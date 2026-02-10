Búið á tólf stöðum í tólf ára sambandi Stefán Árni Pálsson skrifar 10. febrúar 2026 15:01 Ína og Elvar hafa verið saman í tólf ár og eiga saman einn sex ára dreng. Í dag búa þau í Póllandi. Körfubolti stjórnar lífi ungra hjóna úr Njarðvík sem hafa búið sundur og saman á 11 stöðum utan Íslands í þeirra 12-13 ára sambandi. Í vetur deila þau Elvar Már Friðriksson, Ína María Einarsdóttir og sex ára sonur þeirra Erik Marel Elvarsson lífi sínu á milli Njarðvíkur þar sem þau hafa nýverið reist sér myndarlegt hús og Wloclawek í Póllandi þar sem Elvar spilar körfubolta í atvinnumennsku í vetur. „Þannig er bara vinnuumhverfið hjá mér. Þetta eru vanalega stuttir samningar, þannig að við höfum tekið bara 10 mánuði í senn á hverjum stað - og hún bara fylgir mér,“ segir hann og þau hlæja í spjalli við Lóu Pind Aldísardóttur en þau Ívar Kristján Ívarsson myndatökumaður heimsóttu Elvar og Ínu til Póllands í vetur fyrir fjórða þátt af þáttaröðinni Hvar er best að búa? „Stundum brotnar maður alveg niður og líður illa. Þetta eru svona highs and lows. Og svo annan daginn er maður bara svo þakklátur fyrir þetta ævintýri. Þetta er allur skalinn,“ segir Ína sem dvelur að mestu í Njarðvík í vetur enda var sonur þeirra að hefja sína skólagöngu þar í haust. „Maður verður svolítið háður ævintýrinu þó að það séu margir kostir og gallar. Mér finnst rosalega gott að eiga Ísland og svo ævintýrið“. Í myndbandinu sem hér fylgir má sjá brot úr þættinum sem fór inn á streymiveituna Sýn+ um helgina og verður seinna sýndur í línulegri dagskrá á Sýn. Klippa: Búið á tólf stöðum í tólf ára sambandi Í þáttaröðinni heimsækir Lóa alls konar fólk, m.a. íslenskar konur sem féllu fyrir ítölsku eyjalífi, unga frumkvöðla sem ákváðu að setjast að nálægt alþjóðaflugvöllum til að auðvelda ferðalög milli heimsálfa, kjarnafjölskyldu úr Hafnarfirði sem hafnaði íslenska lánakerfinu og eiga nú skuldlaust hús í spænskri sveit, ungri konu sem stofnaði kökufyrirtæki í Köben og konu á miðjum aldri sem fann ástina í örmum Spánverja á Djúpavogi sem leiddi þau til Andalúsíu þar sem við fylgjumst með brúðkaupi þeirra. Og loks kynnumst við hjónum á besta aldri sem höfðu kjark til að setjast að í alræmdri stórborg í Nígeríu umkringd vopnuðum öryggisvörðum. Framleiðandi og leikstjóri þáttanna er Lóa Pind Aldísardóttir, myndatökumenn eru aðallega Ívar Kristján Ívarsson og Hákon Pálsson, klippingu annaðist Magnús Ingvar Bjarnason hjá Obbosí. Framleitt af Lóu Production fyrir Sýn. Hvar er best að búa? Mest lesið Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Lífið Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Lífið Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu Tíska og hönnun „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Lífið Fimm frækin fylltu Landsbankahúsið Menning Krakkaskaup fyrir fullorðna Gagnrýni Segir bless og sjáumst aldrei við Wasserman Tónlist Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Menning „Ný sýn, nýr heimur“ Menning Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Fleiri fréttir Búið á tólf stöðum í tólf ára sambandi Fjörugt Food and fun framundan „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Brynja Dan og Jóhann selja slotið eftir breytingar Listapör, dansfjölskylda og rjómi senunnar á Garðinum Fram, fram, framakonur Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Glæsilegustu bollur landsins ruku út Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Hamilton ætlar ekki að bruna Tímabilið sem flestir vilja gleyma Festist í lyftu í New York Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Krakkatía vikunnar: Fáni, Esbjerg og Ormstunga Þúsund hlauparar í stuði í Norðurljósahlaupi ON Söngvari 3 Doors Down látinn „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Alma stolt af syninum Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Gerði leigusamning við krabbameinið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Sjá meira