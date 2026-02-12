Blikkuðu í klukkustundir vegna skaddaðs jarðstrengs Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 12. febrúar 2026 13:37 Íbúar í grennd við leikskólann ættu ekki að verða fyrir samskonar ónæði í kvöld. Vísir/Oddur Íbúar í grennd við leikskólann Vesturborg í Vesturbæ Reykjavíkur fengu að upplifa óvænta „partý-stemningu“ í gærkvöldi þegar ljósastaurar fóru að blikka. Ljósastaurarnir blikkuðu í tæpar tvær klukkustundir áður en slökkt var á þeim. Eva Bergþóra Guðbergsdóttir, samskiptafulltrúi Reykjavíkurborgar, segir að fyrir slysni hafi jarðstrengur skaddast. Sex leikskólar voru valdir árið 2025 til að vera hluti af verkefninu „Brúum bilið“ og er Vesturborg þar á meðal. Í verkefninu felst að byggja alls fjórtán nýjar kennslustofur til að fjölga leikskólaplássum í borginni. Vegna þessa hafa verið framkvæmdir í gangi við leikskólann undanfarið. Eva Bergþóra segir að vegna þessara framkvæmda hafi jarðstrengurinn skaddast. Unnið var að lagfæringum í morgun og ættu blikkandi ljósastaurar ekki að ónáða íbúa í grennd í kvöld. Reykjavík Mest lesið Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Innlent Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Innlent Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Innlent Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Erlent Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Innlent Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Innlent Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Innlent Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Erlent Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Innlent Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn Innlent Fleiri fréttir Blikkuðu í klukkustundir vegna skaddaðs jarðstrengs Samtök atvinnulífsins höfðu betur í Félagsdómi Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Baráttan um formannsembætti Framsóknar Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Lýsa miklum vonbrigðum með viðbrögð Ölmu Vilja ráðast í breytingar á gamla bandaríska sendiráðinu Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Ómar og Þórólfur segja frá flugferðinni með Flosa Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Menntaverðlaun Suðurlands fóru á Hellu Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn Lýsa ófremdarástandi og krefjast aðgerða strax Vinna að því að fækka sjúklingum og flytja annað Mikilvægi Íslands eykst með nýrri aðgerð NATO á norðurslóðum Starfsmaður smitaður af berklum: „Þetta var alveg frekar mikið sjokk“ Fjöldi síma kom á óvart Neyðaróp starfsmanna og leynisímar Réðust í húsleit í leit að þýfi Gripinn með þýfi í fórum sínum og sparkað úr landi Kynnir drög að aðgerðaáætlun til að bregðast við offitu Íslendinga Ársæll í veikindaleyfi: „Mjög skrýtið að fá sleggju ríkisstjórnar í andlitið“ Ákærður fyrir líkamsárás en lýsir yfir sakleysi Ólína fyllir í skarð Margrétar á Bifröst „Sátt og samlyndi“ um skyndileg starfslok varaslökkviliðsstjóra Starfsfólk bráðamóttöku óttist um heilsu sína og öryggi Einfalt að stýra glæpahring frá allt öðru landi Sjá meira