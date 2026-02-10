Varð milljón krónum ríkari í mátunarklefa á Tenerife

Miðaeigandi Happdrættis Háskóla Íslands mun hafa verið í óðaönn að máta föt í verslun á Tenerife þegar starfsmaður happdrættisins hringdi til að tilkynna að hann hefði unnið eina milljón króna.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá happdrætti Háskóla Íslands.
Þar segir að miðahafi hafi vitaskuld verið ánægður og ætlað út að borða um kvöldið til að fagna vinningnum. Það mun ekki hafa fylgt sögunni hvort vinningurinn yrði nýttur í kaup á einhverju af fatnaðinum úr mátunarklefanum.
Þá segir enn fremur í tilkynningu happdrættisins að annar stálheppinn miðaeigandi hefði einmitt átt afmæli í dag og fékk þannig 1,4 skattfrjálsar milljónir króna í afmælisgjöf frá HHÍ. Þetta hafi ekki verið fyrsti stóri vinningurinn sem hann hafi hlotið frá happdrættinu.
Um 3.659 Íslendingar hafa auk þess skipt á milli sín rúmlega 156 milljónum króna. Milljónaveltan var 30 milljónir króna en féll ekki í þetta skiptið og því verður potturinn 45 milljónir króna í mars fyrir einn heppinn einstakling.