Fjörugt Food and fun framundan Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 10. febrúar 2026 14:00 Óli Hall (til hægri) framkvæmdastjóri Food and Fun er fullur tilhlökkunar fyrir hátíðinni í ár. Aðsend Matarhátíðin Food and fun verður haldin í 23. skipti hér í Reykjavík í lok febrúar þar sem sjóðheitir matreiðslumeistarar hvaðan af úr heiminum koma sem gestakokkar inn á okkar vinsælustu veitingastaði. Hátíðin hefur notið mikilla vinsælda hérlendis, lífgað upp á skammdegið og ögrað bragðlaukum landsmanna á ýmsa vegu. View this post on Instagram A post shared by Food & Fun Reykjavik (@foodandfunreykjavik) Í fréttatilkynningu segir: „Hátíðin fer fram dagana 25. febrúar til 1. mars. Hátíðin hefur öðlast fastan sess í menningarlífi borgarinnar og er löngu orðin ein af hápunktum ársins fyrir matgæðinga. Markmið Food & Fun er að sameina einstakt íslenskt hráefni og alþjóðlega matargerðarlist, þar sem erlendir gestakokkar fá tækifæri til að nýta afurðir Íslands í nýstárlegum réttum. Hátíðin hefur vakið mikla athygli á heimsvísu og hefur reynst frábær kynning á íslenskri matargerð." Eftirtaldir veitingastaðir og gestakokkar koma til með að taka þátt í Reykjavík Food & Fun hátíðinni 2026: Apotek Restaurant: Danitza Gabriela (Perú) Brasa: Victor Planas (Spánn) Bryggjuhúsið: Sáfy Homola (Slóvakía) EIRIKSSON Brasserie: Flora Mikula & Beatriz Gonazales (Frakkland) Finnsson: Tom Cook (Bretland) Fiskmarkaðurinn: Mark Edwards (Bretland) Fjallkonan: Diletta Zenna (Ítalía) Geiri Smart: Jesse Miller (Bandaríkin) Hjá Jóni Restaurant: Aleksi Lukka (Finnland) Kastrup: Sylvia Vavik Flåten (Noregur / Mexíkó) La Primavera / Harpa: Luigi Pomata (Ítalía) La Primavera / Marshallhúsið: Christopher Basset (Bretland) Lóla: Adam Dahlberg (Svíþjóð) Skreið: Iñaki & Mikel Lpz. De Viñaspre (Spánn) Sumac Grill +Drinks: Paco Omaña (Portúgal) Sushi Social: Alejandro Pérez & Ismael de Jesús Olivar Avalos (Mexíkó) Tides: Diego Munoz (Perú) Tres Locos: Carlos Barragán (Mexíkó) Vox Brasserie & Bar: Ricardo Aquista (Spánn) Óli Hall, framkvæmdastjóra hátíðarinnar, getur bókstaflega ekki beðið eftir gleðinni. „Food & Fun er sannkölluð uppskeruhátíð veitingabransans og hápunktur ársins fyrir matarunnendur. Hátíðin hefur frá árinu 2002 verið hreyfiafl í íslenskri veitingamenningu og átt stóran þátt í að móta Reykjavík sem alvöru mataráfangastað," segir Óli og bætir við: „Með komu erlendra meistarakokka sem starfa með okkar bestu veitingastöðum skapast einstakt tækifæri til að kynnast nýjungum og leyfa bragðlaukunum að ferðast um heiminn. Þetta snýst ekki síður um að kynna íslenskt úrvalshráefni fyrir erlendum fagmanneskjum og bera hróður Íslands víða." Hægt verður að bóka borð inn á Dineout frá og með morgundeginum og áhugasamir geta fylgst með öllum tilkynningum hátíðarinnar hér. Food and Fun Matur Samkvæmislífið