Haldinn var blár dagur í Borgarholtsskóla í dag til minningar um Patrek Frey Sveinsson sem lést í bílslysi á Miklubraut í síðustu viku. Seldar voru bláar vöfflur til styrktar fjölskyldu hans, nemendur og starfsfólk mættu í bláu og mynduðu stórt P á bílastæði skólans.
Hinn sautján ára Patrekur Freyr var nemandi við Borgarholtsskóla og liðsmaður í U18-liði Skautafélags Reykjavíkur.
Haldinn var sérstakur íshokkíleikur í Skautahöllinni í Laugardal í gærkvöldi til minningar um hann. Mínútuþögn var í upphafi leiksins og húsfyllir í höllinni en allt fé sem safnaðist á kvöldinu rann til fjölskyldu Patreks.
Nemendur og starfsfólk mættu í bláum litum Skautafélags Reykjavíkur og Borgarholtsskóla í skólann dag, nemendafélag skólans bauð upp á bláar vöfflur til styrktar fjölskyldu Patreks og síðan var myndað stórt P á bílastæðinu.
Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut í gær og þá slasaðist annar piltur á sama aldri töluvert. Sóknarprestur í Árbæjarkirkju segir samveru mikilvæga á stundum sem þessum en fjölmenn kyrrðarstund var haldin í kirkjunni síðdegis.