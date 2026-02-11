Þingmaður Sjálfstæðisflokksins kveðst hafa þungar áhyggjur af stöðu barnafjölskyldna í landinu og hefur lagt fram frumvörp til að létta undir með þeim. Hún vill afnema virðisaukaskatt á barnavörur og gefa foreldrum skattafrádrátt vegna tómstunda barna þeirra, svo fátt eitt sé nefnt.
Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins stóð fyrir sérstakri umræðu um stöðu barnafjölskyldna í landinu á Alþingi í gær en samhliða lagði hún fram frumvörp sem fjalla um að bæta stöðu barnafjölskyldna.
„Við í Sjálfstæðisflokknum höfum þungar áhyggjur af stöðu barnafjölskyldna í þessu efnahagsástandi. Skattar eru allt of háir á barnafjölskyldur og við höfum verið að leggja til tillögur til þess að létta á þessum byrðum.“
Ein af þessum tillögum snýr að húsnæðismálunum.
„Meðal annars afnám stimpilgjalda, sem kemur sér auðvitað sérstaklega vel fyrir barnafjölskyldur sem að þurfa stærra húsnæði, og frjálsari ráðstöfun á séreignarsparnaði. En síðan höfum við líka verið að skoða tekjur fjölskyldna og viljað auka ráðstöfunartekjur með því að leggja til frádráttarheimildir, meðal annars vegna útgjalda vegna tómstunda barna, svona almenna frádráttarheimild og frádráttarheimild frá skattstofni út af aðstoð við heimili, til dæmis varðandi umönnun barna. Og svo erum við með þingmál sem snýr að afnámi virðisaukaskatts á barnavörur og þá erum við að tala um bleyjur, barnabílstóla og barnaföt og þar fram eftir götunum.“
Diljá var spurð hvað hefði orðið til þess að hún fann hjá sér þörf til að láta til sín taka í þessum málaflokki.
„Ég þekki þetta auðvitað á eigin skinni. Ég er auðvitað kona með ung börn og margir í kringum mig, þannig að ég þekki þessa umræðu vel. Við höfum áhyggjur af stöðunni í þessu efnahagsástandi og ríkisstjórnin hefur auðvitað verið að grípa til svona sértækra aðgerða á útgjaldahliðinni, reynt að ná utan um svona afmarkaðri hópa, en við teljum að þessi hópur hafi orðið svolítið eftir og við erum auðvitað pikkföst í þessu ástandi hárrar verðbólgu og hárra vaxta og þetta eru bara aðgerðir sem að við leggjum þunga áherslu á.“
Hér er hægt að lesa nánar um efni frumvarpa Diljár og félaga hennar í Sjálfstæðisflokknum: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt (núllskattur á barnavörur) og frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt (frádráttur vegna tómstunda barna)
Verðbólgan og vaxtastigið eru löngu farin að bíta illilega og gríðarlegar skattahækkanir á almenning í boði ríkisstjórnarinnar koma því illa við heimilin í landinu.