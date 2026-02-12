Lífið

„Erum bara vinir“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kolfreyja og Flóni rskemmtu sér á frumsýningu tónlistarmyndbands við lagið „Lífstíll“ fyrir skömmu en þau eru bara vinir.
Tónlistarfólkið Kolfreyja Sól Bogadóttir og Friðrik Róbertsson, betur þekkt sem Alaska1867 og Flóni, eru „bara vinir“ en ekki að stinga saman nefjum eins og hefur komið fram á samfélagsmiðlum og mbl.

Alaska1867 hefur verið ein heitasta stjarnan í íslensku tónlistarsenunni síðustu misseri og gefið frá sér vinsæl lög á borð við „SMS“ „ChatGPT“ og „Ljósin kvikna“. Flóni  hefur verið vinsæll í rappsenunni frá því hann spratt fram á sjónarsviðið 2017 með plötuna Floni og hefur svo fylgt henni eftir með Floni 2 og Floni 3

Sögusagnir hafa gengið undanfarið um að þau tvö séu að slá sér upp. Á Facebook-síðunni Beautytips er umræðuþráður þar sem nafnlaus aðgangur spurði hvort tónlistarfólkið væri að deita. Nokkur svör bárust, nefndi einn að hann hefði séð þau leiðast á tónleikum Retro Stefson og annar hafði séð þau alúðleg saman síðla kvölds í Hagkaupum.

Á Smartlandi birtist síðan frétt fyrr í dag um að Kolfreyja og Friðrik væru að slá sér upp. Fréttastofa hafði samband við Friðrik til að forvitnast hvort eitthvað væri til í sögusögnunum og sagði hann svo ekki vera. 

„Erum bara vinir,“ var svarið.

