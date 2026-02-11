Frestar tónleikum heilsunnar vegna Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 11. febrúar 2026 09:39 Demi Lovato setur heilsuna í fyrsta sæti. Kayla Bartkowski/Getty Images Bandaríska söngkonan Demi Lovato hefur frestað tónleikaferðalagi sínu vegna heilsufarsástæðna. Söngkonan segist með ákvörðun sinni vera að setja heilsu sína í forgang en tæp tíu ár eru frá því söngkonan var nær dauða en lífi eftir að hafa tekið of stóran skammt af fíkniefnum. „Ég er svo spennt fyrir því að fara aftur á svið þetta árið og heimsækja ykkur í eins mörgum borgum o ég get. Þegar ég hófst handa við að undirbúa mig fyrir tónleikaferðalagið áttaði ég mig á því að ég hljóð á mig. Til verndar heilsu minnar og tryggja að ég geti gert mitt allra besta á tónleikum þá þarf ég meiri tíma til að hvíla mig og æfa mig,“ segir söngkonan í einlægri færslu á Instagram. Árið 2021 greindi hún frá því að hún hefði verið nær dauða en lífi eftir að hafa tekið of stóran skammt af fíkniefnum. Hún hafi fengið þrjú heilablóðföll og hjartaáfall vegna skammtsins og sagt af læknum að hún hafi verið fimm til tíu mínútum frá því að deyja. Fram kemur í færslu söngkonunnar að aðdáendur hennar sem hún átti að heimsækja í Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas og Denver muni því sitja eftir með sárt ennið. Hún muni því ekki hefja tónleikaferðalagið fyrr en 13. apríl og þá í Orlando í Flórída. Söngkonan hefur marga fjöruna sopið undanfarin ár og á ótrúlega Íslandstengingu. Þannig lék hún til að mynda hlutverk í Eurovision mynd Will Ferrell árið 2021 en þar lék hún söngkonu sem átti að vera fulltrúi fyrir Íslands hönd í söngvakeppninni þar til örlögin stigu inn í. Tónlist Bandaríkin Hollywood Mest lesið Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Lífið Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Lífið Dillandi danskur Bond til bjargar blokkinni Gagnrýni Varð milljón krónum ríkari í mátunarklefa á Tenerife Lífið Mínútuþögn á minningarleik um Patrek Frey Lífið Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu Tíska og hönnun Fimm frækin fylltu Landsbankahúsið Menning Sjóðandi hiti hjá stjörnum rappsins Tónlist Forsetinn, fjölmiðlaskvísur og kempur í Borgarnesinu Menning „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Lífið Fleiri fréttir Frestar tónleikum heilsunnar vegna Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Mínútuþögn á minningarleik um Patrek Frey Varð milljón krónum ríkari í mátunarklefa á Tenerife Yfirlýst lesbía Búið á tólf stöðum í tólf ára sambandi Fjörugt Food and fun framundan „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Brynja Dan og Jóhann selja slotið eftir breytingar Listapör, dansfjölskylda og rjómi senunnar á Garðinum Fram, fram, framakonur Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Glæsilegustu bollur landsins ruku út Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Hamilton ætlar ekki að bruna Tímabilið sem flestir vilja gleyma Festist í lyftu í New York Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Krakkatía vikunnar: Fáni, Esbjerg og Ormstunga Þúsund hlauparar í stuði í Norðurljósahlaupi ON Söngvari 3 Doors Down látinn „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Alma stolt af syninum Sjá meira