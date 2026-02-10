Lífið

Mínútuþögn á minningarleik um Pat­rek Frey

Lovísa Arnardóttir skrifar
Allir liðsmenn voru í treyjum merktum Patreki Frey.
Mínútuþögn var í upphafi sérstaks íshokkíleiks í kvöld sem er spilaður til minningar um Patrek Frey Sveinsson, sautján ára dreng sem lést í bílslysi á Miklubraut í síðustu viku. Leikurinn hófst klukkan 19.45 í Skautahöllinni í Laugardal og var húsfyllir í höllinni. 

Bjarni Helgason, varaformaður íshokkídeildar Skautafélags Reykjavíkur, sagði í kvöldfréttum Sýnar að allt fé sem verði safnað sé til að styðja við fjölskyldu Patreks. Nærfjölskylda hans mætti einmitt á leikinn.

Húsfyllir var í skautahöllinni í kvöld. Hafsteinn Snær

Upphitun á ís hófst klukkan 18.45 þar sem liðsmenn voru klæddir í treyjur merktar Patreki.

Sjá einnig: Spila styrktarleik til minningar um Pat­rek: „Hans er sárt saknað“

„Hokkísamfélagið stendur með þeim [fjölskyldunni], og SR,“ sagði Bjarni, en Patrekur æfði einmitt með börnum hans. „Hann var góður og indæll strákur, mikill húmoristi og hans er sárt saknað af SR og öllu samfélaginu.“

Leikurinn er spilaður til minningar um Patrek Frey. Hafsteinn Snær
Hreimur söng undir myndasýningu af Patreki í fyrra leikhléi. Hafsteinn Snær
Íshokkí

