Mínútuþögn á minningarleik um Patrek Frey Lovísa Arnardóttir skrifar 10. febrúar 2026 22:08 Allir liðsmenn voru í treyjum merktum Patreki Frey. Hafsteinn Snær Mínútuþögn var í upphafi sérstaks íshokkíleiks í kvöld sem er spilaður til minningar um Patrek Frey Sveinsson, sautján ára dreng sem lést í bílslysi á Miklubraut í síðustu viku. Leikurinn hófst klukkan 19.45 í Skautahöllinni í Laugardal og var húsfyllir í höllinni. Bjarni Helgason, varaformaður íshokkídeildar Skautafélags Reykjavíkur, sagði í kvöldfréttum Sýnar að allt fé sem verði safnað sé til að styðja við fjölskyldu Patreks. Nærfjölskylda hans mætti einmitt á leikinn. Húsfyllir var í skautahöllinni í kvöld. Hafsteinn Snær Upphitun á ís hófst klukkan 18.45 þar sem liðsmenn voru klæddir í treyjur merktar Patreki. Sjá einnig: Spila styrktarleik til minningar um Patrek: „Hans er sárt saknað" „Hokkísamfélagið stendur með þeim [fjölskyldunni], og SR," sagði Bjarni, en Patrekur æfði einmitt með börnum hans. „Hann var góður og indæll strákur, mikill húmoristi og hans er sárt saknað af SR og öllu samfélaginu." Leikurinn er spilaður til minningar um Patrek Frey. Hafsteinn Snær Hreimur söng undir myndasýningu af Patreki í fyrra leikhléi. Hafsteinn Snær Hafsteinn Snær Hafsteinn Snær Hafsteinn Snær Íshokkí Tengdar fréttir Ræða við vitni og hraðakstur til skoðunar Lögregla er búin að ræða við fjölda vitna vegna banaslyssins sem varð á Miklubraut síðustu helgi þar sem sautján ára gamall strákur lést. Rannsókn málsins gengur vel en er á þannig stað að ekki er unnt að veita frekari upplýsinga að svo stöddu. 10. febrúar 2026 14:52 Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Sautján ára gamli pilturinn sem lést í bílslysi á Miklubraut hét Patrekur Freyr Sveinsson. Hann var liðsmaður í U18 liði Skautafélags Reykjavíkur en félagið birtir í dag samúðarkveðjur til fjölskyldu Patreks. 7. febrúar 2026 16:34 „Mikilvægt að geyma þetta ekki inni í sér" Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut í gær og þá slasaðist annar piltur á sama aldri töluvert. Sóknarprestur í Árbæjarkirkju segir samveru mikilvæga á stundum sem þessum en fjölmenn kyrrðarstund var haldin í kirkjunni síðdegis. 6. febrúar 2026 18:54