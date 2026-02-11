Lífið

Mynduðu blátt P og minntust Pat­reks Freys

Nemendur minntust Patreks saman fyrir utan skólann.
Nemendur minntust Patreks saman fyrir utan skólann. Vísir/Vilhelm

Haldinn var blár dagur í Borgarholtsskóla í dag til minningar um Patrek Frey Sveinsson sem lést í bílslysi á Miklubraut í síðustu viku. Seldar voru bláar vöfflur til styrktar fjölskyldu hans, nemendur og starfsfólk mættu í bláu og mynduðu stórt P á bílastæði skólans.

Hinn sautján ára Patrekur Freyr var nemandi við Borgarholtsskóla og liðsmaður í U18-liði Skautafélags Reykjavíkur.  

Haldinn var sérstakur íshokkíleikur í Skautahöllinni í Laugardal í gærkvöldi til minningar um hann. Mínútuþögn var í upphafi leiksins og húsfyllir í höllinni en allt fé sem safnaðist á kvöldinu rann til fjölskyldu Patreks. 

Nemendur og starfsfólk mættu í bláum litum Skautafélags Reykjavíkur og Borgarholtsskóla í skólann dag, nemendafélag skólans bauð upp á bláar vöfflur til styrktar fjölskyldu Patreks og síðan var myndað stórt P á bílastæðinu.

Nemendafélagið seldi bláar vöfflur til styrktar fjölskyldu Patreks.Vísir/Vilhelm

Bláu vöfflurnar ruku út.Vísir/Vilhelm

Nemendur Borgarholtsskóla fengu sér bláar vöfflur.Vísir/Vilhelm

Nemendur Borgarholtsskóla mættu í bláu, seldu bláar vöfflur til styrktar fjölskyldu Patreks og mynduðu P til að minnast hans.Vísir/Vilhelm

Nemendur Borgarholtsskóla mynda P fyrir samnemenda sinn Patrek Frey sem lést í umferðaslysi í síðustu viku.Vísir/Vilhelm
„Mikilvægt að geyma þetta ekki inni í sér“

Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut í gær og þá slasaðist annar piltur á sama aldri töluvert. Sóknarprestur í Árbæjarkirkju segir samveru mikilvæga á stundum sem þessum en fjölmenn kyrrðarstund var haldin í kirkjunni síðdegis.



