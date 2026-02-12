Innlent

Blikkuðu í klukku­stundir vegna skaddaðs jarðstrengs

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Íbúar í grennd við leikskólann ættu ekki að verða fyrir samskonar ónæði í kvöld.
Íbúar í grennd við leikskólann Vesturborg í Vesturbæ Reykjavíkur fengu að upplifa óvænta „partý-stemningu“ í gærkvöldi þegar ljósastaurar fóru að blikka.

Ljósastaurarnir blikkuðu í tæpar tvær klukkustundir áður en slökkt var á þeim. Eva Bergþóra Guðbergsdóttir, samskiptafulltrúi Reykjavíkurborgar, segir að fyrir slysni hafi jarðstrengur skaddast. 

Sex leikskólar voru valdir árið 2025 til að vera hluti af verkefninu „Brúum bilið“ og er Vesturborg þar á meðal. Í verkefninu felst að byggja alls fjórtán nýjar kennslustofur til að fjölga leikskólaplássum í borginni. Vegna þessa hafa verið framkvæmdir í gangi við leikskólann undanfarið.

Eva Bergþóra segir að vegna þessara framkvæmda hafi jarðstrengurinn skaddast. Unnið var að lagfæringum í morgun og ættu blikkandi ljósastaurar ekki að ónáða íbúa í grennd í kvöld.

