Lífið

Frestar tón­leikum heilsunnar vegna

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Demi Lovato setur heilsuna í fyrsta sæti.
Demi Lovato setur heilsuna í fyrsta sæti. Kayla Bartkowski/Getty Images

Bandaríska söngkonan Demi Lovato hefur frestað tónleikaferðalagi sínu vegna heilsufarsástæðna. Söngkonan segist með ákvörðun sinni vera að setja heilsu sína í forgang en tæp tíu ár eru frá því söngkonan var nær dauða en lífi eftir að hafa tekið of stóran skammt af fíkniefnum.

„Ég er svo spennt fyrir því að fara aftur á svið þetta árið og heimsækja ykkur í eins mörgum borgum o ég get. Þegar ég hófst handa við að undirbúa mig fyrir tónleikaferðalagið áttaði ég mig á því að ég hljóð á mig. Til verndar heilsu minnar og tryggja að ég geti gert mitt allra besta á tónleikum þá þarf ég meiri tíma til að hvíla mig og æfa mig,“ segir söngkonan í einlægri færslu á Instagram.

Árið 2021 greindi hún frá því að hún hefði verið nær dauða en lífi eftir að hafa tekið of stóran skammt af fíkniefnum. Hún hafi fengið þrjú heilablóðföll og hjartaáfall vegna skammtsins og sagt af læknum að hún hafi verið fimm til tíu mínútum frá því að deyja.

Fram kemur í færslu söngkonunnar að aðdáendur hennar sem hún átti að heimsækja í Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas og Denver muni því sitja eftir með sárt ennið. Hún muni því ekki hefja tónleikaferðalagið fyrr en 13. apríl og þá í Orlando í Flórída.

Söngkonan hefur marga fjöruna sopið undanfarin ár og á ótrúlega Íslandstengingu. Þannig lék hún til að mynda hlutverk í Eurovision mynd Will Ferrell árið 2021 en þar lék hún söngkonu sem átti að vera fulltrúi fyrir Íslands hönd í söngvakeppninni þar til örlögin stigu inn í. 

Tónlist Bandaríkin Hollywood


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.