. Flóni hefur verið vinsæll í rappsenunni frá því hann spratt fram á sjónarsviðið 2017 með plötuna Floni og hefur svo fylgt henni eftir með Floni 2 og Floni 3. Sögusagnir hafa gengið undanfarið um að þau tvö séu að slá sér upp. Á Facebook-síðunni Beautytips er umræðuþráður þar sem nafnlaus aðgangur spurði hvort tónlistarfólkið væri að deita. Nokkur svör bárust, nefndi einn að hann hefði séð þau leiðast á tónleikum Retro Stefson og annar hafði séð þau alúðleg saman síðla kvölds í Hagkaupum. Á Smartlandi birtist síðan frétt fyrr í dag um að Kolfreyja og Friðrik væru að slá sér upp. Fréttastofa hafði samband við Friðrik til að forvitnast hvort eitthvað væri til í sögusögnunum og sagði hann svo ekki vera. „Erum bara vinir,“ var svarið. Tónlist Ástin og lífið Mest lesið Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Lífið Söfnun til handa fjölskyldu van der Beek fer fram úr björtustu vonum Lífið Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Lífið Pósthólfið fylltist eftir að hún auglýsti eftir kærasta í Edduverðlaunaræðunni Lífið Örláti tannálfurinn Zayn aldrei ástfanginn af Gigi Lífið „Erum bara vinir“ Lífið James Van Der Beek látinn Lífið „Rétt „outfit“ getur bjargað deginum“ Lífið Vala Matt selur á Ásvallagötunni Lífið Bud Cort látinn eftir langvinn veikindi Lífið Fleiri fréttir „Erum bara vinir“ „Rétt „outfit“ getur bjargað deginum“ Örláti tannálfurinn Zayn aldrei ástfanginn af Gigi Pósthólfið fylltist eftir að hún auglýsti eftir kærasta í Edduverðlaunaræðunni Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Söfnun til handa fjölskyldu van der Beek fer fram úr björtustu vonum Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Bud Cort látinn eftir langvinn veikindi Margrét, Elín, Kristín og Sigrún auk Ævars Þórs fá bókmenntaverðlaun James Van Der Beek látinn Unaðsleg stemming á gotneskri forsýningu Hefur staðið eftir marin eftir mörg hundruð handabönd Mynduðu blátt P og minntust Patreks Freys Trommari The Pogues er látinn Alexandra Helga lokar Míu Vala Matt selur á Ásvallagötunni „Ég sé að hann er löngu farinn“ Frestar tónleikum heilsunnar vegna Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Mínútuþögn á minningarleik um Patrek Frey Varð milljón krónum ríkari í mátunarklefa á Tenerife Yfirlýst lesbía Búið á tólf stöðum í tólf ára sambandi Fjörugt Food and fun framundan „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Brynja Dan og Jóhann selja slotið eftir breytingar Listapör, dansfjölskylda og rjómi senunnar á Garðinum Fram, fram, framakonur Sjá meira