Popparinn Zayn Malik sagðist í nýlegu viðtali aldrei hafa verið ástafanginn af barnsmóður sinni, ofurfyrirsætunni Gigi Hadid, en þau voru saman í sex ár. Zayn rifjaði upp í sama viðtali skammirnar sem hún veitti honum fyrir að hafa dekrað dóttur þeirra með hárri fjárhæð frá tannálfinum.
Zayn Malik er þekktastur fyrir að hafa verið í strákasveitinni One Direction en hann var fyrsti meðlimurinn til að yfirgefa sveitina 2015. Eftir það hefur hann átt misgóðu gengi að fagna á sólóferli sínum.
Malik var í löngu viðtali hjá Alex Cooper í hlaðvarpinu Call Her Daddy sem kom út 11. febrúar síðastliðinn og ræddi þar fjölskyldu sína, ástarsambönd og fleira. Cooper spurði popparann hvort hann stæði hann við yfirlýsingu frá 2024 þar sem hann sagði: „Ég veit ekki hvort ég hafi nokkurn tímann verið ástfanginn í raun og veru“.
„Já, skilningur minn á ást er í stöðugri þróun,“ svaraði popparinn. „Á þessum tíma hélt ég kannski að þetta væri ást en eftir því sem ég varð eldri uppgötvaði ég að sennilega var það ekki svo. Kannski var það losti. Kannski var það þetta, kannski var það hitt. Mér líður eins og þetta hafi ekki verið ást,“ sagði popparinn.
Malik var í sambandi með Gigi Hadid frá 2015 til 2021 og eignaðist með henni dótturina Khiu árið 2020. Mikið fór fyrir sambandinu, þau voru saman á forsíðu Vogue og lék Gigi í æsilegu tónlistarmyndbandi við lagið „Pillowtalk“ með popparanum.
„Bara svo það komi fram þá mun ég alltaf elska G því hún er ástæðan fyrir því að barnið mitt er á Jörðinni og ég ber mikla virðingu fyrir henni. Ég mun alltaf elska hana en ég veit ekki hvort ég var nokkurn tímann ástfanginn af henni.“
Sambandinu lauk hins vegar á slæmum nótum því móðir Gigi, Yolanda, sakaði Zayn um að hafa hrint sér og ausið fúkyrðum yfir hana. Var Malik kærður í fjórum liðum fyrir áreitni en mótmælti kærunni ekki (e. no contest plea) og var dæmdur í 360 daga skilorðsbundið fangelsi og gert að sækja námskeið um reiðistjórnun og heimilisofbeldi.
Síðan parið hætti saman hefur Gigi verið í sambandi með leikaranum Bradley Cooper og bárust nýlega fréttir af tilvonandi trúlofun þeirra. Minna hefur farið fyrir ástarmálum Zayns en hann sást þó á stefnumóti með leik- og söngkonunni Selenu Gomez árið 2023 en það rann út í sandinn.
Malik ræddi fleira í viðtalinu, þar á meðal reynslu sína af því að vera faðir hinnar fimm ára Khai. Dóttirin byggi við annan raunveruleika en önnur börn og hann ætti það til að dekra hana.
„Pabbi hennar er poppstjarna. Mamma hennar er fyrirsæta. Ákveðnir hlutir í lífi hennar endurspegla ekki alltaf skilning annarra á raunveruleikanum,“ sagði Malik í viðtalinu.
„Svo ég gaf henni aðeins og mikinn pening frá tannálfinum,“ bætti hann við brosandi. Þegar Cooper spurði hve mikinn pening, svaraði Zayn að það hefðu verið fimm hundruð Bandaríkjadalir (rúmar sextíu þúsund krónur).
„Þetta er fyrsta tönninn hennar og mamma hennar skammaði mig fyrir það. Í enda dagsins vann ég af mér rassgatið og ég ætti að geta gefið krakkanum mínum það sem ég vil gefa henni,“ sagði hann.
Cooper viðurkenndi að hún tæki hlið Hadid í málinu og spurði Malik hvað hann hyggðist gera þegar hún myndi missa næstu tönn. Svaraði popparinn þá að hún fengi fimm dali en fyrsta tönnin væri sér á parti. Hann ætlaði sér meira að segja að ramma hana inn.
Hægt er að hlusta á viðtal Cooper við Malik í heild sinni að neðan:
